Đàn ông bây giờ cũng có nỗi sợ khi sinh con

Nỗi sợ sinh con ở nam giới hiện đại là một tấm gương phản chiếu trung thực những góc khuất của xã hội đương đại.

Trong nhiều thập kỷ, các cuộc thảo luận về tỷ lệ sinh giảm và tâm lý ngại có con thường mặc định hướng về phụ nữ. Xã hội quen nhìn nhận việc trì hoãn làm mẹ qua lăng kính của người phụ nữ hiện đại với áp lực sự nghiệp, nỗi đau thể xác khi vượt cạn, hay sự hy sinh thanh xuân. Tuy nhiên, một làn sóng ngầm đang diễn ra mạnh mẽ không kém nhưng lại ít khi được đưa ra ánh sáng, đó là đàn ông ngày nay cũng rất sợ sinh con.

Nỗi sợ của nam giới không đơn thuần là sự ích kỷ hay lối sống hưởng thụ cá nhân. Đó là một tổ hợp phức tạp được cấu thành từ những áp lực kinh tế đè nặng trong kỷ nguyên lạm phát, sự thay đổi mang tính bước ngoặt về định nghĩa "người cha tốt", và cả những hội chứng tâm lý y khoa đã được giới khoa học quốc tế thừa nhận. Khi gánh nặng kinh tế gặp gỡ cuộc khủng hoảng danh tính giới, nam giới hiện đại lựa chọn lùi bước trước cánh cửa làm cha như một cơ chế tự vệ tự nhiên.

Bài Toán Kinh Tế Khốc Liệt

Để hiểu tại sao đàn ông sợ sinh con, trước hết phải nhìn vào những con số khô khan nhưng đầy sức ép của nền kinh tế toàn cầu. Trong tâm thức truyền thống của nam giới, thiên chức lớn nhất của họ vẫn là "người trụ cột". Dù xã hội hiện đại hướng tới sự bình đẳng, bản năng và áp lực xã hội vẫn buộc người đàn ông phải tự chịu trách nhiệm về nền tài chính của gia đình trước khi đón nhận một sinh linh mới.

Một nghiên cứu từ Viện Brookings (Mỹ) chỉ ra rằng, chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ đến năm 17 tuổi trong xã hội hiện đại đã tăng vọt lên mức gần 310.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng), và con số này chưa bao gồm học phí đại học.

Tại các đô thị lớn ở châu Á như Seoul, Tokyo hay các thành phố lớn tại Việt Nam, chi phí này thậm chí còn chiếm tỷ trọng cao hơn rất nhiều so với thu nhập bình quân của một người lao động bình thường.

Đàn ông làm toán rất nhanh. Họ nhìn thấy trước mắt là chi phí bỉm sữa, y tế, tiền học phí mẫu giáo, học thêm, và hàng loạt khoản chi phí không tên khác. Đối mặt với làn sóng lạm phát toàn cầu, giá nhà đất tăng phi mã trong khi mức lương tăng trưởng nhỏ giọt, người đàn ông nhận ra rằng việc có một đứa con có thể đẩy cả gia đình vào rủi ro tài chính lớn. Nỗi sợ không thể lo cho con một cuộc sống bằng bạn bằng bè, sợ con phải chịu khổ vì sự bất lực của bố chính là rào cản tâm lý đầu tiên và lớn nhất.

Tại các thành phố lớn, việc sở hữu một căn hộ ổn định để nuôi con đã trở thành giấc mơ xa xỉ đối với đại bộ phận nam giới dưới 35 tuổi. Nghiên cứu xã hội học tại Hàn Quốc cho thấy mối tương quan trực tiếp giữa giá nhà và tâm lý ngại sinh con của nam giới. Khi không thể tự mua được một chỗ che mưa che nắng ổn định, người đàn ông cảm thấy mình thất bại ngay từ vạch xuất phát. Họ chọn cách trì hoãn việc kết hôn và sinh con để ưu tiên tích lũy tài sản, nhưng cái vòng xoáy tích lũy không kịp tốc độ tăng giá nhà đã biến sự trì hoãn tạm thời thành nỗi sợ hãi vĩnh viễn.

Nền kinh tế hiện đại cũng không còn đảm bảo một công việc trọn đời. Đàn ông ngày nay đối mặt với nguy cơ sa thải, sự đào thải của công nghệ và áp lực cạnh tranh khốc liệt. Việc có con đồng nghĩa với việc họ mất đi sự linh hoạt trong sự nghiệp. Họ không thể dễ dàng nhảy việc, không thể chấp nhận rủi ro khởi nghiệp, và phải gắn chặt bản thân vào những công việc áp lực cao để đảm bảo nguồn thu nhập đều đặn.

Đứa con, trong bối cảnh kinh tế bấp bênh, vô tình bị xem như một khoản đầu tư rủi ro cao làm giảm đi khả năng chống chọi của người đàn ông trước các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Áp Lực Từ Mô Hình "Người Cha Toàn Diện" Thế Hệ Mới

Không chỉ có kinh tế, sự chuyển dịch về mặt văn hóa và cấu trúc gia đình cũng đang đặt lên vai nam giới những chuẩn mực chưa từng có trong lịch sử loài người.

