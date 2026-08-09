Truy đuổi kẻ gây tai nạn rồi bỏ chạy, cảnh sát phát hiện cảnh tượng khó tin trong nhà đối tượng

Vụ việc xảy ra tại Anh. Năm ngoái, nghi phạm đã lái xe tông vào người đi bộ rồi bỏ trốn. Tháng 5 năm nay, tên này lại tiếp tục có những hành vi đe dọa và quấy rối người khác.

Đây là khoảnh khắc cảnh sát vũ trang phát hiện một kẻ đeo bám đang trốn dưới gầm giường, sau khi hắn lái xe tốc độ cao đâm vào ba người trên phố.

Vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, Joseph Wicks (27 tuổi, trú tại thành phố Colchester, vùng Essex của Anh) đã lái chiếc ô tô Fiat 500 lao lên vỉa hè và đâm vào người đi bộ trên đường Queen.

Bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, nghi phạm được tìm thấy trong tình trạng khó tin

Đoạn phim ghi lại cảnh các sĩ quan nói với Wicks rằng "hết đường chạy" khi họ chiếu đèn pin vào nơi hắn trốn trước khi tiến hành bắt giữ. Trong quá trình lái xe gây náo loạn, Wicks suýt đâm trúng nhiều người khác khi đi ngược chiều trên đường một chiều, phóng nhanh trên những con đường hẹp và phớt lờ tín hiệu đèn đỏ.

Cuối cùng, hắn bỏ lại chiếc xe tại khu vực Wivenhoe Quay; tại đây, cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của hắn bên trong xe và xác định hắn chính là người cầm lái.

Trong khi Cảnh sát Essex đang điều tra vụ việc này, Wicks lại tiếp tục phạm thêm các tội danh khác sáu tháng sau đó. Hành vi đeo bám và quấy rối nhắm vào một người phụ nữ đã lên đến đỉnh điểm trong vụ việc xảy ra vào ngày 8 tháng 5 năm nay, khi Wicks bị báo cáo là đã đến tận nhà nạn nhân.

Hắn la hét, chửi bới và có hành động hung hăng, đập mạnh vào cửa chính và đòi vào nhà. Sau khi Wicks quay lại xe tải của mình, một người đàn ông đã tiến đến và mở cửa ghế phụ để chất vấn hắn về hành vi này. Người đàn ông này cho biết đã nhìn thấy một cây gậy bóng chày bằng kim loại và vật trông giống như súng ngắn ở bên trong xe. Wicks rời khỏi khu vực đó nhưng vẫn tiếp tục liên tục gọi điện và nhắn tin đe dọa người phụ nữ này.

Sau khi nhận tin báo về việc có thể có súng, các sĩ quan vũ trang đã bắt đầu truy tìm Wicks. Ngày hôm sau, 9 tháng 5, các sĩ quan đã tìm thấy chiếc xe tải của hắn và phát hiện một cây gậy bóng chày, nhưng không thấy súng.

Vào ngày 11 tháng 5, các sĩ quan đến một địa chỉ khác, nơi một số người khẳng định họ không nhìn thấy Wicks. Tuy nhiên, khi khám xét ngôi nhà, cảnh sát đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Không còn là tên tội phạm gắn liền với các hành vi nổi loạn như phóng xe tốc độ cao, lớn tiếng đe dọa người khác, giờ đây nghi phạm nằm nép mình, trốn dưới gầm giường như một con chuột.

Wicks bị bắt và bị buộc tội với hàng loạt hành vi phạm pháp, bao gồm: Lái xe nguy hiểm, lái xe khi đang bị tước quyền điều khiển, lái xe không có bảo hiểm, không dừng xe theo hiệu lệnh cảnh sát, ba tội danh hành hung, ba tội danh cố ý gây thương tích, đeo bám quấy rối, tàng trữ súng giả nhằm gây sợ hãi về bạo lực, gửi thông điệp đe dọa và cố ý phá hoại tài sản.

Mặc dù thừa nhận nhiều tội danh, Wicks phủ nhận việc sở hữu súng giả.

Tại phiên tòa tuyên án ở Tòa án Ipswich Crown tại Anh vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Wicks đã bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam. Hắn cũng bị tước quyền lái xe trong vòng 2 năm 6 tháng.

Thanh tra Tom Stokes, thuộc Đơn vị Hỗ trợ Lực lượng (Force Support Unit), cho biết: "Các sĩ quan của chúng tôi được huấn luyện để xử lý những tình huống khó khăn và rủi ro cao nhất trong công tác thực thi pháp luật.

Mỗi lần triển khai nhiệm vụ đều đòi hỏi sự phán đoán bình tĩnh, khả năng ra quyết định sáng suốt và năng lực đánh giá các tình huống thay đổi nhanh chóng, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người dân, đồng nghiệp và chính bản thân họ.

Trong vụ việc này, các sĩ quan được giao nhiệm vụ truy tìm và bắt giữ một đối tượng liên quan đến hàng loạt hành vi phạm tội nghiêm trọng, bao gồm lái xe nguy hiểm gây rủi ro cho người dân và một vụ việc có tin báo liên quan đến vật nghi là súng.

Khi có thông tin cho thấy có thể có vũ khí, chúng tôi phải lên kế hoạch kỹ lưỡng và hành động dứt khoát. Sự chuyên nghiệp của các sĩ quan tham gia đã giúp họ tiếp cận địa chỉ an toàn, tiến hành khám xét kỹ lưỡng và tìm ra Wicks bất chấp nỗ lực lẩn trốn của hắn.

Hành động của họ đã đảm bảo rằng một đối tượng phạm tội nguy hiểm phải ra trước tòa và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Phần lớn công việc của các sĩ quan vũ trang diễn ra kín đáo, không phô trương trước công chúng, nhưng nó được xây dựng dựa trên quá trình huấn luyện bài bản, tinh thần đồng đội và cam kết bảo vệ cộng đồng trên khắp Essex. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những kẻ gây ra rủi ro lớn nhất và đảm bảo những kẻ đó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật."

(Theo Daily Mail)