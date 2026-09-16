Chìa khóa dinh dưỡng giúp người cao tuổi gìn giữ thể lực tại Phương Đông Asahi

Ăn uống kém kéo dài khiến ông L.V.A (80 tuổi) gầy đi, sức lực suy giảm và từng bị ngã khi bước từ giường xuống. Từ một vấn đề tưởng như chỉ liên quan đến bữa ăn, ông phải đối mặt với nguy cơ mất cơ, yếu sức và giảm khả năng vận động.

Tại Phương Đông Asahi, chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa kết hợp cùng chăm sóc y tế toàn diện giúp ông từng bước cải thiện thể trạng và duy trì nhịp sống chủ động.

Suy dinh dưỡng âm thầm bào mòn khối cơ ở người cao tuổi

Ở tuổi 80, ông L.V.A từng có những ngày tháng khá bình thường với việc đi lại, sinh hoạt và tự chăm sóc bản thân. Thế nhưng, sức khỏe của ông bắt đầu thay đổi âm thầm. Ông ăn uống kém hơn, cơ thể gầy đi và những hoạt động vốn quen thuộc cũng dần trở nên khó khăn. Cho đến một lần, ông bị ngã khi bước từ giường xuống. Cú ngã khiến gia đình bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc hơn những thay đổi trước đó. Bởi sự suy yếu của ông không xuất hiện đột ngột, mà đã diễn ra trong một thời gian dài, bắt đầu từ việc ăn uống ngày càng kém.

Theo TTƯT.PGS.TS.BS Cao Thị Thu Hương – Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông: "Ở người cao tuổi, ăn uống kém kéo dài có thể khiến cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và protein cần thiết. Khi nguồn dinh dưỡng không đáp ứng nhu cầu, cơ thể có xu hướng sử dụng nguồn dự trữ, trong đó có khối cơ. Lâu dần, cơ bắp suy giảm cả về khối lượng lẫn sức mạnh, khiến người cao tuổi yếu hơn, vận động khó khăn hơn và dễ mất thăng bằng".

Không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh cơ bắp, tình trạng này còn có thể kéo theo những thay đổi nghiêm trọng. Việc ít vận động lại khiến thể lực tiếp tục suy giảm, làm tăng nguy cơ mất khả năng tự chủ và phụ thuộc vào người khác trong các sinh hoạt thường ngày.

Câu chuyện của ông A. cho thấy, phía sau những biểu hiện tưởng như bình thường của tuổi già như ăn ít hơn, gầy đi hay vận động kém hơn có thể là một vấn đề cần được quan tâm sớm: mất cơ do suy dinh dưỡng.

Hành trình cá nhân hóa dinh dưỡng và phục hồi thể lực tại Phương Đông Asahi

Sau cú ngã, gia đình ông A. bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tình trạng dinh dưỡng và khả năng vận động của ông. Thay vì chỉ tập trung vào việc xử lý hậu quả của một lần té ngã, gia đình mong muốn tìm một môi trường có thể theo dõi sức khỏe lâu dài, đồng thời giúp ông cải thiện thể trạng từ gốc.

Với mong muốn đó, ông A. bắt đầu hành trình chăm sóc sức khỏe tại phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi, nằm trong Tổ hợp Y tế Phương Đông. Tại đây, quá trình chăm sóc bắt đầu từ việc đánh giá tổng thể thể trạng, tình trạng dinh dưỡng và khả năng vận động để có hướng chăm sóc hiệu quả. Mô hình "Viện trong Viện" cũng tạo điều kiện để cư dân được tiếp cận hệ thống y tế ngay trong cùng một hệ sinh thái.

Với ông A., dinh dưỡng được xem là một trong những yếu tố cốt lõi để cải thiện sức khỏe. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy tình trạng của ông chủ yếu liên quan đến những thay đổi sinh lý thường gặp ở người cao tuổi. Cảm giác thèm ăn giảm, nhanh no hơn trước, trong khi sự suy giảm vị giác và khứu giác cũng khiến những món ăn vốn quen thuộc không còn mang lại nhiều hứng thú. Vì thế, khẩu phần ngày một ít đi mà bản thân ông và gia đình cũng không nhận ra đây là dấu hiệu cần được quan tâm.

