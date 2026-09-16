Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh gan, bác sĩ chỉ ra 4 thói quen buổi sáng "phá gan" hơn uống rượu

Uống nhiều bia rượu luôn được nhắc tới đầu tiên trong các thói quen hại gan. Nhưng dù không động tới 1 giọt rượu mà duy trì 4 thói quen dưới đây mỗi sáng thì gan của bạn cũng sớm đầy bệnh tật.

Gan đóng vai trò thiết yếu trong việc chuyển hóa, sản xuất mật và thải độc, nhưng lại rất dễ tổn thương bởi thói quen hằng ngày.

Theo dữ liệu gánh nặng bệnh tật toàn cầu trên tạp chí y khoa Journal of Hepatology, tử vong do xơ gan mạn tính đã tăng 31% trong giai đoạn 2000 - 2019, trong khi tử vong do ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) tiếp tục tăng 25% từ 2010 đến 2024. Bệnh gan hiện cướp đi khoảng 2 triệu sinh mạng mỗi năm (chiếm 1/25 tổng số ca tử vong toàn cầu). Đáng báo động, tỷ lệ mắc và tử vong ở người trẻ tuổi đang tăng nhanh chóng, biến HCC thành nguyên nhân tử vong do ung thư hàng đầu tại nhiều quốc gia châu Á.

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Điều đáng lo là gánh nặng bệnh gan cũng như tốc độ trẻ hóa bệnh gan được WHO cảnh báo sẽ còn tiếp tục tăng. Không chỉ vì bia rượu, mà còn vì nhiều nguyên nhân khác ít được chú ý hơn. Trong đó có 3 thói quen buổi sáng nếu làm liên tục sẽ khiến gan suy hỏng nhanh thậm chí còn hơn uống rượu đơn lẻ:

1. Thói quen nhịn ăn sáng

Sau một đêm, gan đã tham gia nhiều hoạt động chuyển hóa và thải độc. Bỏ bữa sáng buộc gan phải huy động glycogen và tăng giải phóng axit béo tự do. Bác sĩ Yang Chunguang của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Cát Lâm (Trung Quốc) cho biết, việc này làm tăng tải mỡ lên tế bào gan. Khi mỡ tích tụ, các con đường viêm tế bào được kích hoạt. Kết quả là stress oxy hóa tăng lên và tế bào gan dễ bị tổn thương.

Dạng bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đang tăng lên trên toàn cầu. Nhiều dữ liệu quan sát và phân tích cho thấy bỏ bữa sáng và ăn thất thường liên quan tới nguy cơ gan nhiễm mỡ cao hơn.

Ngoài ra, mật không được kích thích bài tiết đều đặn. Mật ứ trong túi mật sẽ cô đặc. Điều này làm tăng nguy cơ sỏi mật và viêm túi mật. Các phản ứng viêm tại túi mật có thể lan tới gan và làm tổn thương cấu trúc gan.

2. Thói quen uống cà phê, nước ngọt khi bụng rỗng

Khi bụng rỗng, niêm mạc dạ dày và ruột chưa có thức ăn lót nền, khiến tốc độ hấp thu caffeine, đường refined và các phụ gia hóa học vào tĩnh mạch cửa diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Gan bị ép phải tiếp nhận một lượng lớn các chất này cùng lúc. Sự tăng đột ngột nồng độ axit và các hợp chất chuyển hóa kích thích sự sản sinh quá mức các gốc tự do, gây tổn thương stress oxy hóa lên màng tế bào gan (hepatocytes).

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Dữ liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) cho thấy tỷ lệ mắc các rối loạn chức năng gan cao hơn 28% ở những người thường xuyên uống cà phê hoặc nước ngọt khi bụng đói. Tình trạng này kéo dài làm gia tăng phản ứng viêm vi thể tại mô gan, kích hoạt các con đường tín hiệu gây tích tụ mỡ và suy giảm khả năng tự phục hồi của tế bào.

Để bảo vệ gan, bạn nên ăn một ít ngũ cốc nguyên hạt hoặc thực phẩm nhẹ vào buổi sáng trước khi sử dụng các thức uống này, giúp giảm kích ứng dạ dày và hạ thấp tải trọng chuyển hóa đột ngột lên gan.

3. Thói quen hút thuốc buổi sáng khi bụng đói

Bác sĩ Wang Xin thuộc Bệnh viện Jishuitan Bắc Kinh (Trung Quốc) cảnh báo hút thuốc vào thời điểm nào cũng hại gan. Khói thuốc chứa nhiều chất gây độc và chất gây ung thư. Khi hút lúc bụng rỗng, hấp thu các độc chất vào máu diễn ra nhanh hơn. Gan vì vậy phải nhận một lượng lớn độc chất để chuyển hóa. Những độc chất này tạo ra stress oxy hóa. Chúng kích hoạt các tế bào Kupffer và tế bào stellate trong gan. Các tế bào stellate khi bị kích hoạt sẽ sản xuất chất xơ mô liên kết. Tích lũy chất xơ dẫn tới xơ gan.

Nhiều phân tích dịch tễ học cho thấy hút thuốc tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan. Hiệu ứng này được nhìn thấy độc lập với rượu. Do thói quen hút sáng lặp lại mỗi ngày, tổn thương trên gan có tính tích lũy và tiến triển theo thời gian.

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4. Thói quen nhịn tiểu sau khi ngủ dậy

Trong đêm, thận đã lọc và gom các chất thải vào nước tiểu. Nước tiểu buổi sáng thường có mật độ chất thải cao nhất. Nếu nhịn tiểu, vi khuẩn dễ sinh sôi trong bàng quang. Nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu tăng. Nhiễm trùng từ bàng quang có thể tiến triển lên thận. Khi nhiễm khuẩn lan vào máu, cơ thể có thể rơi vào tình trạng viêm hệ thống.

Viêm hệ thống gây rối loạn chức năng gan bằng nhiều cơ chế. Trong số đó có ức chế bài tiết mật, rối loạn tưới máu gan và stress viêm trực tiếp lên tế bào gan. Tình trạng nhiễm trùng nặng hay nhiễm khuẩn huyết còn dẫn tới suy gan cấp hoặc rối loạn chức năng gan kéo dài.

Bên cạnh đó, bác sĩ Yang Chunguang cảnh báo, tổn thương thận do nhiễm khuẩn hay do áp lực từ nhịn tiểu làm giảm khả năng thải một số chất độc. Khi thận suy, gan phải gánh thêm nhiệm vụ thải một số độc tố. Tải trọng kép này làm tăng nguy cơ tổn thương gan mạn tính.

Nguồn và ảnh: Sohu, Baidu Health