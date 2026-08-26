Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino là ai?

Nếu bóng đá thế giới là một đế chế thương mại và thể thao khổng lồ, thì Gianni Infantino chính là vị tổng giám đốc đang điều hành cỗ máy đó.

Nếu bóng đá thế giới là một đế chế thương mại và thể thao khổng lồ, thì Gianni Infantino chính là vị tổng giám đốc đang điều hành cỗ máy đó. Trước khi trở thành người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) năm 2016, hình ảnh của ông trong mắt công chúng bóng đá Châu Âu chỉ là người đàn ông có nụ cười ngoại giao, chuyên chủ trì các lễ bốc thăm Champions League rực rỡ ánh đèn của UEFA.

Tuy nhiên, đằng sau diện mạo thân thiện ấy là một bộ óc chiến lược sắc bén, một luật sư thể thao kiệt xuất, người đã từng bước tái cấu trúc tài chính và định hình lại bản đồ bóng đá toàn cầu trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Hành trình vượt khó và cơ duyên với trái bóng tròn

Hành trình tiến thân của Infantino không bắt đầu từ những thảm cỏ xanh hay các học viện đào tạo danh giá, mà đến từ sự kiên trì vượt khó của một người con xứ sở Thụy Sĩ. Sinh năm 1970 tại thị trấn Brig trong một gia đình nhập cư gốc Ý có cha làm ngành đường sắt và mẹ mở quầy báo, Infantino đã sớm làm quen với cuộc sống lao động tự lập. Để nuôi dưỡng ước mơ học hành, chàng thanh niên khi ấy không ngần ngại nhận công việc dọn vệ sinh các toa tàu hỏa vào mỗi kỳ nghỉ hè để tự trang trải học phí.

Chính khoảng thời gian bươn chải này đã rèn dũa nên một bản lĩnh thực tế và tư duy kiên định. Nhờ nỗ lực không ngừng cùng tư duy ngôn ngữ thiên bẩm, ông tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Fribourg và thông thạo tới 5 ngôn ngữ bao gồm tiếng Ý, Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Dù không theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tình yêu với quả bóng tròn lại dẫn dắt vị luật sư trẻ bước chân vào thế giới quản trị thể thao. Ông khởi đầu sự nghiệp với vai trò Cố vấn pháp lý, rồi nhanh chóng vươn lên thành Tổng thư ký của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế thuộc Đại học Neuchâtel.

Năm 2000, ông gia nhập UEFA và nhanh chóng khẳng định năng lực vượt trội qua từng vị trí trọng yếu. Đến năm 2009, Infantino chính thức trở thành Tổng thư ký UEFA – vị trí được coi là "cánh tay phải" điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh lẫn pháp lý của bóng đá Châu Âu trong suốt 7 năm liền.

Dấu ấn đột phá tại UEFA

Trong giai đoạn nắm quyền tại UEFA, Infantino đã ghi dấu ấn sâu sắc bằng hàng loạt quyết sách mang tính bản lề. Ông là một trong những kiến trúc sư trưởng xây dựng và đưa Luật Công bằng Tài chính vào áp dụng. Chính sách này ra đời nhằm mục đích ngăn chặn các câu lạc bộ chi tiêu quá tay vượt quá doanh thu, từ đó bảo vệ sự bền vững tài chính lâu dài cho các giải đấu Châu Âu.

Bên cạnh đó, ông chứng tỏ tầm nhìn thương mại táo bạo khi quyết định nâng số đội tham dự VCK EURO 2016 từ 16 lên 24 đội. Bước đi này không chỉ giúp các quốc gia bóng đá nhỏ có cơ hội bước ra ánh sáng, mà còn mang về doanh thu bản quyền truyền hình kỷ lục cho giải đấu. Việc ông khởi xướng giải đấu UEFA Nations League sau đó cũng là một nước đi cao tay, biến các trận giao hữu quốc tế vốn tẻ nhạt thành những cuộc chạm trán chính thức đầy tính cạnh tranh và hấp dẫn về mặt thương mại.

Đắc cử Chủ tịch FIFA và sứ mệnh tái thiết

Tháng 2 năm 2016, giữa lúc con tàu FIFA chao đảo trước cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng nhất lịch sử, Gianni Infantino đắc cử vị trí Chủ tịch thứ 9 của tổ chức ở tuổi 45. Bước vào nhiệm vụ trong tình thế đầy thách thức, ông đưa ra thông điệp hành động ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: đưa bóng đá trở lại với FIFA và đưa FIFA trở lại với bóng đá.

Bằng phong cách quản trị minh bạch, hiện đại và tập trung vào phát triển, ông đã từng bước lấy lại uy tín cho tổ chức. Nhờ đó, Infantino liên tiếp thắng cử trong các kỳ đại hội năm 2019 và 2023 với sự ủng hộ từ các liên đoàn thành viên.

Những thành tựu di sản trên cương vị người đứng đầu bóng đá thế giới

Dưới sự chèo lái của Infantino, bóng đá thế giới đã trải qua những bước ngoặt lịch sử về cả công nghệ, quy mô lẫn tài chính. Ở góc độ công nghệ, ông là người tiên phong đưa công nghệ Video Hỗ trợ Trọng tài (VAR) vào World Cup 2018 rồi phủ sóng toàn cầu, giúp giảm thiểu tối đa các sai sót cá nhân của trọng tài trên sân cỏ. Ông cũng đặc biệt chú trọng nâng tầm bóng đá nữ khi mở rộng World Cup nữ từ 24 lên 32 đội, tăng gấp đôi tiền thưởng và thúc đẩy hơn 1.700 dự án phát triển bóng đá nữ trên toàn thế giới.

Về mặt thương mại và phát triển, chương trình FIFA Forward ra đời dưới thời ông đã tăng gấp 7 lần ngân sách tài trợ trực tiếp cho 211 liên đoàn thành viên để xây dựng sân vận động, đào tạo trẻ và cải thiện hạ tầng. Nhờ đó, doanh thu của FIFA luôn đạt mốc kỷ lục hàng tỷ USD qua mỗi chu kỳ World Cup. Đồng thời, việc đổi mới các giải đấu như nâng số đội tham dự World Cup nam lên 48 đội từ năm 2026 hay mở rộng FIFA Club World Cup lên phiên bản 32 đội chính là những bước đi chiến lược nhằm nâng tầm quy mô bóng đá toàn cầu.

Triết lý "Toàn cầu hóa bóng đá"

Gianni Infantino luôn duy trì quan điểm rằng bóng đá không nên chỉ là đặc quyền của Châu Âu hay Nam Mỹ. Mục tiêu cốt lõi của ông là bình dân hóa môn thể thao vua và rút ngắn khoảng cách trình độ giữa các châu lục. Việc mở rộng các giải đấu trẻ hay trao quyền đăng cai World Cup cho các liên minh đa quốc gia và liên lục địa chính là hiện thực hóa triết lý toàn cầu hóa này.

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, từ một chàng sinh viên miệt mài dọn toa tàu năm nào cho đến người đàn ông quyền lực nhất của môn thể thao vua, Gianni Infantino đã chứng minh bản lĩnh của một nhà lãnh đạo tầm vóc. Ông không chỉ giữ cho cỗ máy FIFA vận hành trơn tru mà còn tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa bóng đá tiến vào một kỷ nguyên mới bùng nổ, hiện đại và giàu tính kết nối hơn.