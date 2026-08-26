Chấn động Mỹ: Người đàn ông nổ súng sát hại 8 người thân, rồi phóng hỏa căn nhà

Một người đàn ông 44 tuổi bị cáo buộc sát hại 8 người thân, khi gia đình đang dùng bữa tối tại một căn nhà ở Billings, bang Montana, Mỹ.

Bữa tối gia đình trở thành thảm kịch

Vụ việc xảy ra tối 23/8 (giờ địa phương) tại một căn nhà ở Billings, Montana. Theo người thân của các nạn nhân, nghi phạm là Alan Smith, 44 tuổi, đã trở về nhà cha mẹ chỉ vài tuần sau khi được yêu cầu chuyển ra ngoài.

Brad Ireland, người có vợ cũ và hai con nằm trong số các nạn nhân, cho biết Smith đã sống cùng cha mẹ trong nhiều năm. Tuy nhiên, khoảng hai tuần trước vụ việc, cha mẹ yêu cầu anh ta chuyển ra ngoài. Đến tối ngày xảy ra sự việc, Smith bất ngờ quay trở lại căn nhà, nơi gia đình đang tổ chức bữa tối hằng tuần.

Theo Ireland, Smith nổ súng, khiến bà, cha mẹ, em gái của mình cùng 4 trẻ em thiệt mạng. Sau đó, anh ta phóng hỏa căn nhà và tìm cách bỏ chạy trước khi bị lực lượng chức năng khống chế.

Hiện trường sự việc (Ảnh: AP)

Cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường vào tối Chủ nhật. Khi đến nơi, lực lượng chức năng nghe thấy tiếng súng phát ra từ phía sau căn nhà, ngay trước khi toàn bộ ngôi nhà chìm trong lửa.

Đến ngày 26/8, các nhà điều tra xác nhận có 8 nạn nhân trong vụ việc, trong đó có 4 trẻ em. Nghi phạm cũng bị thương do một phát súng do chính mình gây ra và sau đó tử vong.

Ireland cho biết các nhà điều tra đã thông báo với ông rằng Alan Smith đã tự bắn mình.

Trong số những người thiệt mạng có Megan Ghekiere, vợ cũ của Ireland, cùng hai con của họ là Owen Ireland, 13 tuổi, và Chloe Ireland, 7 tuổi. Hai con riêng của Ghekiere với người chồng hiện tại, Landon Ghekiere, 15 tuổi, và Charlotte Ghekiere, 12 tuổi, cũng nằm trong số các nạn nhân.

Jennifer Mercer, hàng xóm đồng thời là bạn của gia đình, cho biết các nạn nhân thuộc 4 thế hệ trong một đại gia đình, từ một cụ bà ngoài 90 tuổi đến bé gái 7 tuổi.

Sau vụ việc đau lòng, Mercer đã thành lập một chiến dịch gây quỹ trực tuyến nhằm hỗ trợ chi phí tang lễ và các khoản phát sinh cho gia đình. Bà cho biết được gia đình cho phép công bố thông tin về các nạn nhân.

Theo Mercer, gia đình nạn nhân rất gắn bó và yêu thương nhau. Những đứa trẻ hòa thuận, trong khi các bậc cha mẹ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn.

Mercer đặc biệt nhắc đến Charlotte, 12 tuổi, người đã gọi 911 và cố gắng cứu các thành viên trong gia đình khi vụ nổ súng xảy ra.

“Charlotte là người hùng”, Mercer nói, đồng thời cho biết gia đình muốn câu chuyện về hành động của cô bé được mọi người biết đến “Cả cộng đồng của chúng tôi đều suy sụp, kể cả những người chưa từng biết bất kỳ ai trong gia đình”.

Nghi phạm từng sống cùng cha mẹ nhiều năm

Ireland cho biết Alan Smith đã ở cùng cha mẹ trong nhiều năm trước khi được yêu cầu chuyển ra ngoài. Theo ông Ireland, Smith là người sống khép kín, dành phần lớn thời gian trong phòng riêng và sử dụng máy tính.

“Không ai biết anh ta làm gì trong đó suốt ngày đêm”, Ireland nói.

Smith từng theo học tại Đại học Eastern Washington nhưng không thể tìm được hoặc duy trì một công việc ổn định.

Theo kết quả kiểm tra hồ sơ hình sự tại Montana và Washington, Smith chưa từng bị bắt hoặc bị truy tố về bất kỳ tội danh nào.

Ảnh: AP

Ireland cho biết, theo hiểu biết của ông, Smith chưa từng có hành vi bạo lực, dù đôi khi có lời lẽ lăng mạ người khác.

“Có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo và nhiều người đã lên tiếng. Nhưng không ai lắng nghe”, Ireland nói.

David Hiller, một người hàng xóm sống cách căn nhà xảy ra vụ việc khoảng ba căn, cho biết ông nghe thấy những tiếng động mà ban đầu nghĩ là tiếng pháo vào khoảng sau 18h ngày 23/8.

Hiller không chú ý nhiều đến âm thanh này cho đến khi một người hàng xóm gọi điện cảnh báo về vụ nổ súng xảy ra trên con đường cụt.

Ông lập tức chạy ra ngoài và nhìn thấy cảnh sát mặc trang phục chiến thuật, ẩn phía sau các phương tiện. Một số cảnh sát mang theo súng trường.

Trong khi đó, những cột khói đen lớn bốc lên từ căn nhà.

Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra. Các nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin chi tiết về động cơ dẫn đến vụ nổ súng.

Nguồn: ABC News