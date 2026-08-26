Nổ máy nén điều hòa gây cháy phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, ít nhất 14 em bé tử vong

Cảnh sát cho biết các trẻ sơ sinh tử vong đều bị bỏng rất nặng và sẽ cần phải tiến hành xét nghiệm DNA để xác định danh tính.

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một bệnh viện ở Islamabad - thủ đô Pakistan đã khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng, các quan chức cho biết.

Ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm thứ Tư (25/8) tại phòng chăm sóc trẻ sơ sinh thuộc một bệnh viện công lập lớn ở thủ đô của Pakistan. Phòng chăm sóc này nằm trong khoa phụ sản của Viện Khoa học Y khoa Pakistan (PIMS), đang có ít nhất 15 trẻ sơ sinh vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Ít nhất một em bé đã được cứu sống.

Các quan chức cho biết vụ cháy bắt đầu vào khoảng 6h45 sáng sau khi máy nén của một máy điều hòa không khí phát nổ bên trong phòng chăm sóc sơ sinh.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng có mặt và dập tắt ngọn lửa, trong khi các đội cứu hộ tiến hành phun nước làm mát hiện trường. Người đại diện của bệnh viện hiện chưa phản hồi ngay lập tức các cuộc gọi yêu cầu bình luận.

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự đau buồn trước thương vong này và ra lệnh điều tra ngay lập tức. Thông cáo từ văn phòng Thủ tướng xác nhận 14 trẻ sơ sinh đã tử vong.

Thủ tướng Sharif chia sẻ: "Một thảm kịch liên quan đến trẻ em là một tổn thất không gì bù đắp được". Ông cũng gửi *"lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các em nhỏ ngây thơ" và nói thêm rằng "trái tim ông thắt lại trước sự cố đau thương này".

Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã cứu hộ thành công ít nhất 19 người ra khỏi bệnh viện, bao gồm 10 phụ nữ, 7 trẻ em và 2 người đàn ông.

Cảnh sát cho biết các trẻ sơ sinh tử vong đều bị bỏng rất nặng và sẽ cần phải tiến hành xét nghiệm DNA để xác định danh tính. Chỉ sau khi hoàn tất việc xác định danh tính, thi thể các em mới được bàn giao lại cho gia đình.

Bên ngoài bệnh viện, một người cha đau buồn nói với các phóng viên rằng đứa con ba ngày tuổi của anh đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

“Không ai có thể hiểu được nỗi đau mà tôi đang trải qua,” anh nói.

Nguồn: Express