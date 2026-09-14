Cô gái bỗng dưng mất tích, 26 năm sau được gia đình tìm thấy ở nơi không ngờ, nhìn ngoại hình mà bất ngờ

Người phụ nữ Trung Quốc vốn sinh ra ở Bắc Kinh, nhưng bỗng dưng mất tích khiến cả gia đình sống trong đau khổ và dằn vặt trong nhiều năm. Cha cô gái thậm chí đã qua đời khi chưa kịp tìm lại được con gái.

Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ ở Bắc Kinh, Trung Quốc được tìm thấy sau 26 năm mất tích nhờ công nghệ xét nghiệm ADN đã khiến dư luận nước này rúng động. Dù người phụ nữ đã được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng còn nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Cô gái mất tích từ 26 năm trước được đoàn tụ cùng gia đình

Thông tin do tờ Mothership của Singapore dẫn lại từ các tờ như Oriental Daily và Dimsum Daily cho biết, 26 năm trước, có một cô gái sống ở Bắc Kinh tên là Sun Meihua bỗng dưng mất tích. Gia đình nạn nhân không còn lại gì ngoài những ký ức cùng các tấm ảnh về cô. Qua các bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy khi đó cô Sun có điều kiện sống khá giả. Cô cũng có ngoại hình thanh tú, ưa nhìn và hẳn là sự mất tích của cô Sun đã để lại nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi cho người thân.

Thậm chí, cha của cô Sun vì quá đau buồn do mất con gái nên đã sinh bệnh rồi qua đời. Nhưng trước khi chết, ông vẫn không quên dặn con trai phải tiếp tục tìm kiếm người chị mất tích.

Thế rồi, sau 26 năm, phép màu xảy ra, gia đình của Sun Meihua đã được tìm được bà ở một ngôi làng nông thôn của tỉnh Sơn Đông.

Theo Oriental Daily và Dimsum Daily, bà Sun Meihua (được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi "Chị Meihua") đã được em trai đưa trở về Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 9 vừa qua, sau khi kết quả xét nghiệm ADN xác nhận bà chính là chị gái của anh.

Bà Sun được cho là đã tình cờ gặp một blogger có biệt danh "Chuxin" tại một ngôi làng nông thôn ở tỉnh Sơn Đông vào tháng 4 năm nay. Blogger này nhận thấy bà đang ở một mình, nói năng thiếu mạch lạc và có vẻ cần được giúp đỡ.

Bà Sun chia sẻ với Chuxin rằng bà không phải người Sơn Đông và từ lâu đã mong mỏi tìm lại gia đình để được đoàn tụ.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5) vừa qua, Chuxin đã đăng tải một video về bà Sun lên nền tảng Xiaohongshu nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng mạng để tìm kiếm gia đình cho bà.

Ngoại hình hiện tại của người phụ nữ khiến nhiều người xót xa

Dù cách nói chuyện có phần thiếu mạch lạc, những người xem video của Chuxin nhận thấy bà Sun vẫn nhớ tên cha, tên các người thân khác và một số địa điểm tại Bắc Kinh.

Sau đó, các tình nguyện viên đã hỗ trợ sắp xếp việc lấy mẫu máu để giúp tìm kiếm người thân cho bà Sun. Kết quả cuối cùng cho thấy sự trùng khớp với người em trai đang sống tại Bắc Kinh. Theo các bản tin, mối quan hệ ruột thịt này đã được xác nhận thông qua xét nghiệm ADN.

Tờ Oriental Daily đưa tin rằng một số bài báo tại Trung Quốc về trường hợp của bà Sun – những bài viết được cho là đã bị gỡ bỏ – cho biết bà sinh năm 1968 tại Bắc Kinh, từng được cho là có trình độ học vấn cao và xuất thân từ một gia đình khá giả.

Theo các báo cáo đã bị xóa này, bà từng thông thạo tiếng Anh và được đào tạo bài bản về múa ballet cũng như khiêu vũ trong thời trẻ. Tuy nhiên, Sun Meihua đã đột ngột mất tích vào năm 2000 khi khoảng 32 tuổi, và gia đình đã nỗ lực tìm kiếm cô suốt nhiều năm nhưng không có kết quả.

Thậm chí, cha của bà Sun đã qua đời mà chưa tìm thấy con gái, nhưng trước khi mất, ông được cho là đã dặn dò con trai phải tiếp tục tìm kiếm chị gái mình.

Theo các báo cáo đã bị xóa, sau đó người ta phát hiện bà Sun đang sống tại một huyện thuộc tỉnh Sơn Đông cùng một người đàn ông lớn hơn bà khoảng 20 tuổi.

Một số người dân địa phương cho biết bà Sun đã phải sống trong hoàn cảnh khó khăn suốt những năm tháng đó. Ngoại hình của bà Sun gần như không thể nhận ra, với sự gầy gò, già nua, khắc khổ khiến ai nhìn cũng thương cảm, xót xa.

Nhìn lại những bức ảnh tươi tắn, xinh đẹp thời trẻ của bà Sun đã được lan truyền trên mạng; nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng trước sự thay đổi lớn về ngoại hình của bà và đặt câu hỏi về những gì bà có thể đã phải trải qua trong suốt quãng thời gian mất tích.

Cần lưu ý rằng những thông tin chi tiết về cuộc sống của bà Sun tại Sơn Đông – bao gồm cả các thông tin về điều kiện sống – vẫn chưa được xác thực chính thức và bắt nguồn từ những bài viết đã bị xóa cũng như các chia sẻ của cư dân mạng.

Vụ việc đã dấy lên những lời kêu gọi mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân mất tích của Sun Meihua, cũng như liệu Sun có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không.

Theo Dimsum Daily, các bài viết liên quan và từ khóa thịnh hành trên những nền tảng như Weibo, Sina và NetEase – trong đó có một số bài đặt tiêu đề mô tả vụ việc của cô Sun là một vụ buôn người – đã bị gỡ bỏ hoặc chặn lại, và các video liên quan cũng không còn xem được nữa.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra về vụ việc này.

(Theo Mothership)