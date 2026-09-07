Hà Nội có 1 mô hình "bệnh viện chị em": Cứu sống người đàn ông ngừng tim 35 phút vì nhồi máu cơ tim

Sức mạnh của mô hình " bệnh viện chị em" được minh chứng qua ca bệnh điển hình.

Một bệnh nhân nam 55 tuổi đã được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tuần hoàn kéo dài do nhồi máu cơ tim cấp với tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD). Thành công này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình bệnh viện chị em giữa Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, cùng quy trình báo động đỏ nội viện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Nguyễn Thành Vinh (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông).

Cuộc chạy đua với tử thần

Ngày 25/8/2026, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ trong tình trạng đau ngực dữ dội. Chỉ ít phút sau, người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, kíp trực khoa cấp cứu triển khai hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, kiểm soát đường thở và đặt nội khí quản. Sau 35 phút cấp cứu liên tục, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Thành công này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình bệnh viện chị em giữa Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, cùng quy trình báo động đỏ nội viện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Nguyễn Thành Vinh (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông). (ẢNh: BV)

Phối hợp tuyến dưới - tuyến trên

Nhận định nguyên nhân bệnh lý tim mạch cấp tính cần được xử trí càng sớm càng tốt, bệnh nhân được liên hệ chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đơn vị chị em trong hệ thống để điều trị chuyên sâu. Ngay khi tiếp nhận, dưới sự chỉ đạo của Ts.Bs Nguyễn Thành Vinh Giám đốc Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ các bác sĩ Khoa cấp cứu, khoa Tim mạch và Khoa Hồi sức tích cực đã hội chẩn khẩn, đồng thời triển khai hồi sức sau ngừng tuần hoàn và chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp mạch vành phát hiện động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn tại đoạn giữa (LAD II). Đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm, bởi LAD là một trong những động mạch chính cung cấp máu cho một vùng cơ tim rộng lớn. Khi mạch máu này bị tắc cấp tính, người bệnh bị nhồi máu cơ tim diện rộng, rối loạn nhịp thất ác tính, sốc tim và ngừng tuần hoàn.

Kíp can thiệp khoa Nội tim mạch đã khẩn trương tiến hành can thiệp động mạch vành qua da, tái thông vị trí tắc và đặt 1 stent động mạch liên thất trước, khôi phục dòng máu đến vùng cơ tim đang bị thiếu máu.

Các bác sĩ khoa Nội tim mạch đã khẩn trương tiến hành can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân. Sau khi tái thông mạch vành thành công, bệnh nhân được hồi sức tích cực toàn diện với kiểm soát hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm hạn chế tổn thương não sau ngừng tuần hoàn; thông khí nhân tạo theo chiến lược bảo vệ phổi (ARDSnet); sử dụng thuốc vận mạch; hỗ trợ tuần hoàn và đồng thời lọc máu liên tục bằng phương thức CVVHDF để hỗ trợ kiểm soát nội môi và chức năng cơ quan.

Các biện pháp điều trị được tiến hành song song, liên tục và điều chỉnh sát theo diễn biến lâm sàng dưới sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ khoa Nội Tim mạch và Khoa Hồi sức tích cực.

Sau 3 ngày điều trị và hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh hồi phục thần kinh rõ rệt, tỉnh hoàn toàn, Glasgow đạt 15 điểm. Đến ngày điều trị thứ 5, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, ngừng lọc máu, huyết động ổn định và có thể tự thở khí phòng.

Sức mạnh của phối hợp đa chuyên khoa

BSCKII.Đỗ Hữu Nghị (Trưởng khoa Tim mạch) nhấn mạnh: "Thành công của ca bệnh là kết quả của sự phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa, từ cấp cứu ban đầu, chẩn đoán xác định nguyên nhân, tái thông động mạch vành cấp cứu đến hồi sức tích cực sau ngừng tuần hoàn".

BSCKII Nguyễn Sơn Nam (Phó Khoa Hồi sức tích cực) cho biết thêm: "Từ tình trạng hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn, phụ thuộc máy thở và thuốc vận mạch, bệnh nhân đã hồi phục ý thức hoàn toàn, tự thở và ổn định huyết động. Kết quả này cho thấy ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hồi sức sau ngừng tuần hoàn cũng như vai trò của báo động đỏ và sự phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa các chuyên khoa và giữa các cơ sở y tế".

Ca bệnh là minh chứng sống động cho hiệu quả của mô hình "Bệnh viện chị em" Hà Đông - Chương Mỹ, quy trình báo động đỏ nội viện và sự phối hợp đa chuyên khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Nguyễn Thành Vinh - Giám đốc bệnh viện. Từ một bệnh nhân ngừng tuần hoàn kéo dài, các bác sĩ đã hồi sinh sự sống bằng hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu. Và thành công này cũng tiếp tục khẳng định năng lực cấp cứu, can thiệp và hồi sức tim mạch chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.