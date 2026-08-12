Chụp X-quang, phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" trong bụng con trăn

Phần giữa cơ thể con trăn phình lên thành một khối rất lớn. Không ai biết con vật đã nuốt thứ gì, vì vậy nó được đưa đi kiểm tra thú y.

Sự việc xảy ra tại Freehold, bang New Jersey, Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, bà Leslie Daley đang làm vườn trong sân sau thì phát hiện một con trăn có kích thước lớn bất thường đang di chuyển trên mặt đất.

Chồng bà, Ed, sau đó cũng đến kiểm tra và cả hai nhanh chóng nhận ra đây không phải một loài trăn phổ biến có thể dễ dàng bắt gặp quanh khu dân cư.

Ảnh: Facebook Monmouth County SPCA/People

Con vật được xác định là một con trăn Miến Điện (Burmese Python), dài khoảng 8 feet (tương đương 2,4 mét). Đây là loài trăn có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á và không phải động vật bản địa của New Jersey hay vùng Đông Bắc nước Mỹ.

Khi phát hiện con trăn, gia đình Daley không tìm cách tự bắt giữ mà theo dõi từ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, con vật tìm được một lỗ hổng gần nhà kho rồi chui xuống phía dưới sàn để ẩn náu.

Với kích thước lớn và vị trí ẩn náu trong một không gian chật hẹp, việc đưa con trăn ra ngoài không hề đơn giản. Gia đình sau đó liên hệ với Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật hạt Monmouth (Monmouth County SPCA) để nhờ hỗ trợ.

Khi đội cứu hộ động vật đến nơi, họ nhận thấy không thể dễ dàng kéo con trăn ra từ lối vào nhỏ. Với sự hỗ trợ của một nhà thầu địa phương, lực lượng cứu hộ phải tháo một phần sàn nhà kho để tiếp cận con vật. Sau đó, các nhân viên kiểm soát động vật cẩn thận đưa con trăn ra ngoài và chuyển đến nơi an toàn.

Thế nhưng, khi con trăn hoàn toàn lộ diện, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện một chi tiết bất thường. Phần giữa cơ thể nó phình lên thành một khối rất lớn. Không ai biết con vật đã nuốt thứ gì, vì vậy nó được đưa đi kiểm tra thú y.

Kết quả chụp X-quang cho thấy thứ nằm trong bụng con trăn là một con thú lớn. Trước khi bị phát hiện, con trăn đã săn và nuốt trọn một con thú có túi opossum (chuột túi Bắc Mỹ). Con mồi chưa được tiêu hóa hoàn toàn khiến phần giữa cơ thể con trăn phình lên rõ rệt.

Đối với các loài trăn, việc nuốt trọn con mồi là phương thức kiếm ăn hoàn toàn tự nhiên. Sau khi ăn một con mồi có kích thước lớn, bụng trăn có thể phình lên đáng kể trong thời gian tiêu hóa. Vì vậy, phần bụng bất thường của con trăn lần này thực chất là dấu hiệu cho thấy nó vừa có một bữa ăn khá "thịnh soạn". Tuy nhiên, điều khiến cơ quan chức năng quan tâm hơn là nguồn gốc của con trăn.

Trăn Miến Điện không phải loài bản địa tại New Jersey. Việc một cá thể dài tới 2,4 m xuất hiện ngay trong sân sau của một gia đình khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách nó đến khu vực này.

Theo thông tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, việc nuôi trăn Miến Điện tại New Jersey không hoàn toàn bị cấm và người dân có thể sở hữu loài vật này nếu đáp ứng các yêu cầu, giấy phép liên quan. Vì vậy, không loại trừ khả năng con trăn từng được con người nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được chủ nhân trước đây của nó. Cơ quan chức năng cũng chưa thể kết luận con vật tự thoát khỏi nơi nuôi nhốt, vô tình bị thất lạc hay bị chủ bỏ rơi. Vì vậy, hành trình của con trăn trước khi xuất hiện tại sân sau nhà bà Daley vẫn còn là một dấu hỏi.

Sau khi được giải cứu, con trăn được làm sạch, kiểm tra sức khỏe và đưa vào khu vực chuồng nuôi an toàn. Các nhân viên có kinh nghiệm chăm sóc bò sát tiếp tục theo dõi tình trạng của nó. Hiện cơ quan cứu hộ đang tìm kiếm một nơi phù hợp để làm chỗ ở lâu dài cho con vật.

Trăn Miến Điện còn gọi là trăn mốc, vốn là phân loài lớn nhất của trăn Ấn Độ. Chúng là một trong 6 loài rắn lớn nhất thế giới, là loài bản địa ở nhiều khu vực nhiệt đới và khu vực bán nhiệt đới phía nam và Đông Nam Á. Loài này thường tìm thấy ở gần môi trường nước, đôi khi sống bán thủy sinh.

Trăn Miến Điện có thể phát triển chiều dài tới 7 m và cân nặng 90 kg. Nó dùng những chiếc răng nhọn hướng về phía sau để tóm lấy con mồi, sau đó cuộn cơ thể nó quanh con mồi, siết chặt cho đến khi con vật chết ngạt. Các dây chằng ở hàm cho phép chúng có thể nuốt những con vật có chiều rộng to gấp 5 lần kích cỡ đầu của chúng.

Trăn Miến Điện là loài ăn thịt, chủ yếu ăn các loài động vật có vú và chim nhỏ. Tuy nhiên những con trăn đặc biệt lớn có thể tìm kiếm những thức ăn to lớn hơn như lợn hoặc dê. Thậm chí chúng còn không ngại tấn công và ăn thịt cá sấu.