Dưới sự tư vấn của bác sĩ, chế độ ăn của ông được điều chỉnh thay vì chỉ đơn thuần tăng lượng thức ăn. Các bữa ăn được ưu tiên đảm bảo đủ năng lượng và protein từ những nguồn dưỡng chất quan trọng giúp duy trì và phục hồi khối cơ. Bên cạnh đó, thực đơn được cân đối giữa các nhóm vitamin, khoáng chất tốt cho xương khớp và phù hợp với tình trạng sức khỏe của người cao tuổi. Khẩu phần, cách chế biến và hương vị cũng được điều chỉnh theo khả năng ăn uống nhằm cải thiện cảm giác ngon miệng và giúp duy trì việc ăn uống đều đặn. "Ở đây hay lắm nhé, chế biến các món vừa miệng, đặc biệt là các món cá. Tôi thích ăn cá nên hôm nào có là thấy thích lắm, mà mỗi hôm lại chế biến một kiểu nên ăn cũng không bị ngán", ông A. chia sẻ.

Song song với dinh dưỡng là quá trình vận động và phục hồi chức năng. Ông được bác sĩ khuyến khích duy trì vận động thay vì hạn chế đi lại vì lo sợ té ngã. Các bài tập được thực hiện đều đặn nhằm hỗ trợ cải thiện sức mạnh, khả năng vận động và sự linh hoạt trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh các hoạt động phục hồi chức năng, liệu trình khoáng trị liệu và nhiệt trị liệu thông qua tắm Onsen kết hợp xông hơi cũng được đưa vào như một phần trong hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Không gian tắm Onsen với 8 bể khoáng nóng - lạnh, giàu khoáng chất không chỉ mang đến cảm giác thư giãn mà còn góp phần hỗ trợ giảm đau, giảm sưng và giúp cơ bắp, khớp được thả lỏng. Trong khi đó, các phòng xông hơi Jjim Jil Bang tạo hiệu ứng làm ấm cơ thể, hỗ trợ lưu thông tuần hoàn, tăng độ đàn hồi của cơ và dây chằng, qua đó giúp giảm cảm giác căng cứng, đau nhức cơ khớp.

Điều quan trọng hơn cả là quá trình này không dừng lại ở một vài buổi tập hay một chế độ ăn cố định. Cân nặng, tình trạng sức khỏe, khả năng ăn uống và vận động của ông được đội ngũ nhân viên chăm sóc theo dõi trong suốt quá trình chăm sóc để kịp thời điều chỉnh khi thể trạng thay đổi. Các hoạt động dinh dưỡng, vận động, thư giãn và chăm sóc hằng ngày vì thế được kết nối thành một hành trình xuyên suốt, thay vì những giải pháp rời rạc.

Phương Đông Asahi: Chăm sóc toàn diện cho tuổi vàng chủ động

Sau một thời gian được chăm sóc, những thay đổi của ông A. bắt đầu được gia đình nhận thấy rõ hơn. Ông ăn uống ổn định hơn, duy trì được cân nặng, khả năng vận động từng bước được cải thiện và chủ động hơn trong các hoạt động thường ngày. Con trai ông chia sẻ, điều khiến gia đình yên tâm nhất không chỉ là việc ông ăn uống tốt hơn mà còn là sự thay đổi tích cực trong tinh thần và khả năng tự chủ: "Từ ngày vào đây, tinh thần bố tôi phấn chấn hẳn lên, ăn uống cũng tốt hơn. Trước bố gầy, giờ nhìn có da có thịt hơn, đi lại cũng nhanh nhẹn hơn nên các con thấy mừng lắm."

Câu chuyện của ông A. cho thấy, những thay đổi tưởng như rất nhỏ ở tuổi già như chán ăn, ăn ít đi, gầy hơn có thể là dấu hiệu cần được quan tâm sớm. Khi được can thiệp đúng hướng với dinh dưỡng phù hợp, vận động, phục hồi chức năng và chăm sóc thường xuyên, người cao tuổi có thêm cơ hội duy trì thể trạng và sự chủ động trong sinh hoạt.

Đó cũng là cách Phương Đông Asahi hướng tới một hành trình dưỡng lão chủ động: kết nối chăm sóc y tế, dinh dưỡng, vận động, nghỉ dưỡng và sự đồng hành của đội ngũ nhân viên chăm sóc trong cùng một môi trường. Bởi giữ gìn sức khỏe tuổi già không chỉ là giúp ông bà sống khỏe hơn, mà còn là giúp họ tự mình bước đi, tự mình lựa chọn và tận hưởng mỗi ngày theo cách mình mong muốn.

Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 5288 / 097 807 9356