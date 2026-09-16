Người đàn ông 20 tuổi tử vong, bác sĩ cảnh báo đừng "ngó lơ" 2 dấu hiệu xuất hiện về đêm

Một người đàn ông khoảng 20 tuổi tử vong vì ung thư hạch sau nhiều tháng xem nhẹ tình trạng sốt và đổ mồ hôi ban đêm, câu chuyện được bác sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ như một lời cảnh báo.

Những cơn sốt kéo dài, đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài không rõ lý do, đặc biệt đi kèm nổi hạch, sụt cân hoặc mệt mỏi, người bệnh không nên chủ quan.

Điển hình, bác sĩ cấp cứu Wu Zhaoxin ở Đài Loan, (Trung Quốc) từng chia sẻ trong chương trình y tế trực tuyến Doctor Is So Hot về một nam thanh niên ngoài 20 tuổi qua đời vì ung thư hạch. Điều khiến bác sĩ tiếc nuối là bệnh nhân đã có những dấu hiệu bất thường trong thời gian dài nhưng liên tục bỏ qua.

Qua khai thác tiền sử bệnh và hồ sơ bệnh án, anh Trần là một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, có thói quen chơi thể thao từ nhỏ và hiếm khi đau ốm. Thời điểm phát hiện bệnh, anh vừa học vừa làm tại Đài Bắc.

Ở độ tuổi 20, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng sốt dai dẳng và đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm. Ban đầu, anh cho rằng đây chỉ là biểu hiện nhất thời nên không đi khám, thậm chí sau khi kéo dài khoảng một tuần cũng không dùng thuốc.

Cứ nghĩ mệt mỏi qua loa, gần 2 tuần sau, anh Trần mới đi mua thuốc uống. Các triệu chứng có thuyên giảm nhưng nhanh chóng quay trở lại. Kèm với đó do thời tiết nóng, thường xuyên vận động và vốn có sức khỏe tốt, anh cho rằng cơ thể mình đơn giản là "nóng hơn bình thường". Vì vậy, anh tiếp tục bỏ qua hai triệu chứng này. Tình trạng sốt và đổ mồ hôi ban đêm kéo dài hơn 3 tháng.

Điều đáng nói bước sang tháng thứ 4, tai phải của anh bất ngờ sưng tấy. Phía sau tai xuất hiện một khối u lớn gây đau. Lúc này, anh mới đến bệnh viện kiểm tra.

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Tại viện các bác sĩ nghi ngờ có bệnh lý liên quan đến hạch bạch huyết và đề nghị anh làm sinh thiết để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, anh vẫn không tin mình có thể mắc ung thư khi tuổi còn quá trẻ và chỉ muốn điều trị vấn đề ở tai.

Hơn một năm sau, tình trạng sức khỏe của anh diễn biến nghiêm trọng. Anh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội, suy hô hấp và rối loạn ý thức. Kết quả kiểm tra xác định anh mắc u lympho không Hodgkin (ung thư hạch không Hodgkin). Sau nhiều năm điều trị và có thời gian dài phải nằm viện, anh qua đời khi vẫn còn ở độ tuổi 20.

Theo bác sĩ Wu Zhaoxin, điều khiến gia đình và các bác sĩ day dứt nhất là những dấu hiệu cảnh báo ban đầu đã xuất hiện từ rất sớm nhưng bị bỏ qua. Trước khi qua đời, anh Trần từng nói với bác sĩ rằng mình rất hối hận vì đã không đi khám khi những triệu chứng bất thường xuất hiện vào mỗi đêm và không thực hiện đầy đủ các chỉ định kiểm tra khi phát hiện khối hạch.

Những dấu hiệu nào cần cảnh giác với ung thư hạch?

U lympho là nhóm ung thư bắt nguồn từ hệ thống lympho, trong đó có hai nhóm chính là Hodgkin và không Hodgkin. Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi, trong đó một số thể bệnh gặp ở người trẻ.

Một trong những dấu hiệu thường được biết đến là hạch bạch huyết to bất thường, đặc biệt ở vùng cổ, nách hoặc bẹn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia không phải cứ nổi hạch là ung thư. Hạch có thể sưng do nhiễm trùng hoặc nhiều nguyên nhân lành tính khác. Điều quan trọng là cần chú ý đến tình trạng hạch kéo dài, phát triển dần hoặc đi kèm các triệu chứng bất thường khác.

Hạch to bất thường: Hạch ở cổ, nách, bẹn hoặc những vị trí khác lớn dần mà không rõ nguyên nhân. Hạch do u lympho thường không gây đau ở giai đoạn đầu.

Thường xuyên đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm: Tình trạng ra mồ hôi đến mức phải thay quần áo hoặc ga giường, đặc biệt khi không liên quan đến thời tiết nóng hoặc vận động, cần được lưu ý nếu kéo dài.

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân: Những cơn sốt tái diễn hoặc kéo dài mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng nên được bác sĩ đánh giá.

Sụt cân không nhanh trong thời gian ngắn: Giảm cân đáng kể trong thời gian ngắn mà không thay đổi chế độ ăn uống hay luyện tập là một dấu hiệu cần kiểm tra.

Mệt mỏi, chán ăn, suy giảm thể lực: Những biểu hiện này có thể xuất hiện khi bệnh tiến triển hoặc khi cơ thể bị ảnh hưởng bởi bệnh lý toàn thân.

Dấu hiệu bất thường về da: Một số người bệnh có thể xuất hiện ngứa, phát ban hoặc những thay đổi bất thường trên da.

Khó thở hoặc phù: Khi các hạch hoặc khối u phát triển ở những vị trí gây chèn ép, người bệnh có thể xuất hiện khó thở, phù hoặc các vấn đề liên quan đến vận động. Ở giai đoạn tiến triển, tùy vị trí và mức độ lan rộng của bệnh, u lympho còn có thể gây ra các triệu chứng thần kinh hoặc ảnh hưởng đến chức năng của nhiều cơ quan.