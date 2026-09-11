Phát hiện một nữ nhân viên văn phòng lương "bình thường" nhưng tự mua được 3 căn nhà ở tuổi 34

Tuy nhiên, bí kíp tích tiền mua nhà của cô ít có ai dám bắt chước, học tập theo.

Saki Tamogami từ lâu đã trở thành một hiện tượng truyền thông nổi tiếng khắp châu Á với danh xưng “cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản”. Bằng sự kiên trì kinh ngạc cùng một kỷ luật tài chính nghiêm ngặt, nữ môi giới bất động sản này đã tự tay sở hữu ba căn nhà với tổng trị giá hàng chục triệu yên khi mới 34 tuổi, dù có mức lương văn phòng chỉ ở mức trung bình như bao người.

Hành trình tằn tiện suốt 15 năm của cô không chỉ gây kinh ngạc về con số tích lũy mà còn tạo nên vô số luồng tranh cãi xoay quanh ranh giới giữa bản lĩnh quản lý tài chính và việc ngược đãi sức khỏe của chính mình.

Mục tiêu tuổi 19 và nguyên tắc "không chi 1 yên thừa"

Mọi ước mơ bắt đầu khi Tamogami mới 19 tuổi. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mải mê chạy theo các xu hướng thời trang, trải nghiệm du lịch hay tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ, cô gái trẻ đã tự đặt cho mình mục tiêu phải mua đủ ba ngôi nhà trước ngưỡng cửa tuổi 34. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc tại một công ty môi giới bất động sản, cô áp dụng triệt để phương châm sống bất diệt là không bao giờ mua bất kỳ thứ gì nếu không được giảm giá.

Để cắt giảm chi tiêu đến mức tối đa, Tamogami đưa ra những quy tắc sinh hoạt vô cùng khắc nghiệt. Cô thắt chặt ngân sách cho đồ ăn ở mức tối đa 200 yên mỗi ngày, tương đương khoảng 34.000 đến 35.000 đồng. Bữa ăn hàng ngày của cô xoay quanh những thực phẩm rẻ tiền như mì udon giảm giá, bánh mì nướng và củ cải. Đôi khi, cô cho phép bản thân nuông chiều bằng một miếng cá hồi nhỏ hoặc thêm chút mứt phết bánh mì, nhưng tổng số tiền chi ra chưa bao giờ vượt quá hạn mức tự đề ra. Thậm chí, để tiết kiệm tối đa tiền mua bát đĩa cũng như hóa chất tẩy rửa, Tamogami chọn cách ăn trực tiếp từ chiếc nồi vừa nấu xong.

Tamogami tiết kiệm đến mức gây kinh ngạc

Không chỉ cắt giảm ăn uống, cô ngừng hoàn toàn việc mua sắm quần áo mới, chỉ mặc lại đồ cũ xin từ họ hàng, bạn bè hoặc nhặt nhạnh những món đồ người khác bỏ đi nhưng còn lành lặn. Diện mạo cá nhân cũng được cô tận dụng triệt để nhằm tạo ra dòng tiền. Tamogami không uốn, nhuộm hay đến tiệm làm tóc. Khi tóc dài ra, cô tự cắt rồi mang bán cho các cơ sở làm tóc giả với giá khoảng 3.100 yên, tương đương hơn 500.000 đồng. Số tiền kiếm được từ mái tóc này đủ để cô trang trải chi phí thực phẩm cho cả nửa tháng. Dù lối sống bị xem là quá kham khổ, cô khẳng định bản thân rất thoải mái và tìm thấy niềm vui lớn nhất khi chứng kiến con số trong tài khoản ngân hàng liên tục tăng lên.

Chiến lược đầu tư bất động sản: Dùng mỡ nó rán nó

Đến năm 2019, câu chuyện của Tamogami bùng nổ trên truyền thông sau khi cô tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng Happy Bomby Girl. Khán giả bất ngờ khi biết cô không chỉ tiết kiệm thụ động mà còn sở hữu tư duy đầu tư nhạy bén.

Nhờ tiền tích góp sau 8 năm ra trường, vào năm 27 tuổi, cô tậu căn nhà đầu tiên ở tỉnh Saitama thuộc vùng Kanto với giá 10 triệu yên, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng. Cô lập tức cho thuê các phòng trống để lấy nguồn tiền đó chi trả cho khoản thế chấp. Hai năm sau, cô tiếp tục mua căn nhà thứ hai trị giá 18 triệu yên, tương đương hơn 3 tỷ đồng. Đến năm 2019, cô hoàn thành mục tiêu ban đầu khi sở hữu căn nhà thứ ba trị giá 37 triệu yên, tương đương gần 6,4 tỷ đồng. Tổng giá trị bất động sản cô nắm giữ lên tới 65 triệu yên, tức hơn 11,1 tỷ đồng, một con số vô cùng khổng lồ đối với một nhân viên văn phòng tự lực gánh sinh.

Ẩn sau lối sống tằn tiện bị nhiều người chỉ trích là một động lực nhân văn lớn lao. Mục tiêu mua nhà của Tamogami không phải để tận hưởng cuộc sống xa hoa mà xuất phát từ ước mơ mở một trung tâm cứu hộ mèo hoang.

Cô sở hữu 3 căn nhà ở tuổi 34, hoàn thành mục tiêu cuộc đời

Sau khi hoàn thành mục tiêu bất động sản thứ ba, cô đã hiện thực hóa ước mơ này bằng cách dùng tầng trệt của căn nhà thứ ba để kinh doanh quán cà phê mèo cứu hộ mang tên Cafe Yuraneko. Tại đây, cô cưu mang, chăm sóc những chú mèo lang thang bị bỏ rơi và hỗ trợ tìm chủ mới cho chúng.

Cuộc sống hiện tại và những luồng tranh cãi

Đến nay, dù đã đạt được tự do tài chính và có nguồn thu nhập thụ động ổn định từ việc cho thuê nhà, Tamogami vẫn tiếp tục duy trì thói quen chi tiêu giản dị. Cô tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận vào bất động sản và dành phần lớn thời gian cùng tiền bạc để duy trì hoạt động bảo vệ động vật.

Lối sống của cô để lại nhiều luồng ý kiến trái chiều trên dư luận xã hội. Một bên khen ngợi tinh thần kỷ luật thép và ý chí kiên định để đạt bằng được mục tiêu đề ra. Ở chiều ngược lại, các chuyên gia và công chúng bày tỏ sự lo ngại rằng việc tiêu thụ thực phẩm giá rẻ thiếu chất trong thời gian dài sẽ hủy hoại sức khỏe nghiêm trọng, đồng thời tước đi những trải nghiệm thụ hưởng vật chất vốn có của thời thanh xuân. Dù vậy, câu chuyện của Tamogami vẫn được xem là một hiện tượng đặc biệt về nghị lực sống và khả năng tích lũy tài chính tại Nhật Bản.