Nghe tin anh mắc ung thư gan, em trai 29 tuổi lập tức xin hiến gan

Khi biết anh trai mắc ung thư gan và cần ghép gan, người em 29 tuổi không do dự trở về từ Hà Tĩnh để hiến một phần gan. Sau gần hai tháng kiểm tra, ca ghép được thực hiện thuận lợi.

"Anh trai mình mà, nghe tin là sẵn sàng hy sinh"

Ngày 8/9, Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM thông tin về ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống được thực hiện tại bệnh viện, với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đằng sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 giờ là câu chuyện đặc biệt về tình thân. Người hiến gan là ông N.N.T. (29 tuổi), em trai ruột của bệnh nhân N.N.Th. (50 tuổi).

Ông N.N.T. (29 tuổi), em trai ruột của bệnh nhân N.N.Th. (50 tuổi).

Khi đang làm công trình tại Hà Tĩnh, ông T. nhận được cuộc gọi từ chị dâu báo tin anh trai mắc ung thư gan và được bác sĩ tư vấn ghép gan. Người em trở về và đồng ý hiến gan mà không mất nhiều thời gian cân nhắc.

“Anh trai mình mà, nghe tin là sẵn sàng hy sinh, không lăn tăn suy nghĩ gì luôn”, ông T. chia sẻ.

Bệnh nhân N.N.Th. mắc ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan Child-Pugh C do viêm gan B và C, kèm đái tháo đường type 2. Trước đó, ông nhiều lần nhập viện vì các biến chứng nặng của xơ gan như cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân được phát hiện khối ung thư gan kích thước khoảng 33 x 50 mm, xâm lấn một phần tĩnh mạch gan và có huyết khối nhánh trái tĩnh mạch cửa.

Với tình trạng bệnh lý này, sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định ghép gan là phương án điều trị phù hợp.

Tuy nhiên, việc tìm được người hiến tương thích không đơn giản. Gia đình có ba người con nhưng con trai lớn 27 tuổi không đủ điều kiện sức khỏe để hiến gan, trong khi người con út mới 3,5 tuổi. Khi được chị dâu gọi điện hỏi, ông T. trở thành người phù hợp để tiếp tục đánh giá.

Trong gần hai tháng, hai anh em liên tục di chuyển để thực hiện các xét nghiệm. Người hiến được đánh giá chức năng gan, giải phẫu mạch máu, đường mật, thể tích gan còn lại và các yếu tố miễn dịch. Gia đình cũng phải hoàn tất những thủ tục pháp lý nhằm xác nhận quan hệ ruột thịt và việc hiến tạng hoàn toàn tự nguyện, không vì mục đích thương mại.

Vợ của bệnh nhân kể về hành trình cứu lấy sự sống của chồng.

“Gần hai tháng trời, ba người gồm tôi, chồng tôi và em đi lên đi xuống xét nghiệm. Xét nghiệm sát kết từ trong ra ngoài, các mặt máu, chụp… làm hết”, vợ bệnh nhân kể.

Theo gia đình, kết quả cuối cùng cho thấy người em đủ điều kiện để hiến một phần gan cho anh.

Quá trình đánh giá người hiến trong ghép gan từ người sống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh việc bảo đảm mảnh ghép đáp ứng yêu cầu cho người nhận, các bác sĩ phải cân nhắc chặt chẽ mức độ an toàn cho chính người hiến, trong đó có thể tích gan còn lại và đặc điểm giải phẫu mạch máu, đường mật.

Gia đình cũng đứng trước áp lực lớn về chi phí và tâm lý khi đây là ca ghép gan đầu tiên tại bệnh viện. Người vợ cho biết gia đình từng lo lắng vì “ca đầu tiên”, nhưng sau khi được các bác sĩ tư vấn và có sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gia đình quyết định tiến hành.

Hai phòng mổ cùng lúc, hoàn tất ca ghép sau 8 giờ

Theo đó, ngày 22/8 vừa qua ca phẫu thuật được tiến hành với hai phòng mổ hoạt động đồng thời.

Một ê-kíp thực hiện lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến. Cùng thời điểm, ê-kíp thứ hai tiến hành cắt bỏ gan bệnh của người nhận và chuẩn bị các điều kiện để ghép mảnh gan mới.

Theo các chuyên gia, ghép gan là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất trong lĩnh vực ghép tạng, bởi không chỉ đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm mà còn cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ gây mê hồi sức, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, miễn dịch đến chăm sóc và theo dõi sau ghép.

Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật hiến gan. (Ảnh: BVCC)

Trong ca mổ này, các ê-kíp phải phối hợp chính xác ở những khâu lấy và bảo quản mảnh ghép, tái lập tuần hoàn, nối mạch máu và đường mật.

Sau khoảng 8 giờ, ca ghép kết thúc thuận lợi. Mảnh gan ghép tái tưới máu tốt, các chỉ số bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Sau phẫu thuật, người hiến hồi phục và đã xuất viện. Những ngày đầu anh còn đau, song sau khi cắt chỉ và rút ống dẫn lưu, sức khỏe cải thiện, có thể sinh hoạt bình thường và dự kiến sớm trở lại công việc.

Người nhận gan tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt, các chỉ số sinh hóa cải thiện rõ. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng và các biến chứng hậu phẫu.

Ngày 8/9, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất thông tin, việc triển khai ghép gan là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài, bao gồm xây dựng quy trình chuyên môn, đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức phối hợp đa chuyên khoa.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất thông tin về ca phẫu thuật đặc biệt này.

Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật ghép gan từ tháng 8/2024. Trong quá trình này, các chuyên gia tuyến trung ương tham gia đào tạo, hội chẩn và hỗ trợ chuẩn hóa quy trình.

Kết nối trực tuyến tại Hà Nội, Trung tướng, GS.TS.BS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đánh giá kết quả này có ý nghĩa ở chỗ ngay trong lần đầu triển khai, bệnh viện đã thực hiện thành công một trường hợp có bệnh cảnh phức tạp.

Ông cho rằng ghép gan không phải kỹ thuật chỉ phụ thuộc vào một ê-kíp phẫu thuật mà đòi hỏi năng lực tổ chức ở quy mô toàn bệnh viện, với sự phối hợp liên chuyên khoa và khả năng điều hành xuyên suốt trước, trong và sau ca ghép.

Từ góc độ chuyển giao kỹ thuật, ông Song cho biết Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho một số bệnh viện lớn. Việc chuyển giao được đặt trong mục tiêu giúp các cơ sở từng bước hình thành năng lực độc lập thay vì phụ thuộc lâu dài vào chuyên gia tuyến trên.

“Chúng tôi muốn chia sẻ theo quan điểm cho đi để chuyển giao, để kiến thức được lưu giữ lại và tiếp tục phục vụ người bệnh”, GS.TS.BS Lê Hữu Song chia sẻ.

Thành công của ca ghép gan đầu tiên vì vậy không chỉ được nhìn ở kết quả của một trường hợp cụ thể. Về chuyên môn, đây còn là bước kiểm chứng quan trọng đối với toàn bộ chuỗi quy trình ghép gan tại một cơ sở mới triển khai kỹ thuật, từ lựa chọn người bệnh, đánh giá người hiến, chuẩn bị phẫu thuật, tổ chức hai ê-kíp đồng thời đến chăm sóc và theo dõi sau ghép.