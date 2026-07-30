Bi kịch kinh hoàng tại Indonesia: Người đàn ông bị con trăn gấm nuốt chửng trên đường về nhà

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Indonesia khi một người đàn ông 35 tuổi đột nhiên mất tích trên đường trở về nhà qua khu rừng đêm. Chuyến tìm kiếm của dân làng đã dẫn đến một phát hiện rùng rợn bên trong bụng một con trăn gấm khổng lồ không thể di chuyển.

Mất tích bí ẩn sau buổi khiêu vũ đêm

Vào rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026, anh Hasim Lumbesi, 35 tuổi, rời làng Pelita Jaya Kobo để chuẩn bị trở về nhà. Trước đó, anh đã một mình tham gia một buổi khiêu vũ tại ngôi làng này. Đến khoảng 2 giờ sáng, người đàn ông mới bắt đầu hành trình trở về nhà riêng ở làng Waisakai, thuộc quận Mangoli Utara Timur, nhiếp chính khu Sula, tỉnh Bắc Maluku, Indonesia.

Tuy nhiên, cho đến tận buổi sáng cùng ngày, anh Hasim Lumbesi vẫn không xuất hiện ở nhà. Gia đình cố gắng liên lạc qua điện thoại di động nhưng hoàn toàn không thể kết nối. Trước sự mất tích bất thường này, người thân trong gia đình đã vô cùng sốt ruột và nhanh chóng phối hợp cùng dân làng Waisakai chia thành nhiều nhóm để tỏa đi tìm kiếm khắp nơi.

Anh Hasim Lumbesi, 35 tuổi, bị mất tích bí ẩn khi đi bộ trở về nhà qua khu rừng nối giữa làng Pelita Jaya Kobo và làng Waisakai thuộc tỉnh Bắc Maluku, Indonesia vào rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026.

Dấu vết tại hiện trường và nghi vấn đáng sợ

Cuộc tìm kiếm kéo dài liên tục cho đến 15 giờ 20 phút chiều cùng ngày mới ghi nhận manh mối đầu tiên. Khi đi trên con đường nối liền giữa làng Kobo và làng Waisakai, em trai của anh Hasim Lumbesi cùng một người bạn đi kèm đã phát hiện chiếc túi xách và chiếc đèn pin của nạn nhân nằm rơi rải gần khu vực Fatfeinakoa. Việc một người đi đường bỏ lại vật dụng cá nhân thiết thân đã báo hiệu một kịch bản rất xấu có thể đã xảy ra.

Nhìn thấy vật dụng rơi tại hiện trường, nỗi lo lắng của mọi người càng tăng lên. Một dân làng tên là Aswinto Umsasujji đã đưa ra nghi vấn rằng anh Hasim Lumbesi rất có thể đã bị trăn dữ tấn công trên đường đi. Ông giải thích rằng khoảng cách giữa làng Kobo và làng Waisakai khá xa, con đường nhỏ di chuyển phải băng qua những khu rừng rậm rạp và hoàn toàn không có nhà dân sinh sống ở xung quanh. Dù nghi vấn này nghe có vẻ hy hữu, nhưng tại Indonesia, những vụ trăn khổng lồ tấn công và nuốt chửng con người vẫn thỉnh thoảng ghi nhận mỗi năm.

Nhóm tìm kiếm phát hiện vật dụng cá nhân của nạn nhân vào buổi chiều cùng ngày, làm dấy lên nghi vấn anh bị trăn dữ tấn công. Đến tối cùng ngày, dân làng phát hiện một con trăn gấm khổng lồ có phần bụng phình to bất thường và không thể di chuyển sau khi nuốt chửng con mồi. Dân làng đã dùng dao chặt đứt đầu và đuôi con trăn để khống chế, sau đó mổ bụng con vật và tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Cuộc vây bắt con trăn gấm và sự thật đau lòng

Đến khoảng 19 giờ tối, nhóm người tìm kiếm đã phát hiện một con trăn gấm với kích thước khổng lồ nằm ở khu vực lân cận. Theo thông tin từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường cung cấp cho báo chí, con trăn này ước tính dài khoảng 7 mét.

Mặc dù con số này có thể đã được ước lượng theo cảm quan thực tế, nhưng để có thể nuốt trọn một người trưởng thành, chiều dài thực tế của con vật cũng phải ít nhất từ 5 mét trở lên.

Khi thấy đông người tiến lại gần, con trăn gấm hầu như không có phản ứng hay khả năng bỏ chạy. Nguyên nhân là do phần bụng của nó đã phình to một cách bất thường sau khi nuốt chửng một con mồi lớn, khiến nó hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Nhận thấy dấu hiệu đáng ngại, dân làng đã lập tức vây quanh để khống chế con vật.

Khi con trăn cố gắng chống trả, những người có mặt đã dùng dao chặt đứt phần đầu và phần đuôi của nó để vô hiệu hóa hoàn toàn nguy hiểm.

Sau khi hạ gục con vật, dân làng tiến hành mổ bụng trăn để kiểm tra bên trong. Đúng như lo ngại, thi thể của anh Hasim Lumbesi được tìm thấy trong dạ dày của con trăn. Nạn nhân được ghi nhận có nhiều vết thương trên cơ thể, toàn thân bị sưng tấy và làn da đã chuyển sang màu xanh đen.

Gia đình nạn nhân đã vô cùng bàng hoàng và đau đớn trước cảnh tượng này, phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh mới có thể đưa thi thể anh trở về làng Waisakai để đưa đến nhà tang lễ và chuẩn bị an táng.

Cảnh sát trưởng nhiếp chính khu Sula là ông AKBP Handres đã xác nhận vụ việc và phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân không được đi lại một mình trong khu vực hoang dã.

Xác nhận từ cơ quan chức năng

Sự việc đau lòng này sau đó đã được ông AKBP Handres, cảnh sát trưởng địa phương xác nhận với truyền thông. Trả lời phỏng vấn báo chí, đại diện lực lượng công an xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực làng Waisakai. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đã tử vong do bị trăn nuốt chửng.

Tổng hợp thông tin từ các nguồn tin uy tín như Tribunnews, Banjarmasin Post News Video và INDONESIA LIVE UPDATE cho thấy tuổi thực sự của nạn nhân là 35 tuổi, khác với một số thông tin ban đầu nhầm lẫn thành 40 tuổi. Qua vụ việc nghiêm trọng này, cơ quan công an quận Sula đã đưa ra lời khuyến cáo khẩn cấp đến toàn thể cộng đồng dân cư.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân cần nâng cao cảnh giác tối đa khi đi lại hoặc làm việc ở các khu vực hoang dã. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không nên di chuyển một mình qua rừng núi vào ban đêm mà phải đi theo nhóm từ hai người trở lên để đảm bảo an toàn.

Tham khảo: Zhihu