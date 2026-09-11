Người phụ nữ mất tích 10 ngày dưới đống đổ nát: Gia đình làm lễ tang, đội cứu hộ phát hiện chuyện khó tin

Người phụ nữ mất tích sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal, khiến gia đình gần như từ bỏ hy vọng trước khi một âm thanh bất ngờ vang lên.

Người phụ nữ mất tích suốt nhiều ngày

Một người phụ nữ 64 tuổi ở Nepal mất tích sau khi trận lũ dữ quét qua ngôi làng nơi bà sinh sống. Suốt 10 ngày không có bất kỳ tung tích nào, người thân tin rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra và bắt đầu thực hiện các nghi lễ để tưởng nhớ bà.

Người phụ nữ tên Chandika Kumari Shrestha, sống tại Betrawati, thuộc thành phố Bidur, huyện Nuwakot.

Ngày 26/8, một trận lũ quét dữ dội tràn qua lưu vực sông Bhotekoshi, cuốn theo bùn đất và phá hủy nhiều công trình. Chandika mất liên lạc cùng một số thành viên trong gia đình khi khu vực nơi bà ở bị dòng nước tàn phá.

Ngôi nhà 4 tầng nơi bà có mặt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bùn, nước cùng những khối đất đá lớn bao quanh công trình, khiến việc tiếp cận trở nên vô cùng khó khăn.

Ngay sau thiên tai, các lực lượng tìm kiếm bắt đầu rà soát những khu vực bị ảnh hưởng.

Nhưng tại Betrawati, công việc đặc biệt khó khăn. Theo Reuters, một lớp bùn và vật liệu sau lũ đóng lại dày đặc, có những nơi cứng gần giống bê tông. Nhiều ngôi nhà và cửa hàng gần như bị chôn vùi.

Không ai biết Chandika đang ở đâu.

Ngày thứ nhất rồi ngày thứ năm trôi qua mà vẫn không xuất hiện dấu hiệu nào cho thấy bà còn sống.

Hy vọng của gia đình dần cạn kiệt.

Theo Kathmandu Post, tới ngày thứ 8 sau khi Chandika mất tích, người thân bắt đầu thực hiện nghi thức tang truyền thống. Do không tìm thấy thi thể, gia đình làm một hình tượng bằng cỏ kush để đại diện cho bà trong nghi lễ.

Gia đình dự định tiếp tục thời gian để tang theo phong tục.

Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm tại vùng thiên tai vẫn chưa dừng lại.

Đến ngày thứ 10, một nhóm cứu hộ tiếp cận khu vực ngôi nhà 4 tầng bị vùi trong bùn và đất đá.

Không ai lúc đó kỳ vọng điều sắp xảy ra.

Một âm thanh vang lên từ ngôi nhà

Khi các thành viên cứu hộ đi quanh phần còn lại của công trình, họ bất ngờ nghe thấy một âm thanh yếu ớt.

Có người đang gọi từ bên trong.

"Cứu tôi."

Cảnh sát Mahendra Darnal kể rằng cả nhóm lập tức dừng lại và cố xác định vị trí phát ra tiếng kêu.

Một chiến dịch giải cứu khẩn cấp được triển khai.

Sau khoảng 45 phút đào bới và tiếp cận khu vực bị vùi lấp, lực lượng cứu hộ phát hiện một khoảng không nhỏ bên trong ngôi nhà.

Ở đó là Chandika.

Người phụ nữ mà gia đình đã tin rằng không còn sống vẫn đang thở.

Bà đã mắc kẹt suốt 10 ngày trong một không gian rất hẹp, xung quanh là nước, bùn và những phần của căn nhà bị sập.

Theo Reuters, một khoảng không chứa không khí hình thành giữa đống đổ nát được cho là yếu tố quan trọng giúp Chandika sống sót suốt quãng thời gian dài như vậy.

Gia đình đã bắt đầu nghi lễ tang

Khoảnh khắc Chandika được đưa ra ngoài đặc biệt khó tin với người thân.

Trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm, gia đình bà ở một nơi khác đã bắt đầu chuỗi nghi lễ tưởng niệm vì nghĩ rằng cơ hội sống sót gần như không còn.

Cảnh sát Mahendra Darnal cho biết ông vẫn giữ liên lạc với gia đình và biết họ đã bắt đầu thời gian để tang kéo dài 11 ngày.

Nhưng đến ngày 5/9, những nghi lễ ấy bất ngờ phải dừng lại.

Chandika được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng còn sống và nhanh chóng được chuyển đi điều trị.

Kathmandu Post cho biết thời điểm được phát hiện, bà ở trạng thái bất tỉnh hoặc gần như không còn đủ sức phản ứng. Sau khi được giải cứu, lực lượng chức năng đưa bà tới cơ sở y tế để chăm sóc.

Việc một người sống sót được tìm thấy sau 10 ngày khiến những người tham gia tìm kiếm tiếp tục nuôi hy vọng rằng vẫn có thể còn người mắc kẹt trong những khoảng trống giữa các công trình bị bùn đất bao phủ.

Chandika cũng không phải trường hợp duy nhất được cứu muộn sau thảm họa. Trong cùng giai đoạn, một số người khác được đưa ra khỏi các khu vực bị cô lập sau nhiều ngày mắc kẹt.

Với gia đình Chandika, câu chuyện lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn.

Họ đã đi từ nhiều ngày chờ đợi trong tuyệt vọng, bắt đầu những nghi thức dành cho người đã khuất, rồi bất ngờ nhận được tin rằng người phụ nữ mất tích suốt 10 ngày vẫn còn sống.

Một tiếng kêu yếu ớt vang lên từ căn nhà gần như bị chôn vùi cuối cùng đã thay đổi hoàn toàn kết cục mà cả gia đình từng tin là không thể đảo ngược.

Theo Reuters, Kathmandu Post, People