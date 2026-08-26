Thu hồi một lô khăn giấy lau bếp sản xuất tại Trung Quốc có chứa "chất gây ung thư vượt mức"

Acrylamide được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư 2A, tức là "có thể gây ung thư cho người".

Mới đây, một lô khăn giấy bếp của thương hiệu Trung Quốc đã bị thu hồi do chứa hàm lượng Acrylamide vượt mức cho phép, vô tình hé lộ một thực tế mà người tiêu dùng dễ bỏ qua: Khăn giấy bếp gắn nhãn "thấm nước thấm dầu" chưa chắc đã được phép tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Theo báo Jiemian News, Cục Quản lý Giám sát Thị trường thành phố Thượng Hải gần đây thông báo Công ty TNHH Công nghệ Youtouch Thượng Hải đang thu hồi một lô "Khăn giấy bếp treo tường Youtouch", quy cách 210×195 mm, 2 lớp, ngày sản xuất 21/01/2026, do Công ty TNHH Đồ dùng Hàng ngày Vĩnh Mỹ Trùng Khánh gia công. Lô sản phẩm này bị phát hiện có hàm lượng Acrylamide đạt 0,141 mg/kg, vượt quá ngưỡng tối đa 0,1 mg/kg theo tiêu chuẩn GB/T 26174 Khăn giấy bếp mà sản phẩm áp dụng.

Lô khăn giấy bếp bị thu hồi tại Trung Quốc

Acrylamide được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư 2A, tức là "có thể gây ung thư cho người". Tuy nhiên các chuyên gia nhấn mạnh, hiện chưa có dữ liệu nào chứng minh lượng Acrylamide trong lô khăn giấy này thực tế sẽ dịch chuyển sang thực phẩm bao nhiêu, càng không thể trực tiếp suy đoán rằng "dùng là sẽ bị ung thư".

Đáng chú ý, tranh cãi lớn hơn của vụ việc nằm ở chỗ nhiều người từ lâu đã đánh đồng "khăn giấy bếp" với "giấy dùng tiếp xúc với thực phẩm". Khăn giấy bếp Youtouch bị thu hồi áp dụng tiêu chuẩn GB/T 26174, vốn chủ yếu quy định về khả năng thấm nước, thấm dầu và độ an toàn cơ bản. Môi trường sử dụng chính bao gồm lau mặt bếp, máy hút mùi, tủ bếp và các công việc vệ sinh bếp khác. Việc đạt tiêu chuẩn này không đồng nghĩa với việc sản phẩm đáp ứng được yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Nếu muốn dùng khăn giấy lau trực tiếp thực phẩm như thịt, rau củ quả, người tiêu dùng cần xác định xem sản phẩm có đạt tiêu chuẩn an toàn tiếp xúc thực phẩm hay không, vì tiêu chuẩn này sẽ kiểm soát các chất dịch chuyển, chất dư thừa, vi sinh vật và phụ gia khi tiếp xúc với đồ ăn. Nói cách khác, "thấm dầu tốt" và "có thể lau thực phẩm" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ảnh minh họa

Lô khăn giấy bị thu hồi vốn quảng cáo "thấm nước thấm dầu" trên trang bán hàng, thậm chí đi kèm hình ảnh minh họa lau trực tiếp lên thực phẩm, khiến người tiêu dùng dễ cho rằng sản phẩm an toàn để tiếp xúc thực phẩm.

Đại diện Công ty Youtouch cho biết, việc vượt tiêu chuẩn lần này có thể do nhà cung cấp "khuấy không đều" trong quá trình sản xuất, đồng thời cho rằng rủi ro thực tế khi sử dụng là có hạn. Công ty sẵn sàng hoàn tiền cho người tiêu dùng đã mua sản phẩm thuộc lô hàng này qua các kênh khác nhau.

Tuy nhiên, điều tra sâu hơn cho thấy vấn đề trên thị trường không chỉ nằm ở riêng mẫu sản phẩm này. Một dòng khăn giấy bếp dạng rút khác của Youtouch cũng từng lấy khả năng thấm dầu, tiếp xúc thực phẩm làm điểm bán hàng. Nhưng khi khách hỏi, bộ phận chăm sóc khách hàng lại báo không có báo cáo kiểm nghiệm tiếp xúc thực phẩm và cho biết sản phẩm "không dùng để tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm", sau đó mặt hàng này đã bị gỡ khỏi kệ.

Nhiều loại khăn giấy bếp Trung Quốc trên thị trường cũng tồn tại vấn đề gây mơ hồ tương tự. Một số sản phẩm dù áp dụng tiêu chuẩn GB/T 26174 nhưng có thêm chứng nhận hoặc báo cáo kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GB 4806.8 (dành cho chất liệu giấy tiếp xúc thực phẩm), do đó có thể dùng cho thực phẩm. Một số sản phẩm khác chỉ có tiêu chuẩn khăn giấy bếp thông thường, tư vấn viên không cung cấp được báo cáo kiểm nghiệm tiếp xúc thực phẩm, nhưng trang sản phẩm vẫn xuất hiện hình ảnh thấm dầu, lau đồ ăn.

Vì vậy, theo khuyến cáo, khi mua khăn giấy bếp, người tiêu dùng không nên chỉ nhìn thấy các chữ "thấm dầu", "thấm nước", "bột gỗ nguyên sinh" hay hình ảnh quảng cáo có bao gồm thực phẩm mà mặc định có thể lau trực tiếp lên đồ ăn. Nếu có nhu cầu tiếp xúc thực phẩm, tốt nhất nên xác nhận xem nhà sản xuất có cung cấp được chứng nhận hoặc báo cáo kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn tiếp xúc thực phẩm hay không vì loại giấy lau sạch được căn bếp chưa chắc đã thích hợp để lau thực phẩm.

Nguồn: ETtoday