Bi kịch cao thủ giỏi nhất 'Thủy hử': Bị Tống Giang 'ép làm giặc', chết bi thảm

Người này bị Tống Giang làm tan cửa nát nhà và bị kết án tử hình, không thể không lên Lương Sơn; chiến đấu bạt mạng nhưng lúc thành công lại bị lừa uống rượu độc.

Trong hàng trăm nhân vật của Thuỷ hử , Lư Tuấn Nghĩa là người có xuất thân cao quý và sở hữu khả năng võ thuật cao cường nhất. Vốn có cuộc sống “vạn người mơ”, Lư Tuấn Nghĩa ban đầu hoàn toàn không có ý định ra nhập nhóm Lương Sơn Bạc. Đáng tiếc, những gì ông đang sở hữu lại trở thành “mục tiêu” để Tống Giang và Ngô Dụng lợi dụng.

Khi phát hiện bị lừa, Lư Tuấn Nghĩa cũng chẳng còn đường lùi, chỉ biết dốc sức ra chiến đấu, lập nhiều công trạng hiển hách cho Lương Sơn Bạc, mong có ngày trở lại cuộc sống xưa kia. Ai ngờ, đúng lúc tưởng chừng như đã đạt được mục tiêu, ông lại chết vì một chén rượu độc.

Cuộc đời Lư Tuấn Nghĩa là một trong những bi kịch cay đắng và xót xa nhất của tiểu thuyết Thuỷ hử .

Lư Tuấn Nghĩa bị Tống Giang hại tới “tan cửa nát nhà”.

Bị Tống Giang hại tới tan cửa nát nhà

Ở Lương Sơn Bạc, Lư Tuấn Nghĩa được coi là phó thủ lĩnh, dưới một người trên trăm người; nhưng thực chất vị tướng này chẳng có thực quyền, chỉ là “quân cờ chính trị” trong tay Tống Giang.

Trước khi chết do trúng tên độc, thủ lĩnh Tiều Cái để lại di ngôn: “Ai bắt được Sử Văn Cung sẽ được làm chủ Lương Sơn Bạc”. Tống Giang dù muốn nhưng không thể tự tay bắt Sử Văn Cung để danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị cao nhất. Ông nhận thấy người duy nhất có khả năng đánh bại Sử Văn Cung - cao thủ võ nghệ của triều đình - là Lư Tuấn Nghĩa. Chỉ có điều, người này đang là đại phú hộ, sở hữu sản nghiệp lớn và mạng lưới kinh doanh rộng khắp kinh thành, sống rất phong lưu.

Lư Tuấn Nghĩa còn nằm trong nhóm “Hà Bắc tam kiệt”, nổi danh trượng nghĩa, võ nghệ cao cường. Chẳng có lý do gì để Lư Tuấn Nghĩa từ bỏ cuộc sống viên mãn hiện tại để trở thành tội phạm triều đình.

Và thế là, Tống Giang cùng quân sư Ngô Dụng bày ra một liên hoàn kế thâm hiểm và tàn nhẫn để triệt đường sống của Lư Tuấn Nghĩa, ép buộc ông vào thế không thế không lên Lương Sơn Bạc.

Đầu tiên Ngô Dụng cải trang thành thầy bói, cùng Lý Quỳ đóng giả đồng tử đến tận dinh cơ của Lư Tuấn Nghĩa tại Đại Danh phủ. “Thầy bói’ này gieo quẻ rồi phán rằng Lư Tuấn Nghĩa sắp gặp đại họa “vong thân phế gia” trong vòng 100 ngày tới, chỉ có đi về hướng Đông Nam ngàn dặm (vùng đất có Lương Sơn Bạc) mới mong thoát nạn.

Để chắc chắn Lư Tuấn Nghĩa không còn đường lui, Ngô Dụng giả vờ khuyên ông viết một bài thơ lên tường nhà để “giải hạn” với nội dung như sau: “Lư thân sinh xứ ngô nhu mộc/Tuấn kiệt bạt tụy hữu bính ngô/Nghĩa khí phong vân ưng đồ đại/Phản hình việt cốc tự hoan ngu”. Ông không hề nghi ngờ, vui vẻ tự tay viết lên tường, chẳng để ý rằng bốn chữ đầu tiên của bài thơ khi ghép lại sẽ thành câu: “Lư Tuấn Nghĩa phản” (Lư Tuấn Nghĩa làm phản).

