Tai nạn xe buýt tại Ai Cập khiến ít nhất 22 người thiệt mạng

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại tỉnh Nam Sinai của Ai Cập ngày 2/9.

Thông tin ban đầu từ Đại sứ quán Jordan tại Cairo cho biết, chiếc xe buýt gặp nạn khi đang chở hành khách Jordan và Ai Cập. Bộ Ngoại giao Jordan xác nhận một số công dân nước này nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã yêu cầu thành lập một ủy ban kỹ thuật để điều tra vụ tai nạn.

(Ảnh chụp màn hình)

Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Ai Cập từ đầu năm đến nay. Tháng trước, một vụ va chạm giữa 2 xe chở công nhân tại tỉnh Ismailia đã khiến 18 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương.