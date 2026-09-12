Drama nữ sinh bị cắt trợ cấp vì dùng iPhone 17 Pro Max, “trang điểm đậm”: Cảnh sát đưa ra sự thật hoàn toàn khác

Câu chuyện người đàn ông tuyên bố dừng hỗ trợ nữ sinh vì cô dùng iPhone 17 Pro Max từng khiến mạng xã hội phẫn nộ, nhưng cảnh sát sau đó xác định đây là nội dung được dàn dựng để câu tương tác.

Ngày 8/9, người đàn ông họ Yao, tại thành phố Gia Dục Quan, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), đã đăng tải trên mạng xã hội ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với một người được ông hỗ trợ tài chính. Theo nội dung ảnh chụp, cô gái cho rằng khoản hỗ trợ sinh hoạt của mình đã bị dừng nên nhắn tin hỏi ông Yao, đồng thời yêu cầu ông sớm chuyển tiền. Cô còn nói: “Nếu không, tôi sẽ công khai chuyện này”.

Sự việc sau khi được đăng tải đã gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người dùng mạng bức xúc, cho rằng người giúp đỡ cuối cùng lại bị đối xử như người mắc nợ, “nuôi ong tay áo”.

Tuy nhiên, đến ngày 11/9, Công an thành phố Gia Dục Quan ra thông báo cho biết nội dung trên là sai sự thật.

Thông tin do người đàn ông đăng tải thu hút sự chú ý của dư luận

Theo cảnh sát, Yao XX, nam, 37 tuổi, đã tự biên tự diễn và bịa đặt nội dung “sau khi ngừng hỗ trợ một nữ sinh thì bị đối phương đe dọa” nhằm thu hút sự chú ý trên mạng, tăng người theo dõi và dẫn lưu lượng truy cập. Người này sau đó đăng nội dung sai sự thật lên tài khoản mạng xã hội cá nhân, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho công chúng và làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng trên không gian mạng.

Cơ quan công an cho biết đã tiếp nhận, xử lý vụ việc theo các quy định pháp luật liên quan. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra.

Từng nói hỗ trợ nữ sinh suốt 5 năm vì hoàn cảnh khó khăn

Trước khi cảnh sát đưa ra thông báo, ông Yao từng kể rằng ông bắt đầu hỗ trợ học sinh từ năm 2014, sau khi đi làm.

Theo lời kể của người đàn ông này, sau đó ông mở một lớp đào tạo. Các trợ giảng có nhiệm vụ lựa chọn những học sinh cần được hỗ trợ rồi đưa danh sách cho ông xem xét. Ông cho biết mình sẽ dựa vào kinh nghiệm sống, đồng thời quan sát trang phục, ngoại hình và cách giao tiếp của đối phương để đánh giá xem họ có đáp ứng tiêu chí được hỗ trợ hay không.

Một trong những trường hợp ông Yao từng nhắc đến là một nữ sinh được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu khi cô chuẩn bị vào lớp 10. Theo lời kể, thời điểm đó, mẹ cô gái mang một chiếc bao tải đựng đồ đến trường để đưa con đi học, khiến giáo viên nhận thấy gia đình có hoàn cảnh khó khăn và giới thiệu em với ông Yao.

Ông Yao nói nữ sinh này được ông hỗ trợ từ khi vào lớp 10 cho đến năm thứ hai đại học.

Theo ảnh chụp đoạn trò chuyện được ông Yao đăng tải, cô gái hỏi tại sao khoản sinh hoạt phí tháng đó vẫn chưa được chuyển. Người đàn ông trả lời rằng nguyên nhân là cô đang sử dụng iPhone 17 Pro Max và trang điểm quá đậm, không còn phù hợp với tiêu chuẩn hỗ trợ.

Cô gái sau đó giải thích rằng chiếc điện thoại cũ đã không thể sử dụng nên cô tự tiết kiệm tiền để mua điện thoại mới. Cô cũng cho rằng việc một cô gái muốn ăn mặc, trang điểm đẹp là điều bình thường, đồng thời đặt câu hỏi ai là người quy định tiêu chuẩn hỗ trợ và ông Yao có thể đại diện cho pháp luật hay không.

Vài phút sau, cô gái tiếp tục nhắn tin, yêu cầu ông Yao chuyển tiền và cho biết sẽ công khai sự việc nếu ông không thực hiện.

Trong đoạn tin nhắn được đăng tải trước đó, cô gái viết rằng khi cô mới vào lớp 10, trợ giảng của ông Yao từng nói trước mặt giáo viên chủ nhiệm rằng ông sẽ hỗ trợ cô cho đến khi cô không còn đi học nữa. Vì vậy, cô cho rằng việc dừng hỗ trợ sau 5 năm là không đúng với lời hứa ban đầu.

“Bạn còn là giáo viên nổi tiếng nữa sao?”, cô gái được cho là đã nhắn trong đoạn hội thoại. “Mới vào lớp 10, trợ giảng của bạn đã nói trước mặt giáo viên chủ nhiệm rằng bạn sẽ hỗ trợ tôi cho đến khi tôi không còn đi học. Mới hỗ trợ 5 năm đã không thực hiện nữa, hãy nhanh chóng chuyển tiền, nếu không tôi sẽ công khai chuyện này”.

Đoạn ảnh chụp màn hình sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận. Không ít người dùng mạng bày tỏ sự tức giận, cho rằng cô gái đã “vong ân bội nghĩa”, trong khi một số người khuyên ông Yao nên dừng việc hỗ trợ.

Tuy nhiên, với thông báo mới nhất của Công an thành phố Gia Dục Quan, những nội dung từng gây tranh luận về việc người đàn ông này bị một nữ sinh “đe dọa vì cắt trợ cấp” được xác định là thông tin do chính Yao bịa đặt, nhằm thu hút sự chú ý và tăng người theo dõi trên mạng xã hội.

Nguồn: HK01