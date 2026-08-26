Sinh nhật khó quên ở Đan Mạch: 25 tuổi mà vẫn ‘ế’ có thể bị bạn bè trói vào cột, phủ đầy bột quế

Không mang ý nghĩa trừng phạt hay thúc ép kết hôn, phong tục phủ bột quế lên người bước sang tuổi 25 là cách một số người Đan Mạch tạo nên những kỷ niệm sinh nhật vui nhộn bên bạn bè.

Nếu nhìn thấy một người trẻ bị buộc vào cột đèn rồi phủ kín lớp bột màu nâu, nhiều người có thể nghĩ đây là hình phạt hoặc một trò chơi khăm quá đà. Nhưng tại Đan Mạch, cảnh tượng này lại gắn với một “phong tục” sinh nhật khá nổi tiếng.

Sinh nhật 25 ngập trong mùi quế, đến tuổi 30 quế được đổi thành tiêu

Theo VisitDenmark, cơ quan du lịch quốc gia Đan Mạch, những người bước sang tuổi 25 mà chưa kết hôn có thể được bạn bè “chúc mừng” bằng cách phủ bột quế từ đầu đến chân. Những màn ăn mừng như vậy thường diễn ra ngoài trời, thu hút sự chú ý bởi lượng quế lớn và không khí náo nhiệt xung quanh.

Tuy nhiên, đây không phải một quy định bắt buộc, càng không phải “luật tuổi 25” như cách một số bài đăng trên mạng xã hội gọi tên. Việc có tham gia hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhân vật chính và nhóm bạn. Mục đích chủ yếu là tạo tiếng cười và đánh dấu một cột mốc tuổi tác đáng nhớ.

Những người bước sang tuổi 25 mà chưa kết hôn có thể được bạn bè “chúc mừng” bằng cách phủ bột quế từ đầu đến chân. Ảnh: Tiktok

Những người bước sang tuổi 25 mà chưa kết hôn có thể được bạn bè “chúc mừng” bằng cách phủ bột quế từ đầu đến chân. Ảnh: Instagram

Cách thực hiện phong tục này thay đổi tùy theo từng nhóm bạn. Ở phiên bản đơn giản, nhân vật chính chỉ được rắc một ít quế lên tóc hoặc quần áo. Trong những màn cầu kỳ hơn, người sinh nhật có thể bị buộc vào cột đèn, thân cây hoặc một vật cố định trước khi bạn bè lần lượt phủ bột quế lên người.

Một số nhóm còn dội nước trước để quế bám lâu hơn. Có trường hợp trứng cũng được sử dụng với mục đích tương tự. Kính bảo hộ và khẩu trang đôi khi được chuẩn bị để bảo vệ người tham gia trước lượng bột lớn.

Sau màn “tắm quế”, mọi người thường chụp ảnh, quay video rồi tiếp tục buổi tiệc sinh nhật. Sự xuất hiện của TikTok, Instagram và YouTube cũng giúp phong tục này được biết đến rộng rãi bên ngoài Đan Mạch. Các video ghi lại cảnh nhân vật chính cười đùa trong lớp bột quế thường thu hút sự tò mò của người xem quốc tế.

Sau màn “tắm quế”, mọi người thường chụp ảnh, quay video rồi tiếp tục buổi tiệc sinh nhật. Ảnh: Cosmopolitan

Dù được nhắc đến như một truyền thống của Đan Mạch, phong tục không phổ biến đồng đều trên cả nước. Coop Danmark cho biết hoạt động này đặc biệt quen thuộc tại Jutland, bán đảo chiếm phần lớn diện tích đất liền của Đan Mạch. Ở những khu vực hoặc nhóm bạn khác, phong tục có thể được tổ chức nhẹ nhàng hơn hoặc hoàn toàn bị bỏ qua.

Điều kiện theo cách hiểu truyền thống là người đó chưa kết hôn, không nhất thiết phải đang không có người yêu. Bởi vậy, một người đã hẹn hò nhưng chưa làm đám cưới vẫn có thể trở thành nhân vật chính trong màn phủ quế nếu nhóm bạn của họ duy trì phong tục.

