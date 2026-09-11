Động thái mới của Kate Middleton

Sự xuất hiện bất ngờ của Vương phi Kate bên Thân vương William tại Liverpool thu hút sự chú ý, nhưng một chi tiết nhỏ trên diện mạo của cô mới là điều khiến lần xuất hiện này trở nên đặc biệt.

Ngày 10/9, đúng Ngày Thế giới Phòng chống Tự tử, Thân vương William và Vương phi Kate cùng xuất hiện tại sân vận động Hill Dickinson của Everton FC ở Liverpool. Đây là một sự kiện đáng chú ý bởi Kate không được công bố trước trong lịch trình, mà bất ngờ tham gia cùng chồng để ủng hộ một sáng kiến mới về sức khỏe tinh thần.

Tại đây, vợ chồng xứ Wales cùng các nhân vật trong lĩnh vực thể thao ra mắt “On Your Side”, bộ công cụ phòng chống tự tử được phát triển bởi Royal Foundation phối hợp với tổ chức sức khỏe tâm thần Chasing the Stigma. Sáng kiến được thiết kế riêng cho môi trường thể thao, với mục tiêu giúp các vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên, gia đình và người hâm mộ nhận biết dấu hiệu cảnh báo, tự tin bắt đầu những cuộc trò chuyện khó khăn và kết nối người đang gặp vấn đề với nguồn hỗ trợ phù hợp.

Kate xuất hiện trong bộ suit màu xanh nổi bật, trong khi William lựa chọn suit xanh navy. Cả hai cùng tham gia các cuộc trò chuyện với những nhân vật thể thao về sức khỏe tinh thần, khả năng phục hồi và tầm quan trọng của việc can thiệp sớm.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều tên tuổi thể thao như cựu cầu thủ Jill Scott, nhà vô địch Olympic Sir Jason Kenny và Dame Laura Kenny, cùng Dame Kelly Holmes. Bộ công cụ cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức lớn của thể thao Anh, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Anh, Premier League, Team GB và British Cycling.

William muốn thay đổi cách thể thao đối diện với vấn đề tự tử

Với William, đây không phải lần đầu anh sử dụng sức ảnh hưởng của thể thao để thúc đẩy những cuộc trò chuyện về sức khỏe tinh thần. Lần này, mục tiêu được đặt cụ thể hơn: Biến việc phòng chống tự tử thành một phần thiết thực trong đời sống thể thao, thay vì chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức.

Nghiên cứu do Royal Foundation thực hiện cho thấy trong lĩnh vực thể thao đã có nhiều thiện chí và những mô hình hỗ trợ hiệu quả, nhưng các hoạt động phòng chống tự tử vẫn còn thiếu đồng bộ, nguồn lực không đều và thường bị chia tách giữa các tổ chức. Định kiến, đặc biệt ở nam giới và các vận động viên thành tích cao, cũng có thể khiến việc nhận ra dấu hiệu nguy hiểm và tìm kiếm sự giúp đỡ trở nên khó khăn hơn.

“On Your Side” vì thế được xây dựng theo hướng rất thực tế: giúp những người trong môi trường thể thao biết nhìn ra dấu hiệu, bắt đầu cuộc trò chuyện và kết nối người gặp khó khăn với sự hỗ trợ trước khi tình hình trở thành một cuộc khủng hoảng. Bộ công cụ sẽ được cung cấp thông qua Hub of Hope, thư mục hỗ trợ sức khỏe tâm thần của Chasing the Stigma.

William cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của thể thao trong việc tạo ra cảm giác kết nối và thuộc về một cộng đồng. Một đoạn phim ngắn được phát hành nhân dịp này có sự tham gia của nhiều vận động viên nổi tiếng, trong đó có đội trưởng tuyển Anh Harry Kane và tay đua F1 George Russell, nhằm khuyến khích mọi người chủ động hỏi thăm khi nhận thấy một người xung quanh đang gặp vấn đề.

Đôi khuyên tai Kate đeo lại mang theo một câu chuyện đặc biệt

Giữa một sự kiện tập trung vào sức khỏe tinh thần và phòng chống tự tử, một chi tiết nhỏ trên diện mạo của Kate cũng nhanh chóng được chú ý: Đôi khuyên tai hình ngôi sao mà cô từng được tặng trong một câu chuyện liên quan trực tiếp đến chủ đề này.

Đôi khuyên mang tên Issy Star được Sarah Renton, một thành viên của Maidenhead Rugby Club, tặng Kate vào năm 2023 để tưởng nhớ con gái Issy, người đã qua đời do tự tử. Món trang sức được gắn với hoạt động gây quỹ cho Brave Minds, tổ chức sử dụng rugby như một phương tiện hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em và người trẻ.

Kate từng nhận đôi khuyên và hứa sẽ đeo chúng. Sau đó, cô thực sự nhiều lần xuất hiện với món trang sức này trong những dịp liên quan đến sức khỏe tinh thần và thể thao.

Bởi vậy, việc Vương phi Kate tiếp tục lựa chọn đôi khuyên hình ngôi sao trong ngày cùng William ra mắt một sáng kiến phòng chống tự tử khiến chi tiết tưởng như rất nhỏ này trở nên có sức nặng hơn. Nó không đơn thuần là một món phụ kiện hoàn thiện trang phục, mà còn gắn với lời hứa cô từng dành cho một người mẹ đã mất con.