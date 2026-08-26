Hàng loạt câu hỏi vẫn bỏ ngỏ xung quanh thi thể cô gái được tìm thấy tại Jeju sau 104 ngày mất tích

Cảnh sát hiện tại đang cho rằng nạn nhân đã tự hành động cực đoan, nhưng nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ liên quan đến những cây cọ gai và 104 ngày mất tích.

Những câu hỏi vẫn tiếp tục được đặt ra liên quan đến hoàn cảnh cái chết của Jang Mi-ran (37 tuổi), người được tìm thấy đã tử vong 104 ngày sau khi mất tích ở Jeju, Hàn Quốc. Vụ việc của cô liên quan đến cảnh sát Boo đang bị cáo buộc tự ý đóng hồ sơ gây xôn xao dư luận. Dựa trên vị trí và địa điểm tìm thấy thi thể, cảnh sát đang nghiêng về khả năng cô Jang đã tự tử bằng cách treo cổ. Tuy nhiên, người dân địa phương đang đặt ra những câu hỏi liên quan đến môi trường của trang trại cọ nơi tìm thấy thi thể, cấu trúc của cây cọ và việc cô Jang đã không được tìm thấy trong hơn 100 ngày.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Jeju và các nguồn khác vào ngày 26/8, Jang được cảnh sát tìm thấy đã tử vong vào sáng ngày 24/8 khi đang khám xét một trang trại trồng cọ ở Hallim-eup, thành phố Jeju. Đã 104 ngày kể từ khi cô mất tích vào ngày 12 tháng 5.

Ảnh chụp ngày 26/8, tại hiện trường ở Hallim-eup, thành phố Jeju, nơi thi thể của Jang Mi-ran được tìm thấy sau 104 ngày mất tích, sau khi cảnh sát đóng hồ sơ vụ án người mất tích một cách sai trái. Ảnh: News1

Dựa trên tư thế và vị trí của thi thể khi được phát hiện, cảnh sát cho rằng Jang tử vong do treo cổ. Khám nghiệm tử thi được tiến hành vào ngày hôm trước cũng không tìm thấy dấu hiệu rõ ràng của án mạng, chẳng hạn như gãy xương bất thường.

Quyền Tổng Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae-sung phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Hành chính công và An ninh Quốc hội: "Hiện chưa có dấu vết nào trên thi thể được cho là của cô Jang cho thấy đây là vụ giết người", đồng thời nói thêm, "Dựa trên báo cáo nhận được từ Trưởng Công an tỉnh Jeju, người ta cho rằng cô ấy đã qua đời do treo cổ."

Tuy nhiên, do thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng và khó xác định dấu hiệu chấn thương, cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong và đang tiếp tục điều tra khả năng gây thương tích do hành vi phạm tội.

Jang Mi-ran, 37 tuổi, mất tích từ tháng 5/2026

Câu hỏi từ người dân xung quanh và bạn trai

Một trong những điểm gây tranh cãi là vị trí tìm thấy thi thể Jang. Thi thể cô được phát hiện tại một trang trại trồng cọ cách nơi cô lưu trú dài hạn khoảng 400 mét. Khoảng cách này chỉ mất chưa đến 10 phút đi bộ. Mặc dù có các nhà kính và cánh đồng gần đó, nhưng khu vực này được cho là vắng vẻ vào ban đêm do thiếu đèn đường và camera giám sát (CCTV).

“Chúng tôi đã làm việc ở đây liên tục từ khoảng tháng Sáu. Nhiều người cùng làm việc, nhưng không ai nhận thấy bất kỳ mùi lạ nào,” một cư dân ngoài 70 tuổi làm nông gần đó cho biết. Điều này ngụ ý rằng mặc dù công việc vẫn tiếp tục cho đến gần đây trên cánh đồng ngay cạnh đồn điền cọ, nhưng không tìm thấy thi thể nào.

Người ta cũng đặt ra câu hỏi về đặc điểm của cây cọ hoàng yến nơi tìm thấy thi thể của Jang. Một cư dân tự nhận là sống cách hiện trường khoảng 500 mét đã đăng tải ảnh hiện trường lên một cộng đồng trực tuyến, khẳng định: "Cây cọ hoàng yến có rất nhiều bộ phận sắc nhọn, cứng, giống như gai, và vì chúng không có cành như các loại cây thông thường, nên gần như không thể tự treo cổ bằng dây thừng."

Người này nói: "Tôi nghi ngờ việc một người phụ nữ thực sự có thể buộc dây vào cây và tự treo cổ một mình," và nói thêm, "Ngay cả khi cô ấy có làm được điều đó, nỗi đau bị gai đâm sẽ còn lớn hơn nhiều."

Một cư dân làm việc gần đó cũng bày tỏ sự hoài nghi, nói rằng, "Những phần bị cắt của thân cây cọ rất sắc nhọn. Nó đau đến mức bạn không thể chịu đựng được dù chỉ một khoảnh khắc nếu cơ thể chạm vào chúng." Một quan chức từ một công ty cảnh quan trong tỉnh cũng giải thích rằng cây cọ đảo Canary rất khó xử lý ngay cả đối với các chuyên gia cảnh quan vì chúng có rất nhiều gai.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: News1

Bạn trai của cô Jang cũng cho biết cô thường sợ hãi địa điểm đó. Trong một cuộc phỏng vấn với TV Chosun, bạn trai của cô Jang nói: "Tôi cũng không hiểu", và nói thêm, "Cô ấy nói rằng mỗi lần đi ngang qua đều thấy sợ, vậy nên tôi không hiểu tại sao cô ấy lại được tìm thấy ở đó."

Anh cũng lập luận rằng Jang không ở trong tình huống có thể tự sát. Trong một cuộc phỏng vấn khác với giới truyền thông, anh tuyên bố: "Ngay cả đến ngày cô ấy mất tích, cũng không có điều gì đủ khó khăn để khiến cô ấy tự kết liễu đời mình."

Tuy nhiên, những lời khai của cư dân và người quen chỉ là bằng chứng gián tiếp làm dấy lên nghi vấn về hoàn cảnh cái chết, chứ không phải bằng chứng trực tiếp chứng minh đó là vụ giết người. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác nhận bất kỳ cáo buộc hình sự rõ ràng nào.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng không nên vội vàng kết luận nguyên nhân tử vong chỉ dựa trên vẻ bề ngoài tại thời điểm phát hiện. Ông Pyo Chang-won, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Hình sự Hàn Quốc cho biết: "Trừ khi có được đoạn phim ghi lại toàn bộ thi thể hoặc có nhiều nhân chứng quan sát chính xác tình hình, thi thể được phát hiện chắc chắn là một trường hợp tử vong đáng ngờ", đồng thời nói thêm: "Không nên kết luận nguyên nhân tử vong chỉ dựa trên những gì có thể nhìn thấy".

Cảnh sát đang xem xét mọi khả năng và điều tra thời gian cũng như nguyên nhân tử vong chính xác. Họ cũng dự định tiến hành phân tích pháp y điện thoại di động của cô Jang được tìm thấy tại hiện trường để xác định những hành tung cuối cùng của cô kể từ khi mất tích.

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Dựa trên tư thế và vị trí của thi thể, chúng tôi xác định khả năng đây là vụ giết người là thấp", nhưng nói thêm: "Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục điều tra khả năng nạn nhân bị sát hại."

Nguồn: Chosun