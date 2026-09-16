Việt Nam có một bệnh viện 23 năm tuổi, đầu tư hàng triệu USD cho loạt công nghệ y tế hiện đại, sắp xây tòa nhà 50 triệu USD

Đây là là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng y tế quốc tế HAS (Haute Autorité de Santé - Cơ quan Quản lý Y tế Quốc gia Pháp) vào năm 2007, đạt chứng nhận JCI toàn cầu từ năm 2016, cùng hàng loạt chứng nhận chuyên khoa khác.

Là bệnh viện có 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại khu vực phía Nam Việt Nam, FV được xây dựng với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu châu Á và sứ mệnh "Tạo uy tín bằng chất lượng chuyên môn xứng tầm quốc tế". Trong suốt hành trình đó, bệnh viện đã kiên trì hoàn thành từng tiêu chí trong một danh sách dài các tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe, để hôm nay tự hào công bố: Bệnh viện FV - Chuẩn mực Y khoa Quốc tế.

Bệnh viện FV là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng y tế quốc tế HAS (Haute Autorité de Santé - Cơ quan Quản lý Y tế Quốc gia Pháp) vào năm 2007, đạt chứng nhận JCI toàn cầu từ năm 2016, cùng hàng loạt chứng nhận chuyên khoa khác: tiêu chuẩn ISO 15189 cho phòng Lab và Chứng nhận Bệnh viện Thân thiện với Bà mẹ và Em bé do Bộ Y tế cấp.

Đầu năm 2026, lần đầu tiên tạp chí Mỹ Newsweek và tổ chức dữ liệu toàn cầu Statista đưa một số bệnh viện Việt Nam vào danh sách các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026. Bệnh viện FV là bệnh viện tư nhân duy nhất tại miền Nam Việt Nam có mặt trong danh sách này.

Cam kết đầu tư công nghệ và trang thiết bị tốt nhất

Y học phát triển với tốc độ vũ bão. Logic chẩn đoán và điều trị không đổi, nhưng công nghệ hỗ trợ thì liên tục tiến hóa. Trong phẫu thuật, nội soi từng là bước ngoặt: Thay vì mổ mở ổ bụng hay lồng ngực, bác sĩ chỉ cần vài lỗ nhỏ và một màn hình để thao tác, nhanh hơn, ít chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Vài thập niên sau, phẫu thuật robot xuất hiện và thay đổi toàn diện cách hành nghề của bác sĩ lẫn quá trình hồi phục của bệnh nhân, độ chính xác được nâng lên từng micromet nhờ màn hình phóng đại và cánh tay robot có thể xoay 540 độ.

Giữ vững cam kết ban đầu, FV luôn tiên phong đầu tư công nghệ và trang thiết bị mới nhất, đồng bộ nhất. Cuối năm 2025, FV đầu tư hệ thống robot da Vinci Xi trị giá 3,1 triệu USD. Đầu năm 2026, khoa Ngoại Thần kinh được trang bị công nghệ Brain Navigation, thiết bị định vị đường đi trong não, trị giá khoảng 500.000 USD. Tháng 6/2026, FV đưa vào sử dụng máy MRI 3.0 Tesla trị giá 2,2 triệu USD. Đặc biệt, FV đã ký hợp đồng mua hệ thống xạ phẫu robot CyberKnife S7, là công nghệ tích hợp AI đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á trong điều trị ung thư không xâm lấn. FV cũng là đơn vị tiên phong áp dụng các kỹ thuật SBRT, SRS, TBI và xạ trị áp sát (brachytherapy) trong điều trị ung thư.

Chuẩn mực Y khoa quốc tế, cụ thể hóa qua ba giá trị cốt lõi

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu (Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV) chia sẻ tại buổi họp báo ngày 15/9: "Định vị 'Chuẩn mực Y khoa Quốc tế' là dấu mốc ghi nhận sự trưởng thành mạnh mẽ của FV, dựa trên triết lý thương hiệu 'Niềm tin vào Y đức' mà chúng tôi đã kiên định theo đuổi nhiều năm qua".

Nếu "Niềm tin vào Y đức" là lời cam kết FV lựa chọn để bắt đầu, thì "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế" phải được thể hiện trong chính những giá trị người bệnh nhận được khi chọn FV, cụ thể hóa qua ba trụ cột: Chẩn đoán chính xác - Điều trị hiệu quả - Giá trị xứng tầm.

Chẩn đoán chính xác là sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn của bác sĩ, khả năng lắng nghe người bệnh, phương pháp chẩn đoán phù hợp và khả năng khai thác các công nghệ tiên tiến mà FV trang bị.

Điều trị hiệu quả là kết quả của một hệ thống phối hợp: Hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp điều trị, công nghệ phù hợp và năng lực chuyên môn không ngừng được cập nhật.

Ở trụ cột thứ ba, giá trị xứng tầm trả lời trực tiếp câu hỏi: người bệnh nhận được gì từ năng lực y khoa ấy?

Với FV, "giá trị xứng tầm" không đồng nghĩa với "đắt nhất là tốt nhất", mà là tiêu chuẩn tốt nhất trong từng trải nghiệm của bệnh nhân: từ năng lực chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ, môi trường chăm sóc an toàn chuẩn JCI, cam kết đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại nhất, đến dịch vụ chăm sóc tận tâm và tiêu chuẩn khách hàng 5 sao. Bên cạnh đó, FV còn nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận y tế kỹ thuật cao cho cộng đồng, thông qua việc áp dụng toàn diện bảo hiểm y tế (BHYT) nhà nước, cộng gộp quyền lợi bảo hiểm tư nhân, chương trình Thẻ Hội viên FV, và trả góp viện phí 0% lãi suất.

"Thông điệp chính chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng là: Hơn cả chăm sóc và điều trị, FV còn thấu hiểu bạn, chính vì bạn mà chúng tôi đã nỗ lực trong suốt 23 năm qua, và sẽ tiếp tục hành trình mang đến một dịch vụ y tế chuẩn mực quốc tế, xứng tầm với sức khỏe vô giá của bạn" - bà Lệ Thu chia sẻ.

Đầu tư 50 triệu USD xây tòa nhà mới, đẩy mạnh du lịch y tế

Ban Giám đốc FV khẳng định: "Chuẩn mực y khoa quốc tế" không phải một tuyên bố tách rời quá khứ, mà là định vị trọn vẹn cho nguồn nội lực đã được tích lũy bền vững qua hơn hai thập kỷ. Y đức vẫn là trục giá trị xuyên suốt, định hướng cách bệnh viện xem người bệnh là trung tâm và là đối tác bình đẳng trong quá trình điều trị.

Việc xác lập chuẩn mực y khoa quốc tế hôm nay chính là điểm tựa vững chắc để FV tự tin bước vào giai đoạn phát triển bứt phá. Dự kiến vào tháng 10/2026, FV sẽ chính thức động thổ xây dựng tòa nhà mới (Tòa H) với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, tập trung mở rộng các trung tâm điều trị ung thư, tiêu hóa – gan mật, đồng thời đẩy mạnh các kỹ thuật chuyên sâu như ghép thận và IVF. Song song đó, bệnh viện đang chuẩn hóa quy trình để hướng tới chứng nhận quốc tế về Du lịch Y tế vào quý I/2027, góp phần đưa TPHCM trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín của khu vực.

Với tinh thần không ngừng tự thách thức chính mình, FV xem việc đạt chuẩn mực quốc tế không phải là đích đến, mà là động lực liên tục nâng tầm chất lượng điều trị vì sự an toàn cao nhất của người bệnh.

(Ảnh: BVCC)