Lư Tuấn Nghĩa giỏi võ nhưng đơn giản, không hiểu được những mưu sâu kế hiểm của Tống Giang.

Sau đó, Lư Tuấn Nghĩa khăn gói cùng quản gia Lý Cố đi về hướng Đông Nam để tránh họa. Khi đi qua địa phận Lương Sơn Bạc, ông bị quân của Tống Giang giữ lại.

Tống Giang đón tiếp ông cực kỳ kính trọng, đối xử như thượng khách và tìm mọi cách giữ ông lại trên núi vài tháng. Trong thời gian đó, Tống Giang cố tình thả Lý Cố trở về Đại Danh phủ trước.

Vốn tư thông với vợ của Lư Tuấn Nghĩa (Giả thị), khi trở về, Lý Cố lập tức tố giác bài thơ trên tường và việc Lư Tuấn Nghĩa đã lên Lương Sơn Bạc. Quan phủ cho người đến kiểm tra bài thơ, khép Lư Tuấn Nghĩa vào tội đại nghịch phản quốc, đồng thời ra lệnh truy bắt và tịch thu toàn bộ tài sản.

Khi Lư Tuấn Nghĩa trốn thoát khỏi đám người Lương Sơn Bạc trở về nhà, ông lập tức bị giải lên quan, chịu tra tấn dã man và bị kết án tử hình. Vào thời khắc ông sắp bị trảm, Tống Giang cho quân đánh phá Đại Danh phủ, náo loạn pháp trường để cứu ông lên núi.

Đến lúc này, Lư Tuấn Nghĩa đã mất trắng nhà cửa, vợ con, danh dự và bị triều đình truy nã. Không còn lựa chọn nào khác, ông buộc phải ở lại gia nhập Lương Sơn Bạc.

Có thể nói, thủ đoạn của Tống Giang (với sự cố vấn đắc lực của Ngô Dụng) đối với Lư Tuấn Nghĩa là màn thao túng chính trị tàn nhẫn, tinh vi và phi nghĩa nhất trong toàn bộ tiểu thuyết Thủy hử.

Tống Giang phát nát cuộc đời Lư Tuấn Nghĩa rồi lại xuất hiện như một ân nhân cứu mạng. Cho dù Lư Tuấn Nghĩa có phát hiện ra toàn bộ sự thật thì cũng không còn con đường nào khác ngoài việc gia nhập Lương Sơn.

Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa bị Tống Giang làm cho tan cửa nát nhà, bị ép vào thế “không thể không làm giặc”.

Quân cờ chính trị trên Lương Sơn Bạc

Sau khi bị ép vào thế buộc phải làm giặc, Lư Tuấn Nghĩa lên Lương Sơn Bạc và trở thành quân cờ chính trị trong tay Tống Giang.

Theo di ngôn của Tiều Cái, với công lớn giết được Sử Văn Cung, Lư Tuấn Nghĩa hoàn toàn có thể đường đường chính chính ngồi vào vị trí thủ lĩnh Lương Sơn Bạc. Tống Giang giả vờ ra sức ép Lư Tuấn Nghĩa nhận ngôi vị này, thừa biết ông mới lên núi, không có vây cánh, chưa có nhiều công lao, ơn nghĩa với các huynh đệ. Những người mạnh nhất Lương Sơn Bạc lúc bấy giờ là Lý Quỳ, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm ...chỉ nể phục và coi Tống Giang là đại huynh.

Do đó, dù Tống Giang có nhường, Lư Tuấn Nghĩa cũng không dám nhận, mà có dám nhận cũng không thể yên được với những cao thủ khác. Và thế là dù sở hữu võ nghệ cao cường cùng công lao giết Sử Văn Cung, ông một lần nữa bị Tống Giang “qua mặt”, vui vẻ nhận lấy vị trí phó thủ lĩnh Lương Sơn Bạc. Nhưng chức phó thủ lĩnh này chỉ thuộc dạng “hữu danh vô thực”, không có vây cánh, không có thực quyền, toàn bộ tướng sỹ Lương Sơn chỉ nghe lời Tống Giang và Ngô Dụng.

Lư Tuấn Nghĩa chịu ơn kẻ ép ông vào thế “không thể không làm giặc”.

