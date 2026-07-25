Mỹ thu hồi gần 1,6 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Midwest Poultry Services L.P. đã thu hồi gần 1,6 triệu quả trứng gà do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella.

(Ảnh minh họa: lilsipper)

Theo thông báo thu hồi được FDA công bố ngày 23/7, số trứng gà bị ảnh hưởng gồm các sản phẩm trứng vỏ trắng và vỏ nâu nuôi thả không lồng, được sản xuất tại các trang trại của Công ty Midwest Poultry Services ở bang Texas. Các sản phẩm này đã được phân phối tới hệ thống bán lẻ và dịch vụ thực phẩm tại nhiều bang ở miền Nam nước Mỹ.

Tính đến ngày 22/7, doanh nghiệp cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp mắc bệnh nào có liên quan đến các lô trứng bị thu hồi.

Theo FDA, việc thu hồi được triển khai sau khi công ty phát hiện dấu hiệu nguy cơ nhiễm khuẩn thông qua chương trình giám sát môi trường định kỳ và quá trình phân tích nguyên nhân tại hai trang trại ở Texas. Sau khi phát hiện vấn đề, doanh nghiệp đã tạm dừng phân phối toàn bộ trứng tươi từ các cơ sở này để phục vụ công tác kiểm tra và xử lý.

Đợt thu hồi lần này áp dụng đối với các lô trứng được sản xuất và phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 6/6 đến 3/7. Các sản phẩm có hạn sử dụng hoặc thời hạn bán từ ngày 20/7 đến 17/8 và được tiêu thụ dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau, trong đó có Kroger, Simple Truth, Brookshire's, Country Morning và Sunups.

Theo thông báo của FDA, các sản phẩm bị thu hồi có mã nhận diện in trên hai bên hộp. Chỉ những hộp trứng mang mã P-1950 hoặc 0840962, kèm số ngày Julian từ 157 đến 184, mới thuộc diện bị ảnh hưởng. Các lô trứng này được bán tại hệ thống siêu thị Kroger ở bang Texas và Louisiana, chuỗi Brookshire Grocery tại Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, New Mexico và Mississippi, cùng nhiều cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ khác. Ngoài ra, một phần sản phẩm cũng được cung cấp cho các nhà hàng, đơn vị dịch vụ ăn uống và các nhà bán lẻ tại Texas, Oklahoma và Louisiana.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Những người đã mua các lô trứng nói trên cần mang sản phẩm trở lại nơi bán để được hoàn tiền đầy đủ. Giới chức y tế cũng khuyến nghị người dân kiểm tra kỹ mã sản phẩm trên bao bì trước khi sử dụng nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đây là một trong những đợt thu hồi thực phẩm quy mô lớn được FDA công bố trong năm nay nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trước khi xảy ra các ca bệnh trong cộng đồng.

Theo Midwest Poultry Services, quyết định thu hồi được đưa ra trên cơ sở chủ động sau khi hệ thống giám sát nội bộ phát hiện dấu hiệu bất thường, thay vì xuất phát từ các báo cáo về người tiêu dùng mắc bệnh. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục phối hợp với FDA để xác định nguyên nhân cụ thể của sự cố, đồng thời rà soát quy trình sản xuất và tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

FDA cũng nhấn mạnh ngoài các lô trứng nêu trên, không có sản phẩm nào khác của Midwest Poultry Services nằm trong diện thu hồi.

Giới chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng việc doanh nghiệp chủ động phát hiện nguy cơ thông qua giám sát môi trường và nhanh chóng thu hồi sản phẩm trước khi xuất hiện các ca bệnh là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời hạn chế nguy cơ bùng phát các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.