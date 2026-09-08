Ai dễ bị ngừng tim khi đang “yêu”? Nghiên cứu chỉ đích danh những nhóm cần thận trọng

“Yêu” có thể khiến tim đột ngột ngừng đập hay không? Nghiên cứu trên hơn 4.500 trường hợp cho thấy biến cố này có thể xảy ra, nhưng cực kỳ hiếm.

“Yêu” khiến nhịp tim và mức tiêu thụ oxy tăng lên. Vì vậy, không ít người mắc bệnh tim lo ngại rằng những phút cao trào có thể trở thành “giọt nước tràn ly”, dẫn đến biến cố nguy hiểm.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of the American College of Cardiology đã xem xét hơn 4.500 trường hợp ngừng tim đột ngột để tìm hiểu liệu hoạt động tình dục có thể là yếu tố khởi phát hay không.

Kết quả phần nào giúp những người có nỗi lo này yên tâm hơn: chưa đến 1% số ca ngừng tim xảy ra trong hoặc ngay sau khi “yêu”.

Tiến sĩ Sumeet Chugh, Giám đốc Trung tâm Nhịp tim thuộc Viện Tim mạch Cedars-Sinai (Mỹ), đồng thời là tác giả cao cấp của nghiên cứu, cho biết: “Mặc dù ngừng tim đột ngột là một tình trạng nghiêm trọng với nguy cơ tử vong cao, nhưng khả năng xảy ra tình trạng này trong hoạt động tình dục là cực kỳ thấp”.

Nam giới chiếm tới 94% số trường hợp ngừng tim khi đang “yêu”

Nam giới chiếm tới 94% số trường hợp ngừng tim khi đang “yêu” (Ảnh: Getty)

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là sự khác biệt rất lớn giữa nam và nữ. Trong số những ca ngừng tim có liên quan đến hoạt động tình dục, 94% xảy ra ở nam giới.

Tính trên tổng số ca ngừng tim ở từng giới, khoảng 1 trong 100 trường hợp ở nam giới có liên quan đến chuyện chăn gối, trong khi ở nữ giới, tỷ lệ này chỉ khoảng 1 trên 1.000.

Điều đó không có nghĩa cứ làm “chuyện ấy” là nam giới có nguy cơ ngừng tim cao. Cần nhấn mạnh rằng biến cố này vốn đã rất hiếm trong toàn bộ nhóm hơn 4.500 bệnh nhân được nghiên cứu.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét những trường hợp hiếm hoi xảy ra trong hoặc ngay sau khi quan hệ, nam giới là nhóm chiếm áp đảo.

Những người gặp biến cố thường ở khoảng 60 tuổi

Nghiên cứu cũng phát hiện những người bị ngừng tim trong lúc “yêu” có độ tuổi trung bình khoảng 60 tuổi. Con số này thậm chí thấp hơn một chút so với nhóm bị ngừng tim vào những thời điểm khác, có độ tuổi trung bình khoảng 65.

Đáng chú ý, những người bị ngừng tim khi đang "yêu" không có đặc điểm tim mạch quá khác biệt so với các bệnh nhân bị ngừng tim trong hoàn cảnh khác. Tỷ lệ mắc bệnh tim hoặc đang dùng thuốc tim mạch ở hai nhóm khá tương đồng.

Điều này cho thấy hoạt động tình dục không tạo ra một nhóm nguy cơ hoàn toàn riêng biệt. Biến cố ngừng tim có thể xảy ra trong lúc quan hệ, nhưng rất hiếm và phần lớn vẫn liên quan đến nền sức khỏe tim mạch sẵn có của người bệnh.

Với bệnh nhân tim mạch, tiến sĩ Chugh cho rằng kết quả này có thể mang lại sự yên tâm nhất định vì nguy cơ ngừng tim do hoạt động tình dục là rất nhỏ.

Điều đáng lo hơn

Kỹ thuật hồi sức tim phổi (Ảnh: Heart and Stroke)

Một phát hiện khác của nghiên cứu lại khiến các chuyên gia đặc biệt chú ý. Các trường hợp ngừng tim xảy ra trong lúc “yêu” thường có “nửa kia” ở bên và chứng kiến sự việc. Thế nhưng chỉ khoảng 1/3 bệnh nhân được người bên cạnh thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) trước khi xe cấp cứu tới.

Đây là khoảng trống rất đáng tiếc bởi khi tim ngừng đập, từng phút đều có ý nghĩa đối với khả năng sống sót.

Tiến sĩ Chugh nói: “Nhiều nghiên cứu đã cho thấy hồi sức tim phổi do người chứng kiến thực hiện có thể cải thiện khả năng sống sót sau ngừng tim”.

Theo ông, nếu nhiều người được đào tạo cách thực hiện CPR và sẵn sàng hành động trong trường hợp khẩn cấp, cơ hội sống của bệnh nhân có thể được cải thiện đáng kể.

“Chuyện ấy” có thực sự nguy hiểm cho tim?

Từ kết quả nghiên cứu, câu trả lời đối với phần lớn mọi người là không.

Trong hơn 4.500 trường hợp ngừng tim được phân tích, chưa đến 1% xảy ra trong hoặc ngay sau “chuyện ấy”. Do đó, không nên vì lo sợ biến cố tim mạch mà mặc nhiên coi “yêu” là nguy hiểm.

Điểm quan trọng hơn nằm ở việc nhận biết tình trạng sức khỏe của bản thân, đặc biệt với những người đã có bệnh tim, đồng thời trang bị kỹ năng xử trí khi một người bất ngờ mất ý thức và ngừng tim.

Nguồn: Live Science