Đang chụp ảnh bên sông, người đàn ông phát hiện "quái vật" dài 2 m, vừa đến gần nó lập tức làm điều này

"Quái vật" dài khoảng 2 m bất ngờ xuất hiện bên sông ở Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc), khiến người phát hiện sửng sốt.

"Quái vật" dài tới 2 m bất ngờ nhảy xuống sông

Ngày 28/8/2026, trong lúc chụp ảnh thiên nhiên tại khu vực ven sông Maoluo, thị trấn Fenyuan, huyện Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc), một người đàn ông bất ngờ nhìn thấy "quái vật" có kích thước khác thường ẩn trong bụi cỏ gần bờ sông.

Người phát hiện là một nhiếp ảnh gia sinh thái thường xuyên tới khu vực này để ghi lại hình ảnh các loài chim và động vật hoang dã. Ban đầu, giữa lớp cỏ cây rậm rạp, ông chỉ nhận thấy một vật thể lớn nằm im. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, hình dáng của con vật khiến ông lập tức chú ý.

Thân hình đồ sộ, chiếc đuôi kéo dài cùng hàng gai nổi bật trên lưng khiến sinh vật trông không khác gì một phiên bản thu nhỏ của quái vật trong phim ảnh.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu người đàn ông bắt gặp loài động vật này ở khu vực sông Maoluo. Nhưng kích thước của cá thể lần này vượt xa những gì ông từng chứng kiến trước đó.

Theo FTV News, con vật được ước tính dài khoảng 2 m tính từ đầu tới hết đuôi, tương đương hoặc thậm chí vượt chiều cao của nhiều người trưởng thành.

Sau khi phát hiện sinh vật khổng lồ, nhiếp ảnh gia tìm cách tiến lại gần hơn để quan sát và ghi hình. Tuy nhiên, con vật nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của con người.

Nó lập tức trở nên cảnh giác. Chỉ ít giây sau, thay vì ở lại trong bụi cỏ, con vật bất ngờ lao xuống nước rồi bơi đi, khiến người chứng kiến không kịp tiếp cận gần hơn.

Danh tính của "quái vật" sau đó được xác định là cự đà xanh, hay green iguana, một loài bò sát ngoại lai đã xuất hiện tại nhiều khu vực ở Đài Loan.

Nhiếp ảnh gia cho biết ông thường xuyên tới ven sông Maoluo để chụp ảnh và từng nhiều lần nhìn thấy cự đà xanh. Phần lớn những cá thể ông gặp trước đây chỉ dài khoảng 60-70 cm nên con dài tới 2 m lần này khiến ông đặc biệt bất ngờ.

Một nguồn khác cho biết trong khoảng một năm trở lại đây, nhiếp ảnh gia này đã ghi nhận cự đà xanh tại khu vực sông Maoluo và vùng Bát Quái Sơn với kích thước rất khác nhau, từ khoảng 20 cm đến 1,2 m.

Trước lần chạm mặt cá thể khổng lồ, ông còn từng phát hiện 3 con cự đà xanh cùng bò trên cây, trong đó hai con lớn dài khoảng 1,2 m và một con nhỏ chỉ khoảng 20 cm.

Việc tiếp tục bắt gặp một cá thể dài tới 2 m khiến người đàn ông lo ngại rằng quần thể cự đà xanh tại khu vực có thể đang phát triển mạnh hơn những gì người dân quan sát được bằng mắt thường.

Vì sao cá thể dài 2 m khiến người dân lo ngại?

Theo Cơ quan Lâm nghiệp và Bảo tồn Thiên nhiên Đài Loan, cự đà xanh có tên khoa học là Iguana iguana, có nguồn gốc từ các khu vực nhiệt đới thuộc Trung và Nam Mỹ.

Đây là loài bò sát hoạt động ban ngày, có khả năng leo trèo và bơi rất tốt. Chúng thường ưa những khu vực ấm, ẩm và có nguồn nước ở gần. Khi gặp nguy hiểm, cự đà xanh có thể sử dụng chiếc đuôi dài để tự vệ.

Một cá thể trưởng thành có thể đạt chiều dài khoảng 1,8-2 m, trong đó phần đuôi chiếm tới khoảng 2/3 tổng chiều dài cơ thể. Trọng lượng thông thường dao động từ 2-8 kg.

Như vậy, con vật được ghi nhận tại Chương Hóa đã gần chạm ngưỡng kích thước tối đa thường thấy ở một cá thể trưởng thành.

Kích thước lớn không phải vấn đề duy nhất khiến chính quyền địa phương quan tâm. Khả năng sinh sản của cự đà xanh cũng rất đáng chú ý.

Theo cơ quan bảo tồn Đài Loan, cự đà xanh cái thường trưởng thành sinh dục khi khoảng 2-3 tuổi. Mỗi năm chúng có thể đẻ một lứa, với số lượng tối đa khoảng 70-80 quả trứng. Trong điều kiện nhiệt độ phù hợp, trứng mất khoảng 75-90 ngày để nở và tỷ lệ nở có thể ở mức cao.

Chính vì vậy, chỉ một số ít cá thể thoát ra môi trường tự nhiên cũng có thể tạo thành quần thể nếu điều kiện sống thuận lợi.

Tài liệu hướng dẫn của cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết cự đà xanh được đưa vào hòn đảo này thông qua hoạt động buôn bán thú cảnh từ khoảng 20-30 năm trước. Sau khi một số cá thể bị thả hoặc thoát ra ngoài, chúng dần hình thành các quần thể sinh sản trong tự nhiên.

Hiện loài này đã được ghi nhận sinh sản ngoài tự nhiên tại nhiều khu vực, trong đó có Chương Hóa.

Theo Yahoo, riêng từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 8, hơn 5.000 con cự đà xanh đã được loại bỏ tại Chương Hóa. Giới chức lo ngại nếu không kiểm soát kịp thời, chúng có thể tiếp tục mở rộng phạm vi sinh sống, ảnh hưởng đến cây trồng và hệ sinh thái địa phương.

Cơ quan Lâm nghiệp và Bảo tồn Thiên nhiên Đài Loan cũng cho biết cự đà xanh chủ yếu ăn lá, hoa và quả. Bên cạnh tác động đến cây trồng, tập tính đào hang của chúng còn có khả năng gây ảnh hưởng tới bờ sông, đê hoặc các công trình đất trong những khu vực tập trung số lượng lớn.

Đối với nhiếp ảnh gia sinh thái tại Fenyuan, khoảnh khắc bắt gặp "quái vật" dài tới 2 m bên sông có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn trước khi nó lao xuống nước biến mất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cá thể khổng lồ này một lần nữa cho thấy cự đà xanh đang trở thành loài động vật ngoại lai được đặc biệt chú ý tại nhiều khu vực ở Đài Loan.

Theo FTV, Yahoo, KDAIS