Quốc gia láng giềng Việt Nam hỗ trợ 1,44 tỷ đồng cho mỗi trẻ em đến năm 17 tuổi

Chính sách mới áp dụng cho mọi trẻ em, không phân biệt thứ tự sinh trong gia đình.

Mỗi trẻ em Singapore sẽ nhận được gần 70.000 SGD (khoảng 1,44 tỷ VND) sự hỗ trợ từ chính phủ, mang lại sự hỗ trợ tài chính duy trì bền vững hơn trong suốt những năm tháng trưởng thành của trẻ, không phân biệt thứ tự sinh.

Thủ tướng Singapore mới đây đã công bố Gói Hỗ trợ Trẻ em SG (SG Child Support Package) mới trị giá 62.000 SGD (gần 1,3 tỷ VND) trong bài phát biểu tại Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh vào ngày 23 tháng 8.

Các phần khác của gói mới này so với trước đây bao gồm Trợ cấp Bước đầu tiên (CDA First Step Grant) trị giá 5.000 SGD (khoảng 102 triệu VND), khoản đóng góp đối ứng của chính phủ vào tài khoản CDA lên tới 5.000 SGD (khoảng 102 triệu VND), và khoản nạp 10.000 SGD (khoảng 205 triệu VND) vào Tài khoản Giáo dục Sau Phổ thông (PSEA) của trẻ.

Ông phát biểu: "Công việc này vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi đang hướng tới những cải thiện nhiều hơn là chỉ thay đổi từng chút một ở các chương trình riêng lẻ. Chúng tôi muốn tạo ra một chuyển biến căn bản trong cách hỗ trợ các gia đình."

Ảnh minh họa

Cùng với các phúc lợi hiện có như Trợ cấp MediSave cho Trẻ sơ sinh 5.000 SGD (khoảng 102 triệu VND) khi sinh và các khoản đóng góp Edusave hàng năm trong suốt cấp tiểu học và trung học, mỗi trẻ em Singapore sẽ nhận được tổng cộng khoảng 70.000 SGD (khoảng 1,44 tỷ VND) hỗ trợ tài chính trực tiếp từ khi sinh ra cho đến 17 tuổi.

Con số này tăng lên so với mức 27.500 SGD (khoảng 565 triệu VND) đến 56.500 SGD (khoảng 1,16 tỷ VND) cho mỗi trẻ mà cha mẹ hiện đang nhận được dưới dạng hỗ trợ tài chính trực tiếp, tùy thuộc vào thứ tự sinh.

Tính đến tháng 6, có hơn 610.000 trẻ em thuộc 380.000 hộ gia đình tại Singapore dự kiến sẽ thụ hưởng từ các chính sách này.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định rằng không có tổ chức nào khác có thể thay thế gia đình, và đó là lý do tại sao không có gì quan trọng hơn việc giúp đỡ các gia đình phát triển tốt đẹp. Tương lai của Singapore sẽ chỉ vững mạnh khi các gia đình xây dựng nên nó vững mạnh, ông nói thêm.

Ông cho biết hiện nay có nhiều chương trình và cách thức khác nhau để hỗ trợ cha mẹ, và mức độ hỗ trợ thay đổi tùy thuộc vào thứ tự sinh của con.

"Các chương trình đã trở nên khá phức tạp, và nhiều bậc cha mẹ cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi sẽ làm cho mọi thứ đơn giản hơn. Mỗi đứa trẻ sẽ nhận được mức độ hỗ trợ như nhau. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều sự hỗ trợ hơn, không chỉ lúc mới sinh mà trong suốt nhiều năm khi trẻ lớn lên," ông nói.

Gói hỗ trợ mới sẽ hoạt động như thế nào?

Theo gói hỗ trợ mới, khoản Quà tặng Trẻ sơ sinh 10.000 SGD (khoảng 205 triệu VND) sẽ được giải ngân thành hai đợt trong vòng 12 tháng kể từ khi trẻ sinh ra, giúp hỗ trợ ứng trước nhiều hơn cho các chi phí cao phát sinh lúc sinh và trong năm đầu đời.

Khoản 32.000 SGD (khoảng 657 triệu VND) Tín dụng Trẻ em sẽ chi trả 2.000 SGD (khoảng 41 triệu VND) tiền mặt hàng năm kể từ năm trẻ tròn 1 tuổi cho đến năm 16 tuổi.

Hằng năm mỗi trẻ em Singapore sẽ nhận được khoảng 41 triệu VND tiền hỗ trợ (Ảnh minh họa)

Khoản này thay thế và nâng cấp cho Tín dụng LifeSG dành cho Gia đình đông con hiện tại (vốn cấp 1.000 SGD (khoảng 20,5 triệu VND) mỗi năm trong 6 năm cho mỗi đứa con thứ ba trở đi). Theo gói mới, số tiền hàng năm sẽ tăng gấp đôi lên 2.000 SGD (khoảng 41 triệu VND), thời gian hỗ trợ kéo dài trong 16 năm, và được mở rộng cho trẻ em thuộc mọi thứ tự sinh.

Gói này cũng bao gồm khoản Trợ cấp Bước đầu tiên CDA 5.000 SGD (khoảng 102 triệu VND) và khoản đóng góp đối ứng tối đa 5.000 SGD từ chính phủ.

Tài khoản CDA sẽ tiếp tục mở cho đến cuối năm trẻ tròn 16 tuổi, thay vì đóng lại khi trẻ tròn 12 tuổi như hệ thống hiện tại. Điều này giúp cha mẹ có thời gian dài hơn để hưởng lợi từ khoản chính sách của chính phủ và sử dụng quỹ CDA cho các chi phí nuôi dạy con đã được phê duyệt, Cơ quan Dân số và Nhân tài Quốc gia (NPTD) cho biết vào ngày 23 tháng 8.

Trẻ em sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2015 sẽ được kéo dài tài khoản CDA đến cuối năm tròn 16 tuổi. Trẻ sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2015 sẽ giữ lại Tài khoản Giáo dục Sau Phổ thông (PSEA) vì tài khoản CDA của các em vốn đã đóng.

Khi trẻ tròn 17 tuổi, Chính phủ sẽ nạp thêm 10.000 SGD (khoảng 205 triệu VND) vào tài khoản PSEA để giúp trang trải chi phí học lên cao hơn.

Gói mới cũng sẽ trang trải cho những trẻ em Singapore hiện tại đã sinh ra hoặc tròn 1 đến 17 tuổi trong năm 2026. Các em sẽ nhận được quyền lợi dựa trên độ tuổi tương ứng vào năm 2026 và trong các năm tiếp theo.

Sẽ có các khoản bố trí chuyển tiếp dành cho những trẻ em đang nhận hỗ trợ theo các chương trình hiện hành.

Các gia đình đông con có từ 3 con trở lên sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ bổ sung bên cạnh Gói Hỗ trợ Trẻ em mới. Họ sẽ nhận được trợ giúp hơn ở các lĩnh vực mà chi phí có khả năng tăng mạnh khi gia đình đông người hơn, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, giao thông và nhà ở.

Nguồn: Straits Times