Cuộc sống thực ở Nepal trông như thế nào?

Hình ảnh truyền thông quốc tế đưa về Nepal thường rơi vào hai cực đối lập: hoặc là một vùng đất tâm linh tĩnh lặng, hoặc là một quốc gia nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Trên mạng xã hội hay các ấn phẩm du lịch, Nepal thường xuất hiện như một vùng đất huyền bí với những đỉnh núi Himalaya quanh năm phủ tuyết, các tu viện rực rỡ cờ phật giáo và nụ cười hiền hòa của người bản địa.

Tuy nhiên, đằng sau lớp sương mờ của thiên đường leo núi ấy là một thực tại phức tạp, nơi hơn 30 triệu người dân đang cân bằng giữa đức tin sâu sắc, tình cộng đồng gắn kết và những áp lực kinh tế khốc liệt.

Bức tranh đa sắc đằng sau những đỉnh núi tuyết

Nepal là một quốc gia nội lục nằm ở Nam Á, bị kẹp giữa hai gã khổng lồ Trung Quốc và Ấn Độ. Địa hình địa lý trải dài từ vùng đồng bằng Terai nóng ẩm ở phía Nam đến những đỉnh núi cao nhất thế giới ở phía Bắc đã nhào nặn nên một nền văn hóa cực kỳ đa dạng.

Một góc phố nhộn nhịp tại thủ đô Kathmandu. Ảnh: Getty Images

Dù vậy, hình ảnh truyền thông quốc tế đưa về Nepal thường rơi vào hai cực đối lập: hoặc là một vùng đất tâm linh tĩnh lặng, hoặc là một quốc gia nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và biến cố chính trị. Cuộc sống thực sự của người dân Nepal nằm ở khoảng giữa hai cực đó, với một nhịp sống bình lặng, kiên cường nhưng cũng đầy mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại.

Con người và nhịp sống

Nhắc đến người Nepal, hành trình khám phá luôn bắt đầu bằng cử chỉ chắp hai tay trước ngực cùng lời chào Namaste. Trong văn hóa bản địa, câu chào này mang ý nghĩa tôn trọng tâm hồn của người đối diện. Đây không đơn thuần là một câu xã giao mà là nền tảng cho cách người Nepal đối nhân xử thế.

Nét đặc trưng nhất trong tính cách của họ là sự kiên cường trước nghịch cảnh. Đất nước này đã trải qua cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ, thảm họa động đất năm 2015 khiến gần 9.000 người thiệt mạng, cùng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây sạt lở đất hằng năm. Trận lũ quét tháng 8/2026 lại đang một lần nữa đặt cả quốc gia này trước thách thức lớn.

Dù vậy, người Nepal hiếm khi tỏ ra giận dữ hay oán trách. Nhịp sống ở đây diễn ra chậm rãi, sự điềm tĩnh hiện rõ ngay cả trong những đợt tắc đường kéo dài hay tình trạng mất điện thường xuyên. Bên cạnh đó, cấu trúc gia đình đa thế hệ vẫn là trụ cột xã hội, nơi người già nhận được sự tôn kính tuyệt đối và việc chăm sóc trẻ em là trách nhiệm chung của cả xóm giềng.

Ảnh: The New York Times

Tín ngưỡng và văn hóa: Mọi khía cạnh đều gắn liền với tâm linh

Ở Nepal, ranh giới giữa tôn giáo và đời sống thường nhật gần như không tồn tại. Tín ngưỡng hiện diện trên từng con phố, trong góc bếp và trên trán của mỗi người dân với vết phấn đỏ Tika.

Khoảng 80% dân số theo Ấn Độ giáo và gần 9% theo Phật giáo, nhưng hai tôn giáo này không tồn tại độc lập mà hòa quyện sâu sắc. Nhiều ngôi đền được cả tín đồ Hindu và Phật giáo cùng phụng thờ, người dân tham dự các lễ hội của nhau mà không hề có xung đột. Với hơn 50 lễ hội diễn ra quanh năm, những đại lễ như Dashain mừng chiến thắng của thiện trước ác hay lễ hội ánh sáng Tihar là thời điểm toàn bộ đất nước ngưng trệ mọi hoạt động thương mại để gia đình đoàn tụ.

Đời sống dinh dưỡng của người dân quay quanh món ăn quốc dân mang tên Dal Bhat, gồm cơm trắng, canh đậu lentil, ăn kèm rau xào và cà ri. Hầu hết người dân đều ăn món này hai lần một ngày vào tầm 10 giờ sáng và 7 giờ tối. Ngoài ra, bánh xếp Momo nhân thịt hoặc rau hấp kiểu Tây Tạng là đồ ăn đường phố phổ biến nhất tại các đô thị.

Thực trạng kinh tế: Động lực từ du lịch và dòng tiền kiều hối

Nhìn từ góc độ kinh tế, Nepal vẫn thuộc nhóm các quốc gia chậm phát triển với thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp. Ngành nông nghiệp thu hút khoảng 60% lực lượng lao động nhưng do địa hình núi cao và thiếu hụt công nghệ, năng suất chỉ đủ cung cấp cho nhu cầu nhỏ lẻ. Ngành du lịch leo núi mang lại nguồn ngoại tệ quan trọng và tạo việc làm cho lực lượng hướng dẫn viên cũng như người khuân vác, nhưng lại mang tính mùa vụ cao và dễ tổn thương trước thiên tai.

Thực trạng nhức nhối nhất của Nepal hiện đại chính là làn sóng xuất khẩu lao động. Mỗi ngày, hàng nghìn thanh niên rời quê hương sang các nước Vùng Vịnh hoặc Đông Nam Á làm lao động phổ thông. Nguồn tiền kiều hối gửi về đóng góp tới gần một phần ba GDP quốc gia. Dù dòng tiền này giúp cải thiện mức sống gia đình, nó lại để lại những ngôi làng vắng bóng đàn ông và gây ra tình trạng chảy máu chất xám trầm trọng.

Khoảng cách phân hóa giữa thành thị và nông thôn

Sự chênh lệch chất lượng cuộc sống giữa các vùng miền tại Nepal rất rõ rệt. Tại các đô thị lớn như Kathmandu hay Pokhara, giới trẻ dễ dàng tiếp cận internet, quán cà phê, trường học tư thục và các xu hướng văn hóa toàn cầu, dù họ vẫn phải đối mặt với ô nhiễm không khí và thiếu nước sạch.

Trái lại, ở những vùng sâu vùng xa như Karnali hay các bản làng núi cao, cơ sở hạ tầng cực kỳ thiếu thốn. Đường xá dễ bị chia cắt hoàn toàn trong mùa mưa bão, trẻ em phải đi bộ nhiều giờ qua đèo dốc để đến trường, còn trạm y tế luôn trong tình trạng thiếu thuốc men cơ bản. Sự đối lập này phản ánh bức tranh phân hóa sâu sắc mà chính phủ Nepal vẫn đang chật vật tìm lời giải.

Cuộc sống thực ở Nepal không phải là một bức tranh màu hồng tĩnh lặng, cũng không hẳn là một câu chuyện bế tắc của sự nghèo đói. Đó là một thực tại sống động và đa chiều, nơi người dân đối mặt với những khó khăn địa lý và kinh tế bằng một đức tin vững chắc, tinh thần cộng đồng bền chặt và nụ cười luôn thường trực trên môi.