Nếu người đó bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa kết hôn, mức độ trêu đùa có thể được “nâng cấp”: bột quế được thay bằng tiêu. Tiêu có mùi nồng và gây cảm giác khó chịu hơn, vì thế thường được xem là phiên bản mạnh hơn của cùng một trò đùa.

Mục đích của "màn chúc mừng" này chủ yếu là tạo tiếng cười và đánh dấu một cột mốc tuổi tác đáng nhớ. Ảnh: News18

Phong tục này gắn với những cách gọi lâu đời trong tiếng Đan Mạch. Từ “pebersvend”, có thể hiểu là “chàng trai hạt tiêu”, được dùng để chỉ người đàn ông chưa kết hôn. Cách gọi tương ứng dành cho phụ nữ là “pebermø”, thường được dịch thành “cô gái hạt tiêu”.

Lớp bột quế chủ yếu là cái cớ để bạn bè tụ họp, trêu chọc nhau và tạo nên một sinh nhật khó quên. Ảnh: News18

Một cách giải thích phổ biến cho rằng những từ này có liên quan đến các thương nhân buôn gia vị từ nhiều thế kỷ trước. Do thường xuyên phải di chuyển để bán hàng, họ khó ổn định cuộc sống và lập gia đình. Hình ảnh người buôn gia vị sống độc thân dần đi vào ngôn ngữ và văn hóa Đan Mạch.

Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của việc dùng quế ở sinh nhật tuổi 25 vẫn chưa được xác định rõ. Coop Danmark cho biết phong tục này có thể phát triển từ truyền thống dùng tiêu ở tuổi 30. Một giả thuyết vui cho rằng bạn bè không muốn phải chờ thêm 5 năm mới được chơi khăm nhân vật chính, vì vậy quế được chọn làm phiên bản dành cho tuổi 25.

Lớp bột quế chủ yếu là cái cớ để bạn bè tụ họp, trêu chọc nhau và tạo nên một sinh nhật khó quên. Ảnh: News18

Dù phong tục được xây dựng quanh tình trạng hôn nhân, các nguồn giới thiệu văn hóa Đan Mạch đều nhấn mạnh đây không phải hình phạt hay cách gây áp lực buộc người trẻ phải lập gia đình.

Trên thực tế, việc chưa kết hôn ở tuổi 25 không phải điều bất thường tại Đan Mạch, nơi nhiều người lập gia đình khi đã bước sang tuổi 30. Vì thế, lớp bột quế chủ yếu là cái cớ để bạn bè tụ họp, trêu chọc nhau và tạo nên một sinh nhật khó quên.

Phong tục cũng không có một bộ quy tắc cố định. Có người hào hứng chờ đợi màn phủ quế, có người chỉ đồng ý với một phiên bản nhẹ nhàng, trong khi những người khác từ chối hoàn toàn. Một số gia đình còn thay thế bằng bánh quế, bánh cuộn quế hoặc những món quà liên quan đến loại gia vị này.

Đây hoàn toàn không phải hình phạt hay cách gây áp lực buộc người trẻ phải lập gia đình. Ảnh: Cosmopolitan

Sự vui vẻ của phong tục vì thế phụ thuộc vào sự đồng thuận và cách những người tham gia tôn trọng giới hạn của nhau. Khi được thực hiện an toàn, đây đơn giản là một nghi thức sinh nhật có phần lộn xộn nhưng giàu tính kết nối: nhân vật chính trở thành tâm điểm, bạn bè có dịp quây quần và cả nhóm cùng lưu lại một kỷ niệm khác thường.

Giữa rất nhiều cách đón tuổi mới trên thế giới, người Đan Mạch đã biến quế và tiêu – hai loại gia vị quen thuộc trong căn bếp – thành chất liệu cho một trò đùa truyền thống. Sau cùng, lớp bột có thể mất nhiều thời gian để làm sạch, nhưng tiếng cười và những bức ảnh từ buổi sinh nhật có lẽ sẽ còn được nhắc lại lâu hơn.