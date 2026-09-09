Người đàn ông 48 tuổi tử vong khi tập thể dục, bác sĩ chỉ ra 3 sai lầm tai hại

Đang chạy bộ buổi sáng, người đàn ông 48 tuổi bất ngờ gục xuống rồi tử vong, biến buổi vận động tưởng chừng bình thường thành bi kịch. Sự việc xảy ra tại Trung Quốc khiến nhiều người bàng hoàng.

Tập thể dục đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu vận động sai cách hoặc quá sức cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt trong nhịp sống hiện đại, khi ngày càng nhiều người quan tâm đến việc rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe, các chuyên gia cũng liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình tập luyện.

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc nhắc lại một vụ việc từng gây xôn xao dư luận như lời cảnh báo đối với những người có thói quen tập thể dục cường độ cao vào sáng sớm.

Theo China Daily, một trường hợp xảy ra tại thành phố Thẩm Dương. Một người đàn ông vốn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng tại sân trường quen thuộc. Tuy nhiên, trong một buổi tập như thường lệ, ông bất ngờ gục ngã chỉ sau vài vòng chạy và không qua khỏi dù được sơ cứu kịp thời.

Kết quả xác định nạn nhân bị ngừng tim đột ngột biến cố nguy hiểm có thể xảy ra khi cơ thể phải chịu áp lực vận động mạnh vào thời điểm hệ tim mạch chưa hoàn toàn thích nghi.

Theo các bác sĩ, tập luyện quá sức, đặc biệt vào buổi sáng sớm, có thể làm gia tăng nguy cơ gặp các biến cố tim mạch như tắc mạch máu, tăng huyết áp đột ngột hoặc nhồi máu cơ tim, nhất là khi cơ thể chưa được khởi động kỹ hoặc có bệnh lý nền.

Người đàn ông 48 tuổi tử vong do tập thể dục quá sức. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý từ trường hợp trên, các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về 3 sai lầm phổ biến có thể gây nguy hiểm trong quá trình tập luyện.

Không khởi động kỹ trước khi tập: Việc bước vào vận động mạnh ngay khi cơ thể còn trong trạng thái nghỉ ngơi khiến tim, mạch và cơ bắp bị "sốc tải". Điều này dễ dẫn đến rối loạn tim mạch, chuột rút hoặc chấn thương, đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi.

Tập luyện quá sức, bỏ qua tín hiệu cảnh báo: Thông thường việc kéo dài thời gian hoặc tăng cường độ tập vượt khả năng khiến tim hoạt động quá tải, làm gia tăng nguy cơ suy tim hoặc làm trầm trọng bệnh lý tiềm ẩn. Các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh cần được dừng tập ngay.

Dừng vận động đột ngột sau khi tập: Việc ngồi hoặc nằm nghỉ ngay sau vận động mạnh có thể gây ứ máu, tụt huyết áp và chóng mặt. Cách an toàn là giảm cường độ từ từ bằng đi bộ chậm và giãn cơ nhẹ.

Các bác sĩ khuyến cáo, tập thể dục buổi sáng chỉ thực sự tốt khi được thực hiện đúng cách, đúng cường độ và phù hợp thể trạng, thay vì chạy theo thói quen hoặc cường độ cao thiếu kiểm soát.

Chuyên gia chỉ ra thói quen giúp phòng ngừa đột tử khi tập luyện

Tập thể dục, thể thao từ lâu được xem là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh và vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng loạt trường hợp đột tử khi chạy bộ hoặc tập luyện cường độ cao đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ việc vận động thiếu kiểm soát.

Để tập thể dục an toàn, bên cạnh việc theo dõi chỉ số cơ thể, mỗi người cần xây dựng thói quen khoa học và phù hợp thể trạng.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Trước khi tập luyện cường độ cao hoặc tham gia các giải chạy, nên kiểm tra tim mạch để phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn.

- Không bỏ qua khởi động và giãn cơ: Khởi động giúp cơ thể thích nghi dần với vận động, trong khi giãn cơ sau tập giúp ổn định nhịp tim, tránh tụt huyết áp hay choáng váng.

- Lắng nghe cơ thể: Khi xuất hiện dấu hiệu như đau ngực, chóng mặt, khó thở, cần dừng tập ngay, tránh cố gắng vượt giới hạn.

- Bổ sung nước và điện giải đầy đủ: Duy trì đủ nước và khoáng chất giúp ổn định nhịp tim, hạn chế rối loạn trong quá trình vận động, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng.

Sau khi tập luyện, hãy dành vài phút đi bộ nhẹ nhàng kết hợp với các động tác giãn cơ để giúp nhịp tim và huyết áp hạ dần, đưa cơ thể trở về trạng thái ổn định một cách từ từ.