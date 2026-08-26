Vụ nữ du học sinh bị sát hại tại Hàn Quốc: Nghi phạm mặc đồ nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra, tự xưng bạn trai và trình báo mất tích

Một người đàn ông Trung Quốc ngoài 30 tuổi bị bắt với cáo buộc sát hại nữ du học sinh Trung Quốc ở độ tuổi 20 tại Gyeongsan, tỉnh Gyeongbuk, được cho là đã làm tổn hại một phần thi thể nạn nhân và đem đến một địa điểm khác.

Theo cảnh sát và các nguồn tin ngày 26/8, nghi phạm A, người Trung Quốc, bị bắt với cáo buộc giết người. Tại căn phòng trọ của A ở Gyeongsan, cảnh sát phát hiện dấu hiệu cho thấy người này đã sát hại B, một nữ du học sinh Trung Quốc, sau đó làm tổn hại một phần thi thể nạn nhân.

Hình ảnh nghi phạm (Ảnh: Yonhap News) Hình ảnh nghi phạm (Ảnh: Yonhap News)

Cảnh sát cho rằng A đã mang một phần thi thể của B đến một địa điểm khác, không phải nơi cư trú. Dựa trên lời khai của nghi phạm, lực lượng chức năng hiện đang tìm kiếm địa điểm được cho là nơi phần thi thể này bị bỏ lại.

Trước đó, khoảng 19h29 ngày 25/8, cảnh sát thi hành lệnh khám xét tại nơi ở của A tại phường Hayang, thành phố Gyeongsan. Thi thể B được phát hiện tại đây.

Theo tờ Chosun, cảnh sát Gyeongsan, tỉnh Gyeongbuk cho biết, khoảng 14h ngày 20/8, nghi phạm A cùng B đi vào nơi ở của A. Qua hình ảnh từ camera giám sát (CCTV), cảnh sát xác nhận hai người cùng đi vào. Tại thời điểm đó, không ghi nhận hình ảnh cho thấy A cưỡng ép hoặc kéo B vào bên trong.

Sau đó, A được cho là đã một mình rời khỏi nhà trong trang phục của B, đội mũ và che mặt. Trên đường di chuyển đến ga Dongdaegu, người này được cho là đã tắt nguồn điện thoại di động của B.

Sau khi đến ga, A vào nhà vệ sinh gần đó để thay quần áo rồi quay trở lại nơi ở của mình. Cảnh sát đang điều tra khả năng A đã cải trang thành B nhằm tạo hiện trường giả, khiến mọi người nghĩ rằng B đã tự mình đến Daegu.

Ngày 21/8, A còn trực tiếp trình báo cảnh sát về việc B mất tích. Người này tự nhận là bạn trai của B và trình báo rằng B nói sẽ đến Daegu nhưng sau đó không thể liên lạc. Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát xác định A và B thực tế không có quan hệ tình cảm như lời khai của nghi phạm.

Hình ảnh nữ sinh được đăng tải

Trong quá trình điều tra, khoảng 19h29 ngày 25/8, cảnh sát phát hiện B đã tử vong tại nơi ở của Jung ở Gyeongsan. Lực lượng chức năng sau đó thi hành lệnh bắt giữ và bắt A với cáo buộc giết người.

B là du học sinh Trung Quốc đang theo học chương trình sau đại học tại một trường đại học ở Gyeongsan. Cô nhập cảnh Hàn Quốc ngày 14/8 để nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Từ ngày 20/8, gia đình mất liên lạc với B và thông tin tìm kiếm cô cũng được chia sẻ rộng rãi trên các cộng đồng trực tuyến tại Trung Quốc.

Đến khoảng 19h05 ngày 21/8, gia đình trình báo vụ việc với cảnh sát. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát tiến hành điều tra, phân tích hình ảnh từ hệ thống camera giám sát (CCTV) để xác định hành trình của B cũng như những người xung quanh nạn nhân. Qua quá trình này, A được xác định là nghi phạm chính.

Cảnh sát hiện tập trung làm rõ chuỗi hành động của A, gồm mặc quần áo nữ đến ga Dongdaegu, tắt điện thoại của nạn nhân và trực tiếp trình báo mất tích vào ngày hôm sau. Cơ quan điều tra nghi ngờ những hành động này có thể nhằm gây nhiễu quá trình điều tra.

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Xét việc nghi phạm đã đánh lừa cảnh sát trong giai đoạn đầu của vụ án, chúng tôi dự kiến áp dụng cáo buộc cản trở thi hành công vụ đối với người này.”

Nguồn: News1, Chosun