Chàng trai 25 tuổi lấy vợ 55 tuổi, nhận số tiền 190 tỷ đồng

Đám cưới của nữ đại gia ngành thẩm mỹ Vu Văn Hồng (55 tuổi) và người mẫu Nhậm Vũ Thần (25 tuổi) đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội vì khoảng cách tuổi tác lên tới con số 30. Thêm vào đó là việc Nhậm Vũ Thần sẽ được nhận được số tiền khổng lồ. Câu chuyện đáng chú ý xảy ra tại Trung Quốc.

Ngày 12/9, tờ Sohu đưa tin người mẫu kiêm streamer Nhậm Vũ Thần (SN 2001) đã kết hôn với nữ đại gia ngành thẩm mỹ Vu Văn Hồng (55 tuổi).

Mối quan hệ của cặp đôi gây chú ý vì chênh lệch tuổi tác lên đến con số 30. Thêm vào đó là việc Nhậm Vũ Thần sẽ được nhận số tiền lên tới 50 triệu NDT (khoảng 190 tỷ đồng).

Nhậm Vũ Thần nhận khoảng 190 tỷ đồng từ Vu Văn Hồng trong ngày cưới. Ảnh: News

Theo truyền thông Trung Quốc, Vu Văn Hồng và Nhậm Vũ Thần quen nhau vào nửa cuối năm 2025. Một số nguồn tin cho rằng, cả hai quen biết và kết nối qua các buổi livestream trước đó. Bà Vu thường xuyên tặng quà và gửi tiền boa cho Nhậm Vũ Thần. Sau khi cả hai bắt đầu mối quan hệ chính thức, nam thanh niên nhận được nhiều món quà đắt tiền như siêu xe.

Đến đầu năm 2026, họ tính chuyện về chung một nhà. Vu Văn Hồng đã chuẩn bị sính lễ 50 triệu NDT cho bạn trai. Số tiền này bao gồm tiền mặt, bất động sản, xe sang và nhiều tài sản giá trị khác. Trong đó, Nhậm Vũ Thần được vợ đại gia tặng 1 chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá khoảng 12 triệu NDT (khoảng 46,3 tỷ đồng), một chiếc Brabus G800 trị giá khoảng 8 triệu NDT (khoảng 30,9 tỷ đồng).

Ngày giao chìa khóa xe cho Nhậm Vũ Thần lái về nhà gái, Vu Văn Hồng chỉ nhẹ nhàng nói với chồng: "Cầm lấy, đừng làm mất nhé". Hành động trao tài sản có giá trị lớn cho chồng trẻ của nữ doanh nhân được miêu tả nhẹ nhàng như thể đang đưa một tách cà phê. Khi được hỏi vì sao lại hào phóng với chồng trẻ đến vậy, Vu Văn Hồng chỉ trả lời ngắn gọn: "Vì anh ấy thích".

Sau khi chuyện tình cảm được chú ý, tài khoản Douyin của Nhậm Vũ Thần tăng thêm khoảng 1,9 triệu người theo dõi chỉ trong 45 ngày. Mức giá quảng cáo của anh cũng tăng từ 3.000 NDT lên 50.000 NDT. Nhậm Vũ Thần đóng góp khoảng 27% doanh thu cho công ty của Vu Văn Hồng. Doanh số một phiên livestream của anh được cho là từng đạt 8 triệu NDT.

Cuộc sống hôn nhân của Nhậm Vũ Thần và Vu Văn Hồng được cho biết rất hòa hợp. Nam người mẫu thường xuyên nấu yến và massage cho vợ đại gia trước khi đi ngủ. Khi được truyền thông hỏi về cuộc sống hiện tại, Nhậm Vũ Thần cho biết: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống thoải mái, sung túc như thế này. Có lẽ không ai lại từ chối một cơ hội như vậy".

Vu Văn Hồng thời còn là học viên đi học nghề. (Ảnh: Baike).

Được biết, trước khi trở thành nữ doanh nhân giàu có, Vu Văn Hồng có xuất phát điểm không mấy thuận lợi. Đại gia họ Vu vốn sinh ra trong một gia đình khó khăn ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cha qua đời, từ năm 18 tuổi bà đã lăn lộn làm việc trong ngành làm đẹp để nuôi mẹ và em trai.

Khởi đầu là một kỹ thuật viên xăm chân mày, bà Vu dần mở được tiệm riêng trước khi thành lập tập đoàn Young Merry Real International tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2004. Qua đó, bà từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh thẩm mỹ y khoa. Đây là lĩnh vực tập trung vào các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, do bác sĩ thực hiện nhằm cải thiện ngoại hình và làn da.

Đến năm 2005, mạng lưới đối tác của công ty đã vượt 150 cơ sở. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của bà cũng vướng nhiều tranh cãi. Trong đó có liệu trình làm đẹp mang tên "Porcelain Doll" được mô tả là phương pháp lấy huyết thanh của chính khách hàng rồi tiêm lại vào da mặt để tái tạo làn da, hứa hẹn mang lại vẻ trắng mịn như sứ. Một liệu trình có thể có giá tới 15.000 tệ, dù hiệu quả và tính khoa học còn gây nghi ngờ.

Ảnh: Baike

Không chỉ nổi tiếng vì sự giàu có, Vu Văn Hồng còn được biết đến với những quan điểm rất thẳng thắn về phụ nữ, tiền bạc và tình yêu. Trên mạng xã hội, nữ doanh nhân xây dựng hình ảnh một người phụ nữ độc lập về tài chính.

Bà từng đưa ra quan điểm rằng phụ nữ kiếm tiền không đơn thuần để giàu có, mà còn để có quyền chủ động đối với cuộc sống của mình. Một trong những phát ngôn từng gây chú ý của Vu Văn Hồng là: "Phụ nữ kiếm tiền là để có đủ bản lĩnh rời đi bất cứ lúc nào". Bà cũng từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Không thể hoàn toàn tin vào đàn ông, chỉ có tiền do chính mình kiếm ra mới là thứ chắc chắn".

Nữ đại gia từng có mối quan hệ kéo dài khoảng 10 năm với người mẫu Albania Rolando Lekaj. Ảnh: Sohu

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống tình cảm của nữ đại gia cũng gây chú ý khi bà được cho là đã trải qua 5 cuộc hôn nhân trước đó. Bà từng có mối quan hệ kéo dài khoảng 10 năm với người mẫu Albania Rolando Lekaj và sinh người con thứ hai trong khoảng thời gian này. Sau khi chia tay Rolando, nữ doanh nhân vẫn giữ quan điểm khá cởi mở về chuyện tình cảm.

Trước những lời bàn tán về khoảng cách 30 tuổi giữa mình và chồng trẻ, Vu Văn Hồng không mấy bận tâm. Một số người cho rằng Vu Văn Hồng đang sống đúng với triết lý độc lập mà bà luôn theo đuổi, trong khi số khác đặt câu hỏi về mối quan hệ có sự chênh lệch rất lớn về tuổi tác và tài chính giữa hai người.

T/h theo Phụ nữ mới, Dân Trí