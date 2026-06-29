Số người tử vong vì nắng nóng kỷ lục tại Pháp tăng chóng mặt

Cơ quan y tế cảnh báo con số này dự kiến sẽ còn tăng lên.

Nhiệt độ được dự báo sẽ lên tới 40 độ C (104 độ F) ở nhiều nơi tại châu Âu vào Chủ nhật (28/6) khi những trận giông bão bắt đầu di chuyển vào các khu vực khác, trong bối cảnh Pháp ghi nhận số ca tử vong tăng thêm 1.000 ca so với ngày thường trong đợt nắng nóng kỷ lục.

Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết hầu hết các trường hợp tử vong tăng thêm này xảy ra ở người lớn tuổi, đồng thời cảnh báo con số này dự kiến sẽ còn tăng lên khi có thêm thông tin về các ca tử vong tại những cơ sở chăm sóc nội trú và các hộ gia đình tư nhân.

Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 này là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, và điều kiện thời tiết thiêu đốt đã làm gián đoạn việc sản xuất điện, hư hỏng cơ sở hạ tầng và làm quá tải hệ thống y tế.

"Ngay bây giờ, 150 triệu người đang phải sống dưới cái nóng cực đoan, hàng trăm người đã thiệt mạng, các trường học phải đóng cửa, và lưới điện đang bị quá tải," Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trên mạng xã hội X.

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"Được thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu, hiện tượng đợt nắng nóng 'vốn chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ' giờ đây đang diễn ra gần như hàng năm. Chúng ta đã được cảnh báo trước," ông viết và nói thêm rằng các ngôi nhà, nơi làm việc cũng như trường học ở châu Âu không được trang bị đầy đủ để chống chịu mức nhiệt độ cực đoan này.

Theo các nhà khoa học, đợt nắng nóng này là điều gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra, yếu tố đã khiến nhiệt độ ban đêm tăng cao trong tuần này có khả năng xảy ra lớn hơn 100 lần so với chỉ hai thập kỷ trước.

Hệ thống giao thông, năng lượng bị ảnh hưởng

Nhiệt độ được dự báo sẽ gần hoặc vượt mức 40 độ C (104 độ F) ở Đức, Ba Lan và Ý, trong khi giông bão đã bùng phát ở nhiều nơi tại Pháp, gây thêm gián đoạn cho việc đi lại và cung cấp điện.

Truyền thông địa phương đưa tin, tại Đức, các dịch vụ tàu hỏa đã bị cắt giảm trên một tuyến đường sắt lớn ở bang phía tây North Rhine-Westphalia và các tuyến tàu điện đã bị đình chỉ ở thành phố phía đông Leipzig. Nhiều người chọn ở ẩn trong nhà và không muốn ra ngoài cho đến khi Mặt trời lặn.

Nắng nóng cực đoan cũng ảnh hưởng đến các dòng sông ở châu Âu, làm cạn kiệt và làm nóng nước sông, gây ra nhiều vấn đề cho việc sản xuất điện và nông nghiệp.

Chính phủ Hungary cho biết nhà máy điện hạt nhân Paks của nước này có khả năng sẽ phải giảm sản lượng một lần nữa vào Chủ nhật do nhiệt độ cao của sông Danube, nơi được sử dụng làm chất làm mát cho nhà máy.

Tại Ý, lưu lượng dòng chảy của sông Po đã bị suy giảm, khiến nước biển xâm nhập sâu tới 18 km (11 dặm) vào đất liền và làm dấy lên những lo ngại cho ngành nông nghiệp cũng như các vùng đất ngập nước được bảo vệ ở vùng đồng bằng sông.

Hàng chục người tìm cách giải nhiệt dưới nước được báo cáo là đã bị đuối nước.

Tại Ý, các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm chồng của Bộ trưởng Nội các Eugenia Roccella, người đã mất tích vào thứ Bảy (27/6) khi đang bơi ở hồ Vico, cách thủ đô Rome 70 km (44 dặm).

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Nắng nóng cực đoan giảm bớt tại Pháp

Các nhà khí tượng học cho biết giông bão có thể đổ bộ vào nhiều nơi ở Pháp và Đức trong vòng một hoặc hai ngày tới, với thời tiết mát mẻ hơn được dự báo ở phần lớn Tây Âu trong tuần này khi đợt nắng nóng dịch chuyển sâu hơn vào Trung Âu và vùng Balkan.

Cơ quan thời tiết của Pháp cho biết cái nóng cực đoan đã giảm bớt ở hầu hết các khu vực trên cả nước, nhưng một số vùng ở phía đông bắc vẫn đang phải chịu cảnh báo nắng nóng.

Bộ trưởng Y tế Stephanie Rist chia sẻ với tờ La Tribune rằng tác động của đợt nắng nóng có thể kéo dài tới 10 ngày sau khi thời tiết dịu đi.

"Đợt thiên tai này vẫn chưa kết thúc," bà phát biểu trên đài truyền hình BFM.

Những trận bão quét qua nhiều khu vực của Pháp vào cuối ngày thứ Bảy đã mang lại bầu không khí mát mẻ hơn, nhưng chúng lại dẫn đến tình trạng mất điện cho hàng ngàn hộ gia đình.

Trong một cập nhật vào chiều Chủ nhật, nhà cung cấp điện Enedis cho biết 36.000 hộ gia đình ở miền bắc và miền trung nước Pháp đang rơi vào tình trạng mất điện.

Nguồn: Reuters