Thái Lan: Tấn công bằng dao và xả súng tại hội chợ, 6 người bị thương

Vụ xả súng và tấn công bằng dao xảy ra tại hội chợ địa phương thuộc huyện Dan Khun Thot, Thái Lan khiến ít nhất 6 người bị thương.

Báo Khaosod đưa tin sự việc xảy ra khoảng 22h30 ngày 12/8, gần tượng đài Phor Khun Thot - nơi diễn ra sự kiện ẩm thực và mua sắm “Chim Shop Chai” ở huyện Dan Khun Thot, tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan. Cảnh sát địa phương ngay lập tức can thiệp và bắt giữ một nghi phạm, trong khi những người khác bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương đến Bệnh viện Luang Pho Khun Parisuttho Dan Khun Thot. Một số nạn nhân bị thương nặng hơn được chuyển tiếp đến Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima.

Nạn nhân bị thương ở lưng sau vụ xả súng và tấn công bằng dao tại hội chợ ở Thái Lan.

Ông Prakob Patithin - người tổ chức sự kiện cho biết nhóm nghi phạm tấn công mọi người bằng dao trước khi nổ súng bằng một khẩu súng săn do Thái Lan sản xuất, dùng đạn “luk roi” chứa nhiều viên chì nhỏ. Vụ tấn công xảy ra khi tiểu thương đang thu dọn hàng hóa sau khi sự kiện kết thúc.

Trong số những người bị thương có một người đàn ông bị thương do dao đâm vào lưng và ngón tay; người đàn ông khác bị bắn vào lưng và bị thương ở cánh tay phải; một người đàn ông bị thương nặng do trúng 13 viên đạn chì vào người và cánh tay; một phụ nữ bị bắn 2 phát vào chân và bị trúng mảnh đạn chì vào lưng; một phụ nữ khác bị bắn vào cánh tay trái; và một người đàn ông bị 9 vết thương do trúng đạn ở lưng.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, vụ việc bắt nguồn từ một vụ trộm xe máy. Chủ xe phát hiện, đối đầu với nhóm nghi phạm và cùng người tổ chức sự kiện bắt giữ một người. Một nghi phạm khác trốn thoát, sau đó quay lại cùng đồng bọn mang dao và súng, gây ra vụ tấn công.

Cảnh sát huyện Dan Khun Thot đang thẩm vấn nghi phạm bị bắt giữ và cử chuyên gia pháp y đến kiểm tra dấu vết thuốc súng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm những nghi phạm còn lại.

Hôm 7/8, Thái Lan cũng ghi nhận vụ xả súng gây rúng động tại Trường Debsirin ở tỉnh Nonthaburi khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm ông bà của hung thủ, 4 giáo viên (trong đó có một phó hiệu trưởng), 1 nhân viên nhà trường và chính nghi phạm 14 tuổi. Ngoài ra, vụ xả súng còn khiến 23 người bị thương, trong đó 13 nạn nhân hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.