Ít nhất 17 người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản

13 người thiệt mạng sau trận động đất lớn ở Nhật Bản sau khi 4 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát của một trung tâm mua sắm.

Theo thống kê mới nhất của văn phòng quản lý thảm họa Kumamoto, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ richter là 17 và số người không còn dấu hiệu sự sống là 6 người cùng 5 người khác trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản ước tính số người chết hiện là 28 người, bao gồm những trường hợp đang được điều tra về khả năng có liên quan đến trận động đất.

Hiện tại, hàng trăm nhân viên cứu hộ đang nỗ lực suốt ngày đêm để tiếp cận những người còn sống sót trong đống đổ nát của trung tâm thương mại Aeon ở Kashima, vùng Kumamoto, tây nam Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ đẩy mạnh công tác tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất. (Ảnh: Reuters)

AFP dẫn lời quan chức từ văn phòng quản lý thảm họa của Kumamoto cho biết thêm: “Chúng tôi đã cứu được 10 người. Trong số đó, 4 người được xác nhận tử vong. Một người khác đang trong tình trạng nguy kịch. 5 người khác bị thương nặng và nhẹ”.

Trận động đất xảy ra hôm 28/7 gây thiệt hại diện rộng trên đảo Kyushu, san bằng nhiều nhà cửa, làm hư hại cầu cống, gây ra hỏa hoạn và khiến hàng chục nghìn cư dân mất điện, nước.

Hàng loạt dư chấn cũng làm rung chuyển khu vực kể từ trận động đất ban đầu xảy ra khiến người dân địa phương càng thêm hoang mang trong cái nóng oi bức của mùa hè, dự báo lên tới ít nhất 35°C vào cuối ngày và cảnh báo say nắng cũng được ban hành.

Người dân địa phương tập trung nhận viện trợ nước. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, tính đến ngày 30/7, nhiều hộ gia đình trong số khoảng 58.000 hộ gia đình của thành phố Yatsushiro vẫn chưa có nước sinh hoạt hoặc điện. Quan chức địa phương Akio Matsushita thông tin thêm ông không biết liệu việc sửa chữa đường ống dẫn nước bị hư hại nặng nề sẽ mất vài ngày, vài tuần hay vài tháng.

“Do thời tiết mùa hè nóng bức, tình trạng thiếu nước càng trở nên nghiêm trọng hơn”, ông Matsushita cho hay.

Do nhà vệ sinh trong nhiều tòa nhà bị hỏng, các quan chức buộc phải dựng nhà vệ sinh khẩn cấp trên miệng cống ở khu vực bên ngoài, trong điều kiện nhiệt độ rơi vào khoảng 35°C và độ ẩm ngột ngạt.

“Việc này sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức và hiện tại chưa có lịch trình cụ thể nào”, ông Matsushita nói thêm.

Ngay sau trận động đất, xe tải của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng kéo các bồn chứa nước đến trung tâm cộng đồng và trường học trên khắp thành phố Yatsushiro, sau đó quay trở lại tòa thị chính để tiếp nước từ bể chứa khẩn cấp bên dưới tòa nhà. Mỗi người dân chỉ được phép lấy tối đa 3 lít nước.