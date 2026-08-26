Hôm nay (26/8) là ngày Quốc tế Chó: Vì sao lại có ngày này?

Bạn đã tặng quà cho người bạn 4 chân của mình chưa?

Ngày Quốc tế Chó chính thức được sáng lập vào năm 2004 bởi Colleen Paige, một chuyên gia có uy tín về lĩnh vực thú vật, chuyên gia phong cách sống đồng thời là nhà vận động quyền lợi động vật tại Hoa Kỳ.

Ngày 26 tháng 8 hàng năm được lựa chọn vì đây chính là thời điểm gia đình Colleen Paige nhận chú chó đầu tiên của họ từ một trạm cứu hộ địa phương khi cô mới mười tuổi, mốc thời gian mang ý nghĩa khởi đầu cho hành trình gắn bó với việc bảo vệ loài vật này.

Từ một sự kiện mang quy mô tại Mỹ, ngày lễ này đã nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu nhờ sức mạnh của mạng xã hội và sự chung tay của các tổ chức bảo vệ động vật quốc tế. Mục tiêu cốt lõi ban đầu và xuyên suốt của ngày này là thu hút sự chú ý của công cộng vào số lượng khổng lồ những chú chó đang phải sinh sống trong các trạm cứu hộ, đồng thời kiên quyết thúc đẩy thông điệp nhận nuôi thay vì mua bán động vật thương mại.

Theo thống kê từ các tổ chức bảo vệ động vật lớn trên thế giới như Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ và các mạng lưới cứu hộ toàn cầu, mỗi năm có hàng triệu con chó bị chủ nhân bỏ rơi hoặc đưa vào các trạm trú ẩn quá tải.

Tại nhiều quốc gia phát triển lẫn đang phát triển, hàng trăm ngàn con chó phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu hủy nhân đạo hoặc chết vì bệnh tật, đói khát tại các cơ sở cứu hộ nếu không tìm được chủ nhân mới kịp thời. Vấn nạn nhân giống thương mại vô tội vạ, kinh doanh thú cưng trái phép và việc mua chó theo trào lưu mạng xã hội rồi vứt bỏ khi chán là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cuộc khủng hoảng chó hoang diện rộng.

Không chỉ là thú cưng

Trong mảng công tác xã hội, an ninh và cứu hộ khẩn cấp, số liệu thực tế từ các lực lượng thực thi pháp luật và quân đội ghi nhận chó nghiệp vụ đóng vai trò không thể thay thế trong các chiến dịch truy tìm tội phạm và tìm kiếm cứu nạn. Trong các thảm họa thiên tai lớn như động đất hay sạt lở đất trên toàn cầu, đội ngũ chó cứu hộ chuyên nghiệp có khả năng đánh hơi và phát hiện sự sống dưới lớp bê tông dày hoặc đất đá với độ chính xác cực cao, giúp lực lượng chức năng định vị và cứu sống hàng trăm nạn nhân mắc kẹt mỗi năm, điều mà nhiều thiết bị công nghệ tối tân chưa chắc đã làm được trong những giờ đầu thảm họa.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực y tế cộng đồng và hỗ trợ tâm lý, các nghiên cứu khoa học từ nhiều trường đại học y khoa lớn đã chứng minh rằng việc tương tác thường xuyên với chó trị liệu giúp giảm đáng kể lượng hormone căng thẳng cortisol trong máu ở bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc người cao tuổi sinh sống trong các viện dưỡng lão. Những chú chó dẫn đường được huấn luyện chuyên sâu cũng đang âm thầm giúp hàng trăm ngàn người khiếm thị trên toàn cầu tự tin di chuyển độc lập, hòa nhập cộng đồng và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Việc kỷ niệm ngày Quốc tế Chó không chỉ dừng lại ở các hoạt động tôn vinh mang tính biểu tượng mà còn là dịp để nhìn nhận nghiêm túc về trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ phúc lợi động vật. Sự đóng góp thầm lặng nhưng vĩ đại của loài chó từ chiến trường, đống đổ nát cho đến góc nhỏ trong mỗi gia đình chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy chúng xứng đáng nhận được sự đối xử nhân đạo và trọn vẹn yêu thương từ nhân loại.