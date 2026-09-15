Sự thật về căn bệnh nữ minh tinh Nhật Bản giấu kín suốt 13 năm trước khi qua đời

Hai tuần sau tang lễ, người hâm mộ mới biết nữ minh tinh Nhật Bản này đã qua đời. Càng sốc hơn khi bệnh tình được giấu kín 13 năm của cô được công bố. Cô qua đời vì căn bệnh ung thư trực tràng.

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Nhật Bản Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 do ung thư trực tràng đã gây chấn động truyền thông châu Á. Theo thông báo từ công ty quản lý Alpha Agency, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1/9/2026, nhưng phải gần 2 tuần sau tang lễ riêng tư, tin buồn mới được công khai.

Sự nghiệp rực rỡ và 13 năm âm thầm chiến đấu với bệnh tật

Nakamura Yuri sinh năm 1982 tại Osaka (Nhật Bản), gia nhập làng giải trí từ năm 1996 với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang điện ảnh. Trong sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với gần 100 tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh, cô ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều bộ phim đình đám như Pacchigi! Love & Peace (2007), Like Father, Like Son, Sakuran, Ju-On: Black Ghost hay gần đây nhất là dự án Romantics Anonymous trên Netflix. Bằng tài năng và nhan sắc nổi bật, cô luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng khán giả.

Nữ diễn viên Nakamura Yuri được thông báo đã qua đời vào ngày 1/9/2026 vì ung thư trực tràng

Thế nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ, nữ minh tinh đã phải âm thầm mang bản án bệnh tật suốt hơn một thập kỷ. Ít ai biết rằng ngay từ năm 2013, khi sự nghiệp đang ở độ chín, cô đã nhận chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Đối mặt với cú sốc lớn, Nakamura Yuri cùng giám đốc công ty quản lý đã đưa ra một quyết định lặng lẽ: tuyệt đối giữ kín thông tin bệnh tình để tránh gây lo lắng hay làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của các đồng nghiệp.

Trải qua quá trình trị liệu kiên trì, bệnh tình của cô từng bước vào giai đoạn thuyên giảm tích cực. Nhờ thể trạng ổn định, cô tiếp tục miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, xuất hiện đều đặn trên màn ảnh mà không để lộ bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào. Tuổi 30 và 40 của cô là những năm tháng vừa chiến đấu với bệnh tật vừa tận hưởng niềm hạnh phúc làm nghề bằng một ý chí phi thường.

Sóng gió thực sự ập đến vào tháng 1/2025 khi mầm mống ung thư bất ngờ tái bùng phát. Nakamura Yuri phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp. Dù ca mổ diễn ra thành công, kết quả kiểm tra sau đó lại đưa ra kết luận cay đắng: các tế bào ung thư đã di căn sang cơ quan khác. Nữ diễn viên tiếp tục bước vào liệu trình điều trị nâng cao với mục tiêu duy trì sự sống.

Đến khi thông tin Nakamura Yuri qua đời được đưa ra, người hâm mộ mới biết cô mắc ung thư trực tràng từ 13 năm trước

Đến tháng 8/2026, khi cô vẫn đang nỗ lực hồi phục để chuẩn bị trở lại với công việc, tình trạng sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu do biến chứng tắc ruột. Thể trạng suy yếu cực nhanh khiến các bác sĩ phải đưa ra tiên lượng xấu nhất. Nhìn lại những ngày tháng cuối cùng của nữ diễn viên, đại diện công ty quản lý Alpha Agency xúc động chia sẻ: "Dẫu vậy, cô vẫn luôn bình tĩnh, giữ nụ cười đẹp đẽ và tràn đầy sự dịu dàng, đồng thời trân trọng những giây phút cuối cùng bên gia đình và những người thân yêu".

Ung thư trực tràng: Sát thủ âm thầm nguy hiểm thế nào?

Ung thư trực tràng là bệnh lý ác tính đường tiêu hóa có tỷ lệ tử vong cao. Báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ung thư đại trực tràng hiện đứng thứ 3 về số ca mắc mới và đứng thứ 2 về tỷ lệ tử vong do ung thư trên toàn cầu, với hơn 1,9 triệu ca mắc mới mỗi năm. Đáng chú ý, nghiên cứu công bố trên ấn phẩm y khoa The Lancet cảnh báo xu hướng bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng đang có sự trẻ hóa rõ rệt ở nhóm người dưới 50 tuổi với tốc độ tăng trung bình khoảng 1 - 2% mỗi năm.

Theo nhận định từ Giáo sư Andrew Beggs, chuyên gia di truyền học ung thư và phẫu thuật đại trực tràng tại Đại học Birmingham (Anh), ung thư trực tràng ở giai đoạn đầu thường phát triển rất lặng lẽ và dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Các tế bào ung thư vi mô có thể tồn tại ở dạng ngủ đông trong nhiều năm ngay cả khi bệnh đã thuyên giảm, sau đó tái bùng phát và di căn nhanh chóng khi gặp điều kiện thuận lợi. Trường hợp của nữ minh tinh Nhật Bản Nakamura Yuri chính là một ví dụ.

Thói quen tự kiểm tra khi đại tiện hàng ngày có thể giúp sớm phát hiện ung thư trực tràng (Ảnh minh họa)

Để chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này, bất cứ ai cũng cần đặc biệt lưu ý các tín hiệu bất thường sau từ cơ thể:

- Thay đổi thói quen đi tiêu kéo dài như tiêu chảy, táo bón thất thường hoặc cảm giác đi tiêu xong vẫn không hết phân.

- Xuất hiện máu trong phân với màu đỏ tươi hoặc thẫm màu, đôi khi kèm dịch nhầy.

- Đau bụng, co thắt hoặc chướng bụng thường xuyên mà không rõ nguyên nhân.

- Giảm cân đột ngột, mệt mỏi dai dẳng và suy nhược cơ thể dù không ăn kiêng hay vận động quá sức.

- Biến chứng tắc ruột gây nôn mửa, đau bụng dữ dội và không thể đi tiêu ở giai đoạn muộn.

Dữ liệu từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) nhấn mạnh, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm khi khối u chưa di căn, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư đại trực tràng có thể đạt tới 90%. Do đó, việc chủ động tầm soát định kỳ bằng phương pháp nội soi đại trực tràng là chìa khóa quan trọng nhất giúp phát hiện sớm các polyp tiền ung thư để can thiệp kịp thời.