Công ty cung cấp suất ăn cho loạt hãng bay Mỹ bị nhân viên tố có giòi, gián xuất hiện; đồ mốc vẫn được rửa lại để tái sử dụng

Nhân viên tại một công ty cung cấp suất ăn hàng không phục vụ Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng, cáo buộc nơi làm việc xuất hiện giòi, nấm mốc, gián và nhiều vấn đề về vệ sinh, an toàn lao động.

Theo thông cáo báo chí và đơn khiếu nại được chia sẻ với PEOPLE, ngày 5/8, các nhân viên của Flying Food Group đã nộp đơn khiếu nại an toàn lên Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp California (Cal/OSHA), phản ánh tình trạng mất vệ sinh tại các cơ sở cung cấp suất ăn hàng không.

UNITE HERE Local 11, công đoàn đại diện cho những người lao động này, cho biết đã gửi đơn thay mặt các nhân viên, những người cáo buộc từng phải tiếp xúc với "giòi, nấm mốc và gián", bên cạnh tình trạng thiếu xà phòng, khăn giấy và nhiệt độ quá cao tại nơi làm việc.

Theo công đoàn, các cơ sở của Flying Food Group chuẩn bị "hàng nghìn suất ăn hàng không", phục vụ các hãng hàng không quốc tế hoạt động tại LAX.

Phát hiện giòi, nấm mốc trong xe chứa dụng cụ ăn uống

Theo nội dung khiếu nại, vào cuối tháng 6/2026, một nữ nhân viên Flying Food Group được giao mở những xe chứa dụng cụ ăn uống trên máy bay đã đóng trong thời gian dài.

Khi mở một xe, người này được cho là phát hiện thực phẩm đang phân hủy cùng những thứ có vẻ là nấm mốc, giòi và ruồi. Công đoàn mô tả nơi này có "mùi hôi nồng nặc".

Người lao động được cho là đã đề nghị vứt bỏ số dụng cụ trên. Tuy nhiên, theo công đoàn, cấp trên yêu cầu cô rửa sạch chúng vì những dụng cụ này cần được sử dụng cho một chuyến bay sắp tới.

Công đoàn cáo buộc nữ nhân viên không được cung cấp khẩu trang hoặc thiết bị bảo hộ hô hấp khi xử lý số dụng cụ này. Sau đó, cô xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đau đầu và cảm giác bất thường ở mũi.

Một cơ sở cung cấp suất ăn hàng không gần Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) đang vướng tranh cãi về an toàn và vệ sinh lao động (Ảnh: Chụp từ Facebook UNITE HERE Local 11)

Một đại diện công đoàn nói với PEOPLE rằng theo thông tin họ nắm được, số dụng cụ nằm trong một xe chứa kín, dường như đã bị bỏ lại trong một khoảng thời gian tại hoặc gần khu vực rửa dụng cụ.

Theo người này, khu vực rửa dụng cụ thường nóng và ẩm.

Công đoàn cũng cáo buộc nhiệt độ tại khu vực này ở mức "nguy hiểm". Một nhân viên cho biết không gian làm việc thường có cảm giác "như đang ở trong phòng xông hơi", khiến người lao động mệt mỏi, mất nước và đau đầu. Người này còn cáo buộc một đồng nghiệp từng suýt ngất vì nóng.

"Ban quản lý đã được thông báo về vấn đề nhưng chưa đưa ra giải pháp", công đoàn cho biết.

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc nấm mốc xuất hiện trên trần khu vực rửa dụng cụ.

Tố gián xuất hiện gần khu vực chế biến thực phẩm

Ngoài vấn đề trên, công đoàn cho biết một số nhân viên báo cáo nhìn thấy những thứ có vẻ là gián và các loại côn trùng gây hại khác trong cơ sở, bao gồm gần các xe chứa suất ăn hàng không và khu vực chuẩn bị thực phẩm.

Người lao động cũng cáo buộc nhà vệ sinh và các điểm rửa tay không được cung cấp đầy đủ xà phòng hoặc khăn giấy.

Theo thông cáo của UNITE HERE Local 11, thực phẩm phục vụ nhân viên tại cơ sở này cũng bị phản ánh có bánh mì hết hạn hoặc để lâu, thực phẩm bị nhiễm tạp chất và thực phẩm được bảo quản không đúng cách.

