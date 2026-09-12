Bắt sống con trăn khổng lồ dài 4,8 mét, nặng 66kg

Sau nhiều giờ vật lộn, nhóm cứu hộ đã bắt được con trăn khổng lồ dài 4,8 mét, nặng 66kg ẩn nấp trên trần nhà dân.

Theo Newsflare, con trăn lưới dài 4,8 mét được phát hiện đang ẩn náu trên trần của một ngôi nhà ở Krabi, miền nam Thái Lan, khiến người dân phải gọi đội cứu hộ động vật vào ngày 9/9.

Người bắt rắn Bang Cha và các đồng nghiệp đã nhận được cuộc gọi và đến ngôi nhà, nơi họ tìm thấy con trăn khổng lồ nặng 66 kg đang ẩn nấp trong không gian chật hẹp phía trên phòng.

Sau khi xác định vị trí con vật, các chuyên gia động vật hoang dã đã tạo một lỗ trên tấm trần gỗ trước khi cố gắng kéo sinh vật mạnh mẽ này ra khỏi nơi ẩn náu của nó.

Đoạn clip cho thấy Bang Cha, người mặc áo màu vàng, đang đứng trên thang và dùng một cây sào kéo đuôi con trăn ra ngoài. Sau đó, anh giật mạnh khiến một nửa thân con vật bung ra và treo lơ lửng trong không trung.

Người đàn ông sau đó giữ chặt con trăn và bị kéo lê về phía thang trong giây lát. Anh tiếp tục kéo nó một lần nữa, nhưng một nửa thân của con vật vẫn bị mắc kẹt vào thanh gỗ của trần nhà.

Con trăn khổng lồ được phát hiện trên trần nhà dân. Ảnh cắt từ lip/Newsflare

Trong một đoạn clip khác, người cứu hộ nắm chặt con trăn và liên tục nhún nhảy như thể đó là một sợi dây thừng. Các đồng nghiệp được nhìn thấy đang giữ chặt đuôi con trăn khi họ chứng kiến Bang Cha liên tục gồng mình chống lại con vật.

Con bò sát to lớn dường như quyết tâm bám chặt vào trần nhà khi những người cứu hộ vật lộn để chế ngự sức nặng khổng lồ của nó.

Vài giây sau, Bang Cha đứng chênh vênh trên chiếc thang đã kéo được con trăn xuống, khiến một phần tấm gỗ bị sập. Người cứu hộ bị hất ngã xuống thang bởi chuyển động đột ngột và tiếp đất bằng hai chân trong khi vẫn đang nắm chặt thân con vật.

Không buông tay, anh tiếp tục vật lộn với con bò sát khổng lồ trước khi leo trở lại lên thang để cố gắng giải thoát nó một lần nữa. Với một cú giật mạnh khác, Bang Cha cuối cùng đã kéo được con trăn ra khỏi trần nhà.

Con vật săn mồi to lớn có thể được nhìn thấy rơi xuống sàn, với 2 người khác ngay lập tức túm lấy nó và kéo ra khỏi phòng khách. Theo báo cáo, không ai bị thương trong vụ việc. Nhóm cứu hộ cho biết toàn bộ quá trình mất khoảng 2 giờ để hoàn thành.

Bang Cha nói rằng con trăn có thể đã trở nên nặng như vậy vì đã ăn thịt gà trước khi chui vào trần nhà.

Người bắt rắn giàu kinh nghiệm sau đó đã thả con trăn vào một khu rừng hẻo lánh cách xa khu dân cư.

Trăn lưới là một trong những loài rắn dài nhất thế giới và là loài siết mồi không độc. Chúng chế ngự con mồi bằng cách quấn chặt cơ thể mạnh mẽ của mình quanh con mồi trước khi nuốt chửng toàn bộ.

Loài này có nguồn gốc từ Nam và Đông Nam Á và có thể được tìm thấy trong rừng, vùng đất ngập nước và các khu vực gần khu dân cư, nơi đôi khi chúng vào nhà để tìm kiếm thức ăn hoặc nơi trú ẩn.