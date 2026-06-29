Cầu kính trên không cao 336 mét nứt toác, du khách hoảng loạn sơ tán

Một cậu bé thiếu niên đã dùng ô chọc vào cầu kính, dẫn đến việc tấm kính bị nứt.

Một tấm kính của cây cầu kính tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền trung Trung Quốc đã bị một thiếu niên dùng ô chọc nứt, dấy lên những lo ngại của công chúng về chất lượng của công trình này.

Vào ngày 20 tháng 6, một du khách tại Khu danh thắng thế giới vách đá Bảo Tuyền, một điểm đến du lịch đạt chuẩn 5A quốc gia ở tỉnh Hà Nam, cho biết họ đã được nhân viên sơ tán ngay khi vừa bước chân lên cây cầu kính biểu tượng này. Xếp hạng này là cấp độ cao nhất và danh giá nhất trong hệ thống đánh giá du lịch chính thức.

Đài quan sát bằng kính hình đám mây (đài quan sát Tường Vân) tại Khu danh thắng vách đá Bảo Tuyền được xây dựng nhô ra khỏi vách núi đá sa thạch của dãy núi Thái Hành, nằm ở độ cao tuyệt đối là 336 mét so với đáy thung lũng phía dưới.

Độ cao này tương đương với một tòa nhà chọc trời khoảng 80 đến 100 tầng, mang lại cảm giác cực kỳ mạo hiểm cho du khách khi nhìn xuyên qua lớp kính xuống vực sâu.

Một người phát ngôn của khu danh thắng giải thích vào ngày hôm sau rằng một cậu bé, có vẻ đang ở độ tuổi thiếu niên, đã dùng ô chọc vào cầu kính, dẫn đến việc một tấm kính bị nứt.

Nhờ hành động nhanh chóng của nhân viên, các du khách đã được sơ tán kịp thời và không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng. Người phát ngôn cho biết họ đang trong quá trình sửa chữa tấm kính và đang liên hệ với nhà cung cấp kính gốc để tìm kiếm sản phẩm thay thế có cùng thương hiệu và chất lượng.

Trong thời gian này, họ đã phong tỏa khu vực xung quanh tấm kính bị nứt, cho phép du khách khám phá các phần khác của nền kính.

Khu danh thắng Bảo Tuyền sở hữu đài quan sát bằng kính lớn nhất thế giới, được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận vào năm 2023.

Theo Guinness, đài quan sát bằng kính hình đám mây này có cấu trúc hai lớp, với các lối đi của cả hai lớp có tổng diện tích hơn 1.700 mét vuông.

Địa điểm danh thắng này quảng bá đài quan sát như một trải nghiệm độc đáo để ngắm nhìn các vách đá tự nhiên của dãy núi Thái Hành, nơi nổi tiếng với những bức tường đá sa thạch đỏ dốc đứng thẳng đứng đầy ấn tượng.

Người phát ngôn làm rõ rằng đài quan sát được xây dựng bằng kính an toàn nhiều lớp gồm ba lớp, trong khi cậu bé mới chỉ làm nứt lớp trên cùng của một tấm kính.

Ông nhấn mạnh rằng khả năng chịu tải tổng thể và độ an toàn của đài quan sát vẫn không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, họ có kế hoạch tăng cường giáo dục du khách bằng cách khuyên họ không dùng các vật sắc nhọn chọc vào kính.

Trong khi nhiều cư dân mạng kêu gọi cậu bé và cha mẹ phải chịu trách nhiệm, những người khác lại đặt câu hỏi về chất lượng của các tấm kính.

"Nếu một cậu bé có thể làm nứt nó bằng một chiếc ô, điều đó có nghĩa là một người đi giày cao gót cũng có thể dễ dàng làm hỏng nó hay không?" một người dùng đặt câu hỏi.

Một nhân viên từ điểm du lịch nhấn mạnh rằng các tấm kính phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia.

Khu danh thắng thế giới vách đá Bảo Tuyền được công nhận là điểm du lịch cấp 5A quốc gia vào năm 2024. Tính đến năm 2025, Trung Quốc tự hào có tổng cộng 358 địa điểm danh giá như vậy.

Cầu kính và lối đi trên cao là những điểm thu hút đáng kể ở Trung Quốc, đặc biệt là đối với các địa điểm nhỏ hơn, ít được biết đến hơn đang tìm cách nâng cao mức độ nhận diện của mình.

Một báo cáo năm 2019 của Tuần báo Tin tức Trung Quốc chỉ ra rằng Trung Quốc có hơn 2.000 lối đi hoặc đài quan sát bằng kính tại các khu du lịch khác nhau.

Điều quan trọng là Khu danh thắng thế giới vách đá Bảo Tuyền là một đài quan sát sàn kính khổng lồ chứ không phải là một cây cầu treo truyền thống.

Nhà nghiên cứu Yang Yanfeng từ Viện Nghiên cứu Du lịch thuộc Đại học Liên hợp Bắc Kinh lưu ý rằng sự phổ biến của các lối đi bằng kính cho thấy áp lực lớn của các điểm du lịch quy mô nhỏ trong việc chật vật tìm cách thu hút khách tham quan.

Nguồn: SCMP