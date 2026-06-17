Người phụ nữ bị trăn dài 7,8m nuốt sống: Thi thể mắc kẹt trong miệng con vật, khi chồng kéo ra đã tử vong

Một phụ nữ 44 tuổi ở Indonesia tử vong sau khi bị một con trăn khổng lồ dài 7,8m tấn công khi đang chăm sóc vật nuôi gần nhà. Khi chồng phát hiện, phần lớn cơ thể nạn nhân đã mắc trong miệng con vật.

Một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại Indonesia khi một phụ nữ 44 tuổi được phát hiện tử vong sau khi bị một con trăn khổng lồ dài khoảng 7,8m tấn công và siết chết trong lúc chăm sóc vật nuôi gần nhà.

Theo tờ The Sun, nạn nhân là bà Elisabet Yamalau, sống tại tỉnh Bắc Maluku (North Maluku), Indonesia. Chiều 9/6, bà ra khu vực nông trại gần nhà để chăm sóc gia súc, gia cầm như thường lệ.

Tuy nhiên, một con trăn khổng lồ được cho là đang ẩn nấp trong bụi rậm bất ngờ lao ra tấn công. Con vật cắn vào chân nạn nhân rồi dùng thân mình quấn chặt, siết khiến bà không thể chống cự. Tiếng la hét của người phụ nữ nhanh chóng chìm vào im lặng.

Đến tối cùng ngày, thấy vợ mãi không trở về, ông Benyamin Lanto (52 tuổi) bắt đầu đi tìm. Khi đến khu vực nông trại cách nhà chỉ vài mét, ông hoảng hốt phát hiện vợ đã bất tỉnh, phần lớn cơ thể mắc trong miệng con trăn.

Trong nỗ lực cứu người, ông Benyamin dùng dụng cụ mang theo liên tục tấn công con vật và chặt đứt đầu nó. Tuy nhiên, khi đưa được vợ ra ngoài, người phụ nữ đã không còn dấu hiệu sự sống.

Nghe thấy tiếng động lớn, nhiều người dân trong làng đã chạy tới hỗ trợ. Họ cùng nhau kéo thi thể nạn nhân ra khỏi miệng con trăn trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cảnh sát địa phương xác nhận người phụ nữ bị con trăn tấn công ngay gần nơi ở. Khi được phát hiện, một phần cơ thể nạn nhân vẫn còn mắc trong miệng con vật. Sau khi được đưa ra ngoài, bà được xác định đã tử vong tại hiện trường. Thi thể sau đó được gia đình đưa về lo hậu sự.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ trăn tấn công người tại Indonesia. Năm 2025, một phụ nữ 55 tuổi tên Wa Siti cũng thiệt mạng sau khi bị một con trăn dài khoảng 7m tấn công khi đang thu hoạch rau trong vườn. Theo truyền thông địa phương, thời điểm được phát hiện, phần đầu của nạn nhân đã nằm trong miệng con vật.

Nguồn: ETtoday