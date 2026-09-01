46 tuổi, Trương Bá Chi sở hữu làn da trẻ trung như thiếu nữ: 10 thói quen phụ nữ sau 40 càng nên duy trì

Những bí quyết của Trương Bá Chi không quá cầu kỳ. Phần lớn đều là những thói quen rất đơn giản nhưng cần được duy trì đều đặn trong thời gian dài.

Ở tuổi 46 và đã là mẹ của 3 con, Trương Bá Chi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng vóc dáng cân đối. Không chỉ nhờ lợi thế ngoại hình, nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ rằng để duy trì trạng thái tốt, cô đặc biệt chú trọng 3 yếu tố: vận động, chăm sóc da và giữ tinh thần tích cực.

Những bí quyết của Trương Bá Chi không quá cầu kỳ. Phần lớn đều là những thói quen rất đơn giản nhưng cần được duy trì đều đặn trong thời gian dài.

1. Tối nào cũng tẩy trang kỹ

Trương Bá Chi đặc biệt chú trọng bước làm sạch da. Nếu trang điểm, cô luôn tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ. Ngay cả những ngày chỉ sử dụng kem chống nắng, cô cũng có thói quen làm sạch bằng sản phẩm tẩy trang trước khi rửa mặt.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô thường dùng dầu tẩy trang, sau đó tiếp tục rửa mặt bằng sản phẩm dạng bọt dịu nhẹ.

Điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thật nhiều sản phẩm mà là làm sạch vừa đủ, tránh để cặn trang điểm, kem chống nắng tích tụ trên da nhưng cũng không khiến da bị chà xát hoặc làm sạch quá mức.

2. Rửa mặt bằng nước mát

Một thói quen khác được Trương Bá Chi nhắc đến là sử dụng nước mát khi rửa mặt thay vì nước quá nóng.

Nước nóng có thể khiến da mất đi một phần dầu tự nhiên, từ đó dễ tạo cảm giác khô căng, khó chịu sau khi rửa. Với người có làn da khô hoặc nhạy cảm, việc lựa chọn sản phẩm làm sạch dịu nhẹ cùng nhiệt độ nước phù hợp càng quan trọng.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải dùng nước lạnh buốt. Nước mát, dễ chịu với da là lựa chọn phù hợp hơn.

3. Buổi sáng có thể tối giản bước rửa mặt

Sau khi thức dậy, Trương Bá Chi thường không sử dụng sữa rửa mặt mà chỉ rửa mặt bằng nước sạch hoặc dùng xịt khoáng. Sau đó, cô thoa một lớp tinh chất mỏng để duy trì độ ẩm cho da.

Tuy nhiên, đây là thói quen mang tính cá nhân và không phải ai cũng cần áp dụng giống nhau.

Nếu da tiết nhiều dầu hoặc có xu hướng bít tắc, sữa rửa mặt dịu nhẹ vào buổi sáng vẫn có thể cần thiết. Ngược lại, với làn da khô, nhạy cảm, việc tối giản bước làm sạch có thể giúp hạn chế cảm giác khô căng.

Nói cách khác, lắng nghe tình trạng da và điều chỉnh sản phẩm phù hợp quan trọng hơn việc chạy theo một quy trình cố định.

4. Hạn chế thức khuya, ưu tiên ngủ sớm

Không chỉ chăm sóc da, Trương Bá Chi còn đặc biệt coi trọng giấc ngủ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng sau một đêm thức khuya, cơ thể có thể mất nhiều thời gian mới phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, cô cố gắng duy trì thói quen ngủ sớm, dậy sớm và thậm chí thường lên giường nghỉ ngơi từ khoảng 20h30.

Giấc ngủ không chỉ liên quan đến mức năng lượng mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Khi thiếu ngủ kéo dài, cơ thể dễ mệt mỏi, tâm trạng và khả năng phục hồi cũng bị ảnh hưởng.

Vì thế, nếu muốn duy trì vẻ ngoài tươi tắn, ngủ đủ và ngủ đều đặn có lẽ là một trong những "món mỹ phẩm" rẻ nhất nhưng dễ bị bỏ quên nhất.

5. Kéo giãn và massage cơ thể mỗi sáng, tối

Trương Bá Chi duy trì thói quen kéo giãn cơ thể vào cả buổi sáng và buổi tối.

Trước khi ngủ, cô thường tập yoga, thực hiện một số động tác giãn cơ để thư giãn. Sau khi thức dậy, nữ diễn viên cũng dành thời gian kéo giãn, đặc biệt chú ý đến vùng chân.

Cô từng sử dụng con lăn hoặc dụng cụ massage để thư giãn cơ bắp ở bắp chân.

Những bài tập kéo giãn nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn sau thời gian ngồi hoặc vận động, đồng thời trở thành một cách đơn giản để hình thành thói quen vận động mỗi ngày.