Đơn khiếu nại còn đề cập một số vấn đề khác như thiếu thiết bị bảo hộ khi làm việc với đá khô, tình trạng quá tải tại khu vực bếp và kho, nhà vệ sinh quá đông người và nguy cơ trơn trượt.

Tổng thể, công đoàn cáo buộc Flying Food Group "không có chương trình phòng ngừa thương tích và bệnh tật hiệu quả" theo yêu cầu của luật California.

Theo đơn khiếu nại, doanh nghiệp có thể đã vi phạm một số quy định của California liên quan đến sức khỏe và vệ sinh tại nơi làm việc, trong đó có các quy định về duy trì điều kiện vệ sinh và kiểm soát côn trùng gây hại.

UNITE HERE Local 11 cho biết đã nộp đơn nhằm đề nghị các thanh tra của bang tiến hành kiểm tra điều kiện làm việc tại cơ sở.

"Mọi người không nên phải làm việc giữa giòi, gián, nấm mốc và thực phẩm đang phân hủy chỉ để kiếm sống, nếu những cáo buộc trong đơn khiếu nại là chính xác", một đại diện UNITE HERE Local 11 nói.

Công đoàn cho rằng những người chuẩn bị suất ăn cho hành khách hàng không xứng đáng được làm việc trong môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về vệ sinh và an toàn, đồng thời đề nghị Cal/OSHA nhanh chóng điều tra.

Flying Food Group bác bỏ cáo buộc

Trước những cáo buộc trên, Flying Food Group phủ nhận toàn bộ nội dung.

Trong tuyên bố gửi PEOPLE, công ty cho rằng những thông tin liên quan đến đơn khiếu nại Cal/OSHA do UNITE HERE Local 11 đệ trình là "sai lệch và gây hiểu nhầm", đồng thời không phản ánh chính xác điều kiện tại cơ sở.

"Chúng tôi kiên quyết duy trì các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và vệ sinh, đồng thời sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc kiểm tra nào của cơ quan quản lý", công ty cho biết.

Ảnh: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Flying Food Group cũng cho rằng những hình ảnh được đưa vào đơn khiếu nại của công đoàn "được dàn dựng, chỉnh sửa, đưa ra khỏi bối cảnh hoặc trình bày theo cách làm sai lệch ý nghĩa".

Theo công đoàn, đơn khiếu nại được gửi trong bối cảnh tranh chấp lao động giữa UNITE HERE Local 11 và Flying Food Group liên quan đến điều kiện tại cơ sở ở LAX.

Flying Food Group xác nhận công ty đã đàm phán với công đoàn kể từ năm 2022. Công đoàn cũng cáo buộc doanh nghiệp từ chối "nhiều biện pháp bảo vệ an toàn tại nơi làm việc" do tổ chức này đề xuất.

Theo CNN, Flying Food Group là một công ty từng giành nhiều giải thưởng, hiện có 19 cơ sở cung cấp suất ăn trên khắp nước Mỹ, mỗi năm chuẩn bị khoảng 120 triệu suất ăn cho hơn 75 hãng hàng không. Đây là vụ khiếu nại mới nhất trong một loạt phản ánh nhằm vào chi nhánh của công ty tại Inglewood.

Công đoàn tố cơ sở từng bị Cal/OSHA xử lý

UNITE HERE Local 11 cho rằng chi nhánh Flying Food Group tại LAX từng có lịch sử vi phạm các quy định về an toàn lao động.

Theo công đoàn, riêng tháng 5/2026, cơ sở này đã nhận 6 quyết định xử phạt của Cal/OSHA.

Công đoàn cũng cho biết vào tháng 1/2026, trong một vụ hỏa hoạn, hai nhân viên được phát hiện bên trong một phòng lạnh có cửa ra vào bị khóa bằng xích từ bên ngoài.

Đến tháng 2/2026, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng đưa ra tuyên bố liên quan đến công ty.

"Thị trưởng Bass coi trọng các cáo buộc liên quan đến nhà thầu tại sân bay này và đang làm việc với UNITE HERE Local 11 cùng Los Angeles World Airports để đảm bảo các vấn đề được điều tra và xử lý phù hợp", tuyên bố nêu.

Theo thông cáo của công đoàn, Flying Food Group đã được gia hạn giấy phép hoạt động tại LAX thêm 6 tháng, đến cuối năm 2026.

Nguồn: People, CNN