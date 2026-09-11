Chồng đến trường mẫu giáo bắn vợ tử vong, cả trường sơ tán khẩn cấp, phụ huynh được báo đến đón con về

Vụ việc một người chồng tìm đến trường mẫu giáo - nơi làm việc của người vợ rồi bắn tử vong đối phương tại Thái Lan đã khiến dư luận nước này chấn động.

Cô giáo bị bắn tử vong, cả trường mẫu giáo sơ tán gấp

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc nghiêm trọng xảy ra tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Chon Buri của Thái Lan vào cuối buổi sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 9 vừa qua khi một nữ giáo viên bị bắn tử vong. Toàn bộ 44 học sinh đã được sơ tán an toàn và không có trẻ nào bị thương.

Đồn cảnh sát Bang Lamung đã nhận được tin báo vào khoảng 11 giờ sáng từ Trường Mẫu giáo thuộc Chính quyền xã Nong Pla Lai, huyện Bang Lamung.

Cảnh sát, nhân viên cứu hộ thuộc tổ chức Sawang Boriboon cùng các đội ứng phó khẩn cấp khác đã nhanh chóng có mặt tại trường và phong tỏa hiện trường. Tỉnh trưởng Chon Buri, ông Naris Niramaiwong, cũng đã đến hiện trường vụ việc.

Tất cả 44 học sinh đã được đưa đến khu vực an toàn ở phía trước trường. Không có em nào bị thương, mặc dù một số trẻ tỏ ra hoảng sợ sau vụ nổ súng.

Phụ huynh đã được thông báo và bắt đầu đến trường để đón con em mình. Nhà trường sau đó đã đóng cửa.

Tại tầng trệt của căng tin trường, cảnh sát tìm thấy thi thể của cô Pailin Thongthat (48 tuổi), một giáo viên của trường, với vết đạn bắn gần tai trái. Một vỏ đạn 9mm đã được thu hồi gần đó để làm tang vật vụ án.

Lời khai của nhân chứng

Một nhân chứng tên là Somyot (57 tuổi) cho biết ông nhìn thấy một người đàn ông đi xe ô tô Honda màu trắng đến, sau đó bước lại gần cô Pailin và trò chuyện với cô.

Sau đó, người ta nghe thấy tiếng súng nổ. Vụ việc diễn ra nhanh chóng, khiến những người xung quanh phải tìm chỗ ẩn nấp, trước khi người đàn ông quay lại chiếc xe màu trắng và lái xe rời đi.

Cảnh sát sau đó nhận được thông tin rằng nghi phạm nổ súng có thể là chồng của cô giáo Pailin và cũng là một sĩ quan cảnh sát đang tại ngũ, được xác định là Thiếu úy Cảnh sát Thatsaphong Thongthat.

Sau khi rời khỏi trường, người này được cho là đã lái xe về nhà. Theo đài Amarin TV, cảnh sát đã bám theo đối tượng về nhà. Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Bang Lamung đã đến ngôi nhà hai tầng này vào khoảng 11 giờ 30 sáng. Họ tiến hành bao vây quanh nhà nghi phạm và tiến hành thương thuyết để người này đồng ý ra đầu thú.

Được biết, ngôi nhà của nghi phạm nằm cách trường mẫu giáo - nơi xảy ra sự việc nghiêm trọng thuộc xã Nong Pla Lai khoảng 3 km.

Thông tin từ cảnh sát

Ban đầu, cảnh sát đã cố gắng thương thuyết với Thatsaphong; họ nhờ con dâu, trưởng thôn và thị trưởng Nong Pla Lai hỗ trợ thuyết phục ông ta bước ra ngoài.

Những nỗ lực này không thành công. Sau đó, nghi phạm từ chối nói chuyện với lực lượng thương thuyết, trong khi người ta nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ bên trong ngôi nhà.

Cảnh sát sau đó đã phong tỏa khu vực xung quanh và điều động một đội đặc nhiệm từ Phòng Điều tra Tỉnh Chon Buri đến hiện trường. Lực lượng đặc nhiệm đã giải tỏa khu vực lân cận và sơ tán người dân khỏi các ngôi nhà gần đó để chuẩn bị cho một cuộc can thiệp chiến thuật có thể xảy ra.

Cảnh sát cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ con trai của Thatsaphong – người cũng là một sĩ quan cảnh sát đang công tác tại miền Nam Thái Lan – để thuyết phục cha mình đầu hàng. Sau một đêm cố thủ, đến khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 10/9, với sự kiên trì thuyết phục của con trai, nghi phạm cuối cùng cũng đã giao nộp vũ khí và đầu hàng cảnh sát.

Tờ Thairath đưa tin rằng người con trai đã rất chấn động trước sự việc và vô cùng đau buồn khi biết mẹ anh đã bị chính cha anh sát hại. Cha mẹ anh vừa mới giúp tổ chức đám cưới cho anh cách đây vài ngày.

Một người thân cận với gia đình cho biết vợ chồng họ đã gặp vấn đề về sự ghen tuông từ lâu và từng bàn bạc về việc ly thân cũng như phân chia tài sản chung.

Người này cũng cho biết hai vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ chính thức dẫn đến vụ nổ súng. Cảnh sát đang tiếp tục thu thập bằng chứng và lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

(Theo The Thaiger)