Ở thế hệ trước, vai trò của người cha thường được đơn giản hóa bằng việc đi làm kiếm tiền và thực hiện kỷ luật khi cần thiết. Việc chăm sóc, nuôi dạy, thấu hiểu cảm xúc của con cái phần lớn thuộc về người mẹ.

Nhưng thế hệ nam giới ngày nay lớn lên trong dòng chảy của tư duy bình đẳng giới.

Họ được giáo dục rằng một người cha tốt phải là người tham gia vào mọi ngóc ngách của quá trình nuôi dạy con cái.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Kevin Shafer, Giáo sư Xã hội học tại Đại học Brigham Young (Mỹ), chỉ ra rằng đàn ông hiện đại khao khát được kết nối cảm xúc với con cái sâu sắc hơn thế hệ cha ông. Họ muốn có mặt khi con tập đi, muốn nấu ăn cho con, muốn lắng nghe tâm sự của con. Tuy nhiên, chính sự tiến bộ này lại tạo ra một chiếc bẫy tâm lý mới.

Đàn ông rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan khi xã hội đòi hỏi họ phải là một nhân viên mẫn cán, làm việc mười đến mười hai tiếng mỗi ngày để thăng tiến và đảm bảo tài chính, đồng thời lại yêu cầu họ phải là một người cha dịu dàng, biết thay bỉm, biết dạy con học và không được bỏ lỡ bất kỳ cột mốc trưởng thành nào của đứa trẻ.

Sự giằng xé giữa áp lực công việc và tiêu chuẩn làm cha kiểu mới tạo ra một nỗi sợ mơ hồ mang tên sợ không đủ tốt. Họ sợ bản thân sẽ kiệt sức, sợ sự cáu gắt do áp lực công việc sẽ làm tổn thương con, và sợ mình không thể trở thành hình mẫu lý tưởng mà xã hội và chính họ kỳ vọng. Khi nhận thấy cái giá phải trả để trở thành một người cha toàn diện là quá lớn, họ chọn giải pháp an toàn nhất là không sinh con.

Nỗi Sợ Tâm Lý Và Hội Chứng Tokophobia Ở Nam Giới: Góc Khuất Y Khoa

Nếu như áp lực kinh tế và xã hội là những thứ có thể nhìn thấy và đo đếm được, thì những tổn thương và nỗi sợ tâm lý bên trong nam giới lại thường bị ngó lơ vì định kiến về sự mạnh mẽ của phái nam. Y khoa thế giới đã chứng minh nỗi sợ sinh con ở nam giới là một hội chứng lâm sàng có thật.

Một nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn được đăng tải trên Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã đưa ra số liệu đáng kinh ngạc khi có khoảng 13% nam giới sắp làm cha trải qua cảm giác sợ hãi tột độ và suy nhược liên quan đến chuyện sinh nở. Khi nỗi sợ này vượt quá tầm kiểm soát, nó tiến triển thành Tokophobia, tức là hội chứng sợ sinh con dữ dội.

Phụ nữ sợ nỗi đau thể xác của chính mình, còn đàn ông lại sợ hãi sự bất lực trước nỗi đau của bạn đời. Chứng kiến người phụ nữ mình yêu thương trải qua những cơn đau chuyển dạ dữ dội, đối mặt với ranh giới sinh tử trên bàn đẻ mà bản thân không thể gánh vác thay là một trải nghiệm gây chấn thương tâm lý đối với nhiều đàn ông. Họ sợ cảm giác bất lực tột cùng đó khi không thể làm giảm bớt nỗi đau cho vợ.

Bên cạnh đó, những thông tin về tai biến sản khoa dù tỷ lệ nhỏ vẫn ám ảnh tâm trí nam giới hiện đại, những người có xu hướng tìm kiếm và tiếp nhận thông tin quá mức từ internet. Họ sợ viễn cảnh tồi tệ nhất là mất vợ, mất con, hoặc đứa trẻ sinh ra không lành lặn. Một bộ phận không nhỏ nam giới còn có hội chứng sợ máu, sợ kim tiêm hoặc sợ môi trường bệnh viện. Việc phải vào phòng sinh để đồng hành cùng vợ vô tình kích hoạt các cơn hoảng loạn mà họ không dám thừa nhận vì sợ bị đánh giá là yếu đuối.

Tạp chí tâm lý học Psychology Today phân tích rằng, phụ nữ khi sợ hãi thường dễ dàng tìm kiếm sự chia sẻ từ mẹ, bạn bè hoặc các hội nhóm. Ngược lại, định kiến xã hội buộc đàn ông phải luôn đóng vai trò là hòn đá tảng vững chắc, là chỗ dựa tinh thần cho vợ. Họ không có không gian an toàn để nói rằng bản thân đang hoảng loạn khi nghĩ đến phòng sinh. Nỗi sợ không được gọi tên, không được thấu hiểu và phải tự kìm nén lâu ngày chuyển hóa thành sự phản kháng ngầm dưới dạng từ chối hoặc liên tục trì hoãn việc có con với bạn đời.