6. Ăn thanh đạm, chú trọng protein ngay từ bữa sáng

Trong chế độ ăn uống, Trương Bá Chi ưu tiên các món tương đối thanh đạm và chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng.

Đặc biệt, cô quan tâm đến việc bổ sung protein và thường đảm bảo bữa sáng có nguồn protein. Một số thức uống cô từng chia sẻ như sữa đậu đen mè đen hay trà táo đỏ, long nhãn cũng xuất hiện trong chế độ sinh hoạt của nữ diễn viên.

Dù vậy, thay vì tập trung vào một loại đồ uống cụ thể, điều đáng chú ý hơn là nguyên tắc ăn uống đa dạng, đủ chất và chú trọng protein.

Đây cũng là yếu tố ngày càng quan trọng khi phụ nữ bước vào tuổi 40, giai đoạn khối cơ có xu hướng suy giảm nếu ít vận động và chế độ ăn không cung cấp đủ protein.

7. Chống nắng là bước chăm sóc da chống lão hóa cơ bản

Nếu phải chọn một bước chăm sóc da không nên bỏ qua, chống nắng gần như luôn nằm trong danh sách đầu tiên.

Trương Bá Chi nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ da trước tia UV. Không chỉ khi đi biển hay hoạt động ngoài trời, chống nắng cũng cần được chú ý trong sinh hoạt thường ngày.

Tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài có liên quan đến nhiều dấu hiệu lão hóa da như nám, đốm nâu, nếp nhăn và tình trạng da không đều màu.

Vì vậy, thay vì chờ đến khi các dấu hiệu lão hóa xuất hiện mới tìm cách khắc phục, bảo vệ da khỏi ánh nắng mỗi ngày vẫn là cách đơn giản và chủ động hơn.

8. Chú trọng dưỡng ẩm và uống đủ nước

Dưỡng ẩm cũng là một phần quan trọng trong chu trình chăm sóc da của Trương Bá Chi.

Cô chú ý đến việc duy trì độ ẩm cho da bằng các sản phẩm chăm sóc phù hợp, đồng thời duy trì thói quen uống nước.

Một làn da khỏe cần được chăm sóc từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Tuy nhiên, uống thật nhiều nước không đồng nghĩa với việc da sẽ tự động đẹp hơn. Quan trọng là duy trì lượng nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể và kết hợp chế độ ăn uống cân bằng.

9. Không bỏ quên da đầu

Không chỉ sở hữu làn da được nhiều người ngưỡng mộ, mái tóc dày của Trương Bá Chi cũng gây chú ý.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô không chỉ chăm sóc phần tóc mà còn chú ý đến da đầu. Cô sử dụng tinh chất dành cho da đầu kết hợp massage.

Massage da đầu có thể mang lại cảm giác thư giãn và giúp giảm căng thẳng vùng đầu. Tuy nhiên, những tuyên bố về khả năng "làm săn chắc đường nét khuôn mặt" hay kích thích mọc tóc cần được nhìn nhận thận trọng, bởi hiệu quả còn phụ thuộc vào nguyên nhân và tình trạng da đầu, tóc của từng người.

10. Duy trì vận động với nhiều bộ môn

Trong những bí quyết giữ dáng và duy trì trạng thái khỏe khoắn của Trương Bá Chi, tập luyện chắc chắn là một phần quan trọng.

Cô yêu thích nhiều hình thức vận động khác nhau như bơi, chạy bộ và yoga. Ngoài ra, nữ diễn viên còn từng trải nghiệm các hoạt động như lướt sóng, trượt tuyết, trượt băng hay chơi tennis.

Điểm đáng chú ý không nhất thiết nằm ở việc phải tập thật nặng mà là duy trì vận động thường xuyên và lựa chọn những hoạt động phù hợp với sở thích.

Bởi khi một hình thức vận động khiến bạn cảm thấy hứng thú, khả năng duy trì nó lâu dài cũng cao hơn.

Trương Bá Chi: Muốn trẻ lâu, đừng chỉ chăm sóc làn da

Nhìn vào những thói quen Trương Bá Chi từng chia sẻ, có thể thấy bí quyết duy trì vẻ ngoài trẻ trung của cô không nằm ở một sản phẩm "thần kỳ" nào.

Đó là sự kết hợp giữa chăm sóc da, ngủ đủ, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và giữ tinh thần tích cực.

Trương Bá Chi từng chia sẻ rằng khi tâm trạng của một người tốt lên, nhiều điều khác cũng có thể thay đổi theo hướng tích cực.

Có lẽ "trẻ lâu" không có nghĩa là cố gắng chống lại tuổi tác. Quan trọng hơn là khi thời gian trôi qua, chúng ta vẫn dành thời gian chăm sóc cơ thể, giữ tinh thần khỏe mạnh và duy trì những thói quen tốt cho chính mình.