Vừa đi xe vừa họp video dẫn đến tai nạn đâm vào ô tô, người đàn ông vẫn tiếp tục làm việc không ngừng giây nào

Điều khiến mọi người kinh ngạc là sau khi ngã, việc đầu tiên anh làm không phải là kiểm tra vết thương mà là nhặt điện thoại lên tiếp tục họp.

Một người đàn ông ở Bắc Kinh, Trung Quốc mới đây vừa đạp xe đạp điện công cộng vừa tham gia cuộc họp qua video. Do toàn bộ sự chú ý đều dồn vào điện thoại, anh đã đâm thẳng vào một chiếc xe van đang dừng bên đường, ngã văng ra đất và tay bị chảy máu. Điều khiến mọi người kinh ngạc là sau khi ngã, việc đầu tiên anh làm không phải là kiểm tra vết thương mà là nhặt điện thoại lên tiếp tục họp; thậm chí đến khi được nhân viên y tế dìu lên xe cấp cứu, cuộc họp video vẫn không hề bị gián đoạn.

Theo tin từ Bắc Kinh Nhật Báo, vào thời điểm xảy ra sự việc, một chiếc xe van đang dừng tạm thời bên đường Khoa Sáng 8 ở Bắc Kinh. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, người đàn ông cưỡi xe đạp điện công cộng đã đâm thẳng vào cụm đèn sau của chiếc xe và lập tức ngã rúp xuống đường.

Hình ảnh từ camera giám sát công cộng cho thấy, trong suốt quá trình đi xe, người đàn ông liên tục bận rộn dùng điện thoại để họp, không hề chú ý đến tình trạng giao thông phía trước. Anh đi thẳng một mạch, không hề có động thái né tránh hay giảm tốc độ rõ rệt, cuối cùng đâm trực diện vào chiếc xe van đang đỗ bên đường.

Cú va chạm làm vỡ đèn xe, tay của người đàn ông cũng bị mảnh vỡ làm rách và chảy máu. Tuy nhiên, tài xế xe van cho biết, điều người đàn ông quan tâm nhất sau tai nạn không phải là vết thương hay cách giải quyết vụ việc, mà là cuống quýt lấy điện thoại để tiếp tục cuộc họp.

Người đàn ông bị ngã vẫn không dừng cuộc họp một giây nào

Tài xế nhớ lại: "Anh ấy ngã xuống đất, việc đầu tiên làm không phải xem vết thương hay hỏi han tình hình, mà là đòi lấy điện thoại để tiếp tục họp." Tài xế đã cố gắng trao đổi với người đàn ông về vụ tai nạn, nhưng đối phương gần như không phản ứng, toàn bộ thời gian đều bận rộn xử lý công việc trực tuyến.

Nhân viên y tế sau đó đã đến hiện trường. Qua kiểm tra, họ phát hiện tay của người đàn ông bị trầy xước mảng lớn, vết thương tương đối sâu và cần đưa đến bệnh viện khâu gấp. Dù cuối cùng được dìu lên xe cấp cứu, anh vẫn tiếp tục cuộc họp video không ngừng nghỉ.

Khi lên xe cấp cứu, anh vẫn tiếp tục họp

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định người đàn ông điều khiển xe không tập trung chú ý, không quan sát tình hình đường xá để lưu thông an toàn nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn; tài xế xe van do đỗ xe sai quy định nên chịu trách nhiệm phụ.

Nguồn: ETtoday