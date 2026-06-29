Trong lúc châu Âu “nóng vật vã", người châu Á lại "vui ngỡ ngàng" vì điều chỉ có trong mơ này thế mà lại xảy ra

Hãy nhớ một điều: Tất cả các hãng điều hòa lớn nhất thế giới đều đến từ ba nước: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các nhà sản xuất điều hòa châu Á đón tin vui

Lẽ thường tình, điều hòa không khí sẽ chỉ là mặt hàng bán chạy ở những khu vực nắng nóng quanh năm như châu Á và bản thân những nhà sản xuất thiết bị này cũng đến từ đây.

Họ chưa bao giờ nghĩ sẽ bán được điều hòa nhiều đến vậy ở châu Âu. Nhưng điều khó tin này thật sự đang xảy ra.

Trong bối cảnh châu Âu đang phải oằn mình chống chọi với những đợt nắng nóng kỷ lục, các nhà sản xuất máy điều hòa không khí châu Á – như Samsung Electronics của Hàn Quốc, Midea của Trung Quốc và Mitsubishi Electric của Nhật Bản – đang chứng kiến doanh số bán hàng bùng nổ mạnh mẽ.

Tại các thành phố lớn khắp châu Á, hệ thống điều hòa không khí vốn là thiết bị phổ biến trong các tòa nhà, phương tiện giao thông và hộ gia đình. Ngược lại, thiết bị này lại rất hiếm hoi tại châu Âu. Người dân nơi đây đang phải vật lộn để tìm cách làm mát khi cái nóng như thiêu như đốt đang đe dọa đến tính mạng con người, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và khiến nhiều trường học phải đóng cửa.

Để tìm kiếm sự dịu mát giữa thời tiết nóng như đổ lửa, người dân và các doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang ráo riết săn lùng cả điều hòa di động lẫn điều hòa lắp đặt cố định, trong bối cảnh một số quốc gia đưa ra cảnh báo rằng đợt nắng nóng có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng cường độ.

Trong một tuyên bố gửi tới Reuters, hãng Samsung Electronics cho biết: “Với dự báo nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng cao từ tháng 6 trở đi, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu mua sắm sẽ duy trì ổn định trong suốt giai đoạn cao điểm của mùa làm mát”. Hãng này cho biết thêm, các thị trường chủ lực bao gồm Ý, Tây Ban Nha và Pháp đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên đến hai chữ số trong nửa đầu năm nay.

Đối thủ cạnh tranh của họ, LG Electronics, cũng chia sẻ rằng các dây chuyền sản xuất máy điều hòa tại một trong những nhà máy của hãng ở Hàn Quốc đã phải hoạt động hết công suất ngay từ tháng 4 nhằm chuẩn bị cho “nhu cầu cao điểm theo mùa vào mùa hè tại Hàn Quốc cũng như trên thị trường toàn cầu”.

Tình hình cũng diễn ra tương tự đối với tập đoàn Midea của Trung Quốc. Hãng này đang ghi nhận nhu cầu tăng vọt đối với dòng điều hòa PortaSplit. Theo công ty, lượng đơn đặt hàng lớn đến mức giá của các thiết bị đã qua sử dụng thậm chí còn vượt quá cả giá mua mới.

Phía Midea cho biết: “Đợt nắng nóng gay gắt trong hai tuần cuối của tháng 5 đã thúc đẩy doanh số bán hàng tăng mạnh, đặc biệt là đối với dòng máy điều hòa PortaSplit, khiến sản phẩm này bị cháy hàng trên một số kênh phân phối”.

Xu hướng tiêu dùng tại châu Âu

Hãng này thông tin thêm, doanh số bán hàng qua các kênh thương mại điện tử tại Đức trong tháng 5 đã tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng hàng xuất xưởng sang Tây Ban Nha và Pháp chứng kiến mức tăng vọt tới 108% so với năm trước.

Nhu cầu khổng lồ đối với các thiết bị làm mát đã làm nổi bật sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân châu Âu, khi các quốc gia tại lục địa già phải vật lộn với những biến đổi khí hậu sâu sắc.

Tuy nhiên, tại châu Âu, cấu trúc của các tòa nhà cổ kính có thể khiến chi phí lắp đặt điều hòa trở nên đắt đỏ và phức tạp, đồng thời người mua thường phải chờ đợi một thời gian dài mới đến lượt được lắp đặt.

Theo Midea, chi phí lắp đặt một chiếc máy điều hòa tại châu Âu có thể lên tới hơn 1.137 USD, một mức giá vượt quá khả năng tài chính của nhiều hộ gia đình.

Số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy, tỷ lệ sở hữu máy điều hòa không khí tại châu Âu hiện chỉ dao động ở mức khoảng 20%.

Khi nhiệt độ tiếp tục leo thang, các quốc gia sở hữu những thương hiệu điều hòa danh tiếng như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Cái nóng như thiêu như đốt đã khiến cuộc sống của người dân trở nên vô cùng ngột ngạt và khó dung thứ, đặc biệt là đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính, khi họ phải chật vật tìm cách hạ nhiệt.

Trước tình hình này, các doanh nghiệp cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ người lao động. Trong đó bao gồm việc trang bị cho nhân viên giao hàng các "hộp làm mát" chứa khăn lạnh có thể tái sử dụng, vòng đeo tay làm mát kích hoạt bằng nước và tấm che cổ chống tia cực tím.

Hãng Mitsubishi Electric của Nhật Bản cho biết họ cũng đang chứng kiến nhu cầu đối với các thiết bị điều hòa không khí tăng vọt từ thị trường châu Âu – khu vực mà Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định là đang có tốc độ ấm lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu.

"Tại châu Âu, doanh số bán máy điều hòa diễn ra rất mạnh mẽ, đặc biệt là ở Pháp, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Đức – những quốc gia vừa bị càn quét bởi các đợt nắng nóng dữ dội", đại diện công ty chia sẻ với Reuters.