Một nữ du khách Trung Quốc bị 4 người đàn ông Thái Lan khống chế sau khi lên ô tô tại một khách sạn ở Bangkok. Khi xe vượt chốt cảnh sát, cô tận dụng cơ hội nhảy khỏi xe và chạy đến nhà dân cầu cứu.

Làm quen trên chuyến bay, nữ du khách bị đưa vào bẫy

Theo truyền thông Thái Lan Khaosod, nữ du khách Trung Quốc dự định tới Singapore và kết hợp du lịch tại Thái Lan. Trên chuyến bay tới Thái Lan, cô làm quen với một phụ nữ Trung Quốc khác. Người này chủ động giới thiệu rằng mình có bạn bè người Trung Quốc đang sống tại Thái Lan, khiến nạn nhân giảm cảnh giác.

Sau khi tới Thái Lan và nhận phòng tại một khách sạn ở Bangkok, nữ du khách lên chiếc ô tô do người phụ nữ sắp xếp để đón. Tuy nhiên, chiếc xe chỉ chạy được một đoạn ngắn rồi dừng lại ở khu vực cách khách sạn không xa để đón thêm 3 người đàn ông.

Hình ảnh cắt từ đoạn clip (Ảnh: MGR ONLINE)

Nhận thấy tình hình bất thường, nữ du khách tìm cách rời khỏi xe nhưng bị những người đàn ông trên xe khống chế. Nhóm này trói chặt hai tay, dùng vải che đầu và đánh vào vùng miệng khiến cô bị thương. Sau khi khống chế nữ du khách, nhóm người tiếp tục lái xe về phía Bắc, hướng tới huyện Mae Sot, tỉnh Tak, khu vực giáp biên giới Thái Lan - Myanmar.

Khi chiếc xe đi qua tỉnh Kamphaeng Phet, nữ du khách nhìn thấy chốt kiểm soát của cảnh sát qua khe của tấm vải che đầu. Nhận ra đây có thể là cơ hội duy nhất để cầu cứu, cô lập tức hét lớn. Tài xế phát hiện sự việc nhưng không dám dừng xe, lập tức đạp ga tăng tốc, cố vượt qua chốt kiểm soát.

Trong lúc bỏ chạy, chiếc xe giảm tốc độ đôi chút và mở cửa sau. Nạn nhân nhân cơ hội này nhảy khỏi xe, cố gắng chịu đau đứng dậy rồi chạy về phía một ngôi nhà gần đó để cầu cứu. Người dân địa phương sau đó đã thông báo sự việc cho cảnh sát.

Clip ghi lại sự việc

(Ảnh: MGR ONLINE)

4 nghi phạm bị bắt

Cảnh sát tỉnh Kamphaeng Phet triển khai lực lượng truy bắt và bắt giữ 2 nghi phạm, gồm Somkiat, 41 tuổi, và Kittiporn, 24 tuổi. Sau đó, 2 người khác là Suchart, 41 tuổi, và Kittisak, 22 tuổi, cũng bị bắt.

Cả 4 nghi phạm đều đến từ khu vực Mae Sot và Phop Phra, tỉnh Tak.

Các nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: MGR ONLINE)

Theo thông tin được công bố, cả 4 người đều phủ nhận hành vi phạm tội trong quá trình thẩm vấn. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết đã thu thập được các bằng chứng liên quan và đề nghị tòa án tạm giam những người này để điều tra về các cáo buộc đồng phạm giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích.

Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ động cơ và những người đứng phía sau vụ việc.

Nhà chức trách bước đầu nghi ngờ 4 nghi phạm có thể được một đường dây buôn người thuê để đưa nữ du khách Trung Quốc tới khu vực biên giới Mae Sot, sau đó ép cô vượt biên và tham gia các hoạt động phạm pháp. Thông tin này hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Nguồn: ETtoday