Tống Giang nhằm tới Lư Tuấn Nghĩa không chỉ bởi lý do ông là người duy nhất có khả năng đánh bại Sử Văn Cung, giúp ông ta lên ngôi thủ lĩnh Lương Sơn Bạc mà còn có ẩn ý thâm sâu hơn. Tống Giang muốn lợi dụng tên tuổi họ Lư để nâng cao vị thế của tổ chức cũng như chuẩn bị cho việc chiêu an sau này.

Lư Tuấn Nghĩa là danh gia vọng tộc ở Đại Danh phủ, vừa giàu có bậc nhất vừa nổi tiếng hào kiệt. Trong khi đó, Lương Sơn Bạc vốn bị triều đình coi là sơn tặc hay đám trộm cướp. Việc có một nhân vật danh giá như Lư Tuấn Nghĩa tham gia không chỉ củng cố sức mạnh quân sự mà còn giúp nâng cao vị thế, tạo uy tín lớn cho Lương Sơn trong mắt thiên hạ.

Tống Giang luôn theo đuổi con đường “thế thiên hành đạo” (thay trời hành đạo), xem việc tụ nghĩa tại Lương Sơn chỉ là giải pháp tạm thời để chống lại gian thần, chứ không có ý định lật đổ triều đình hay xưng vương. Ông ta chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu được triều đình chiêu an.

Lư Tuấn Nghĩa là người mang dòng máu trung nghĩa, lại thuộc tầng lớp thượng lưu, rất phù hợp với định hướng chính trị của Tống Giang khi đàm phán với triều đình sau này.

Lư Tuấn Nghĩa bao phen chiến đấu bạt mạng, giúp Lương Sơn Bạc gặt hái những chiến công vang dội và được triều đình chấp nhận chiêu an.

Có thể nói, cuộc đời của Lư Tuấn Nghĩa giai đoạn đầu bị Tống Giang phá nát, giai đoạn sau bị sử dụng như một quân cờ và rồi chết trong đau đớn bởi một ly rượu độc của bọn gian thần.

Tranh cãi về thủ đoạn của Tống Giang với Lư Tuấn Nghĩa

Tống Giang luôn giơ cao ngọn cờ “thế thiên hành đạo” và luôn đóng vai người nhân nghĩa, nhưng cách ông xử lý Lư Tuấn Nghĩa hoàn toàn đi ngược lại tinh thần đó. Đầu tiên, ông ta hủy hoại một đời người yên lành. Lư Tuấn Nghĩa là đại phú gia, sống lương thiện, không thù không oán với Lương Sơn, nhưng Tống Giang sẵn sàng đẩy một gia đình êm ấm vào cảnh nhà tan cửa nát, vợ phản bạn lừa, bản thân rơi vào lao tù và nhận án tử hình.

Tiếp đến, Tống Giang tước đoạt quyền tự quyết của Lư Tuấn Nghĩa. Ông ta không dùng chân tình hay lý lẽ để chiêu mộ, mà dùng bẫy rập để triệt hạ mọi đường sống của đối phương, ép Lư Tuấn Nghĩa vào thế “không làm giặc thì chết”.

Tống Giang không trực tiếp ra tay mà mượn tay người khác làm việc ác; lợi dụng Lý Cố (kẻ phản chủ) và quan phủ để đẩy Lư Tuấn Nghĩa vào án tử. Sau khi đã dồn Lư Tuấn Nghĩa vào đường chết, Tống Giang lại xuất hiện như một đại ân nhân, khiến Lư Tuấn Nghĩa dù biết hay không cũng phải mang ơn và trung thành.

Tống Giang là nhà chính trị thực dụng và đầy mưu sâu.

Dưới góc độ mưu lược chính trị, đây là một nước đi tính toán cao tay của Tống Giang nhưng về khía cạnh đạo đức, ông đã chà đạp lên mọi nguyên tắc đạo đức cơ bản. Để đạt được chữ “trung” với triều đình và chữ “nghĩa” bề ngoài với Lương Sơn, Tống Giang đã bất chấp việc hành động bất nghĩa, bất nhân với một người vô tội.

Nhiều người cho rằng, thủ đoạn với Lư Tuấn Nghĩa chứng minh Tống Giang không thực sự là hảo hán giang hồ, mà là một nhà chính trị lạnh lùng, thực dụng và đầy mưu mô.