Dụ dỗ mua "thần dược", dược liệu không rõ nguồn gốc, cò mồi "khám nhanh", "lấy kết quả sớm", giả mạo Fanpage, Trang thông tin của Bệnh viện là thủ đoạn lừa đảo được Bệnh viện Bạch Mai vừa đưa ra cảnh báo.

Chiều 15/9, Bệnh viện Bạch Mai thông tin thời gian qua, lợi dụng tâm lý lo lắng và nhẹ dạ cả tin của người bệnh cùng gia đình, một số đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi chèo kéo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay trong khuôn viên Bệnh viện và trên không gian mạng.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp an ninh đồng bộ, đồng thời phát thông tin cảnh báo giúp người dân chủ động phòng ngừa.

Cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: BVCC).

Theo đó, Bệnh viện cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo phổ biến cần nhận diện:

Cụ thể là dụ dỗ mua "thần dược", dược liệu không rõ nguồn gốc. Theo đó, các đối tượng mạo danh là "người nhà bác sĩ", "người quen của dược sĩ" để tiếp cận bệnh nhân tại các khu vực ngồi chờ.

Các đối tượng tung tin bịa đặt về các loại "thuốc nam", "tam thất", "dược liệu quý" có thể chữa khỏi dứt điểm bệnh mãn tính hay ung thư để bán với giá cao.

Một thủ đoạn khác là cò mồi "khám nhanh", "lấy kết quả sớm". Lợi dụng tâm lý mệt mỏi hoặc vội vã của người dân ở xa, các đối tượng hứa dẫn đi khám tắt, chen ngang thứ tự để thu tiền môi giới, sau đó bỏ trốn hoặc đưa bệnh nhân đến các cơ sở kém chất lượng bên ngoài.

Trên không gian mạng, Bệnh viện Bạch Mai cũng cảnh báo tình trạng giả mạo Fanpage, trang thông tin của bệnh viện. Các đối tượng lập những tài khoản mạng xã hội nhái tên, logo Bệnh viện Bạch Mai nhằm bán thực phẩm chức năng hoặc tư vấn trực tuyến thu phí trái phép.

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định công tác an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi người bệnh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, lực lượng An ninh - Bảo vệ Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Công an phường tăng cường lực lượng túc trực, tuần tra liên tục tại tất cả các sảnh khám, hành lang và khuôn viên.

Duy trì hệ thống loa phát thanh cảnh báo định kỳ và liên tục tại các khu vực tập trung đông người để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.

Lực lượng an ninh đã chủ động phát hiện, ngăn chặn và bàn giao nhiều đối tượng chèo kéo, lừa đảo cho cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an toàn tài sản và sức khỏe trong quá trình khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai đề nghị người bệnh và thân nhân chỉ mua thuốc tại hệ thống nhà thuốc bệnh viện.

Thuốc điều trị phải được bác sĩ kê đơn và chỉ mua trực tiếp tại các Nhà thuốc chính thức nằm trong khuôn viên Bệnh viện (có bảng hiệu và niêm yết giá công khai).

Cùng với đó, thực hiện đăng ký, đóng viện phí và nhận kết quả trực tiếp tại các quầy thủ tục của Bệnh viện. Tuyệt đối không giao dịch qua bất kỳ trung gian nào.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu chèo kéo hoặc cần sự hỗ trợ khẩn cấp, cần báo trực tiếp cho nhân viên an ninh, bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần nhất.

Đồng thời, theo dõi thông tin chính thống tại website của bệnh viện và Fanpage Facebook (có tích xanh).