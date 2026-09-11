Người đàn ông vừa đi làm ngày đầu tiên đã phải đưa ra quyết định thay đổi lịch sử nước Mỹ

Ngày này 25 năm trước, ông đã ra lệnh cho toàn bộ 4.500 máy bay trên toàn nước Mỹ phải hạ cánh ngay lập tức.

Hôm đó là ngày làm việc đầu tiên của ông. Đúng 9:42 sáng, ông đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ, thay đổi cục diện lịch sử nước Mỹ.

Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, Ben Sliney bước vào Trung tâm Điều hành của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tại bang Virginia trong tiếng bắt tay và những lời chúc tốt đẹp từ đồng nghiệp. Ở tuổi 55, với 27 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm soát không lưu, đây là ngày đầu tiên ông đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành Quốc gia - người trực tiếp quản lý căn phòng điều phối toàn bộ luồng bay trên khắp cả nước.

Ben Sliney có ngày đầu tiên đi làm không tưởng

Thế rồi, điều không ai có thể hình dung nổi đã xảy ra.

Lúc 8:46 sáng, chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Tòa tháp Bắc.

Lúc 9:03 sáng, trước sự bàng hoàng của toàn bộ nhân viên, chiếc thứ hai đâm tiếp vào Tòa tháp Nam.

Sliney không ngồi chờ lệnh từ cấp trên. Ông lập tức đưa ra quyết định đầu tiên: cấm bay trên phạm vi toàn quốc (national ground stop). Quyết định này đồng nghĩa với việc không một chiếc máy bay nào trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ được phép cất cánh. Dù lệnh cấm bay từng được áp dụng cục bộ do thời tiết xấu, nhưng chưa một ai từng ban hành nó trên quy mô toàn quốc.

Nhưng điều đó vẫn chưa giải quyết được cuộc khủng hoảng trước mắt. Vẫn còn khoảng 4.500 máy bay đang lơ lửng trên không.

"Sau khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa nhà, tôi không thể biết liệu còn bao nhiêu chiếc như vậy nữa," Sliney nhớ lại sau này. "Có thể là 30 chiếc. Tôi hoàn toàn không biết."

Lúc 9:37 sáng, chiếc máy bay thứ ba đâm vào Lầu Ngũ Giác.

Trong trung tâm điều phối, không một cấp trên nào đưa ra chỉ thị cho Sliney. Cũng không ai nói cho ông biết ông được phép làm những gì. Thế nhưng đúng 5 phút sau, vào lúc 9:42 sáng, Sliney cất giọng đủ to để cả 40 người trong phòng đều nghe thấy:

"Đủ rồi. Cho toàn bộ máy bay hạ cánh."

Hình ảnh trong phim United 93

Mệnh lệnh thứ hai này còn mang tính quyết định hơn rất nhiều. Lệnh cấm cất cánh chỉ giữ máy bay ở lại mặt đất, nhưng mệnh lệnh này bắt buộc tất cả những chiếc đang bay phải hạ cánh ngay lập tức. Mọi máy bay đang hoạt động trên bầu trời nước Mỹ đều nhận được chỉ thị đáp xuống sân bay gần nhất ngay lập tức, bất kể điểm đến ban đầu của chúng là đâu.

Đó là một cơn ác mộng về hậu cần - một kịch bản chưa từng được diễn tập, chứ đừng nói đến việc thực thi trong thực tế. Các nhân viên điều phối phải nhanh chóng phân luồng, đưa những chiếc phản lực lớn vào các sân bay địa phương nhỏ hẹp vốn chưa bao giờ tiếp nhận chúng. Hàng nghìn hành khách đột ngột đáp xuống những thành phố mà họ còn chưa từng nghe tên.

Kết quả là gì? Chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ, toàn bộ 4.500 máy bay đã hạ cánh an toàn. Không một tai nạn nào xảy ra.

Sau này, Sliney thừa nhận rằng trong sự hỗn loạn của buổi sáng hôm đó, ông từng thoáng nghĩ liệu mình có thực sự đủ thẩm quyền để đóng cửa bầu trời cả một quốc gia hay không. Nhưng ông vẫn quyết định phát lệnh, gạt câu hỏi đó sang một bên. Lãnh đạo thực sự là biết hành động quyết đoán vào thời khắc sinh tử nhất, ngay cả khi không có bất kỳ cuốn sách hướng dẫn nào trong tay.

Bản báo cáo của Ủy ban 11/9 sau đó đã chính thức ghi nhận mệnh lệnh cứu sống hàng ngàn người này là của ông. 5 năm sau, khi đạo diễn Paul Greengrass thực hiện bộ phim thảm họa United 93, ông đã mời Sliney tự đóng lại chính mình. Và ông đã đồng ý.

Tháng tới, Ben Sliney sẽ bước sang tuổi 81. Ông là một người hùng thầm lặng của nước Mỹ, người đã chứng minh vì sao ông là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vị trí đó - ngay trong ngày làm việc đầu tiên của mình.

Nguồn: Aviation 24/7