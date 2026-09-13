Tàu chở 243 người mất liên lạc, Indonesia đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm

Nhân viên cứu hộ Indonesia phát động chiến dịch tìm kiếm sau khi mất liên lạc với tàu chở hơn 240 người, di chuyển từ Đông Java đến tỉnh Nam Kalimantan.

Theo Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia ở Banjarmasin, thủ phủ của tỉnh Nam Kalimantan, họ nhận được tin tàu Virgo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2h ngày 13/9. Vị trí cuối cùng được báo cáo của con tàu là ở biển Java, cách Cầu cảng tìm kiếm cứu nạn Basirih ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý.

Con tàu khởi hành từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia thuộc tỉnh Đông Java và đang trên đường đến Banjarmasin.

“Người điều hành tàu báo cáo sự việc cho nhà chức trách sau khi nhận được thông tin tàu gặp phải thời tiết xấu”, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn thành phố Banjarmasin, ông I Putu Sudayana, cho biết.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn phà vào năm 2025. (Ảnh: Getty)

Tàu cứu nạn KN SAR Laksmana 241 cùng các nhân viên cứu hộ được điều động tìm kiếm. Tham gia hoạt động này còn có cơ quan quản lý cảng Banjarmasin, Hải quân Indonesia, lực lượng cảnh sát đường thủy, cơ quan hàng hải, cảng Banjarmasin và đại diện hãng tàu.

Lực lượng cứu hộ mang theo thiết bị cứu nạn trên biển, thiết bị lặn, phương tiện liên lạc và hệ thống kết nối vệ tinh Starlink. Thời gian di chuyển từ Banjarmasin tới khu vực tàu mất liên lạc ước tính khoảng 5 giờ.

Trưởng Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ hạng A Banjarmasin thông tin thêm, hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành một cách tối ưu với sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong.

Công ty vận hành tàu PT Virgo cũng báo cáo về việc mất liên lạc và cho biết tàu rời thành phố Surabaya vào lúc 10h13 ngày 12/9 (giờ địa phương).

Indonesia là quốc gia quần đảo với khoảng 17.000 hòn đảo, phụ thuộc nhiều vào tàu và phà như một loại phương tiện giao thông chủ chốt. Tuy nhiên, tiêu chuẩn an toàn đối với tàu thuyền tại Indonesia không phải lúc nào cũng được thực thi nghiêm ngặt, dẫn đến tỷ lệ tai nạn tương đối cao suốt những năm qua.