"Đồng Hồ Sinh Học" của Nam Giới

Một hiểu lầm kinh điển trong xã hội là chỉ có phụ nữ mới phải lo lắng về tuổi tác khi sinh con. Đàn ông thường tự phụ rằng họ có thể làm cha ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng khoa học hiện đại đã gióng lên hồi chuông cảnh báo và đàn ông tri thức ngày nay nhận thức được điều đó rõ hơn ai hết.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Laura Dodge tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess và Trường Y Harvard (Mỹ) đã chứng minh rõ ràng rằng đồng hồ sinh học của nam giới là hoàn toàn có thật và chuyển động không ngừng. Sau tuổi 40, chất lượng ADN của tinh trùng suy giảm mạnh, tỷ lệ đột biến tăng cao. Điều này trực tiếp làm tăng nguy cơ sảy thai ở người vợ, hoặc làm tăng tỷ lệ đứa trẻ sinh ra mắc các hội chứng tự kỷ, tâm thần phân liệt và các dị tật bẩm sinh khác.

Đàn ông hiện đại rơi vào một cái bẫy thời gian do chính nền kinh tế tạo ra. Để có đủ tiền mua nhà và vững vàng sự nghiệp, họ cần thời gian, thường là phải ngoài 35 tuổi. Nhưng khi tài chính vừa chạm mức tạm ổn, họ lại đối mặt với nguy cơ suy giảm chức năng sinh học. Nỗi sợ sinh ra một đứa trẻ không khỏe mạnh, sợ bản thân trở thành nguyên nhân khiến vợ phải sảy thai đau đớn khiến họ chùn bước.

Bên cạnh yếu tố y khoa, khía cạnh tâm lý sinh học về nỗi sợ cha già con cọc cũng rất đáng lưu ý. Một người đàn ông có con ở tuổi 40 hiểu rằng khi con mình vào đại học thì mình đã 60 tuổi, vốn là độ tuổi nghỉ hưu và sức khỏe đã suy giảm. Họ sợ rằng bản thân không còn đủ thể lực để chạy nhảy, chơi bóng cùng con, sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho con khi nó còn quá trẻ, và sợ rằng quỹ thời gian của mình không đủ dài để che chở cho con đến lúc trưởng thành. Sự chênh lệch thế hệ quá lớn và nỗi lo về sức khỏe thể chất của chính mình tạo nên một tầng áp lực vô hình nhưng nặng nề.

Hệ Lụy Xã Hội và Sự Cần Thiết Của Một Cái Nhìn Cảm Thông

Khi nỗi sợ sinh con của đàn ông không được giải tỏa, nó dẫn đến những hệ lụy sâu sắc cho toàn xã hội như tỷ lệ kết hôn giảm, tỷ lệ ly hôn tăng do bất đồng quan điểm về việc có con, và cuộc khủng hoảng già hóa dân số ngày càng trầm trọng ở các quốc gia phát triển lẫn đang phát triển.

Để giải quyết tận gốc vấn đề tỷ lệ sinh, các chính sách quốc gia và cái nhìn của xã hội không thể chỉ tập trung vào việc trợ cấp thai sản hay giảm áp lực cho phụ nữ. Xã hội cần phải nhìn nhận đàn ông như một chủ thể cũng đầy tổn thương và lo âu trong hành trình làm cha.

Về mặt kinh tế, nhà nước cần có những chính sách bình ổn giá nhà ở, hỗ trợ chi phí giáo dục mầm non toàn diện để giảm bớt gánh nặng người trụ cột trên vai nam giới. Khi áp lực tài chính được hạ nhiệt, bản năng bảo vệ và duy trì nòi giống của đàn ông mới có không gian để phát triển.

Về mặt tâm lý xã hội, chúng ta cần bình thường hóa những lo âu của nam giới. Các khóa học tiền sản không nên chỉ dạy đàn ông cách chăm vợ chăm con, mà cần có những buổi tư vấn tâm lý chuyên sâu dành riêng cho những người sắp làm cha, giúp họ giải tỏa hội chứng Tokophobia và gánh nặng của người đàn ông hoàn hảo.

Cuối cùng, bản thân người phụ nữ cũng cần hiểu rằng, khi người đàn ông nói chưa muốn có con thì đó thường không phải là lời từ chối trách nhiệm, mà đôi khi là tiếng kêu cứu của một tâm hồn đang quá tải trước áp lực cuộc sống.

Nỗi sợ sinh con ở nam giới hiện đại là một tấm gương phản chiếu trung thực những góc khuất của xã hội đương đại với một nền kinh tế quá khắc nghiệt, những tiêu chuẩn giới quá cầu toàn và sự thiếu vắng những điểm tựa tinh thần dành cho phái mạnh. Làm cha là một thiên chức thiêng liêng, nhưng nó chỉ có thể trọn vẹn khi người đàn ông bước vào hành trình đó với một tâm thế sẵn sàng, được sẻ chia và được giải phóng khỏi những nỗi sợ hãi vô hình đang bủa vây xung quanh.