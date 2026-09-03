6 giờ sáng, nam bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai mang cơm vợ nấu, lên tàu đi Ninh Bình: "Từ ngày đi làm xa, thấy vợ thương hơn"

Khi nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, BS Tâm đã trở dậy để chuẩn bị có mặt trên chuyến tàu từ Hà Nội về Ninh Bình, bắt đầu một ngày làm việc mới...

6 giờ mỗi sáng, BS Vũ Minh Tâm (công tác tại Viện Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình) có mặt trên đoàn tàu Bạch Mai cùng các đồng nghiệp, di chuyển đến cơ sở Ninh Bình làm việc. Xuất hiện từ xa, anh giản dị trong bộ quần áo màu đen, tay xách chiếc túi nhỏ đựng những hộp cơm vợ chuẩn bị cho 1 ngày làm việc ở Ninh Bình. Anh lặng lẽ bước lên tàu, nở nụ cười và trò chuyện cùng đồng nghiệp rồi nhanh chóng chợp mắt một giấc ngắn. Hôm nay, BS Tâm đi tàu về Ninh Bình làm việc và sẽ ở lại trực 1 đêm.

Là bác sĩ Bạch Mai xung phong về cơ sở Ninh Bình làm việc ở tuổi 35

35 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức, ngay từ những ngày đầu tiên khi ban lãnh đạo thông báo, BS Tâm không suy nghĩ nhiều mà đăng ký tham gia. "Ngày ấy, bọn tớ đăng ký một danh sách khá đông, sau đó trung tâm duyệt số lượng, lựa chọn nhân viên để tham gia", BS Tâm nhớ lại.





Khi di chuyển xuống cơ sở Ninh Bình, cuộc sống của BS Tâm có nhiều thay đổi dù các công việc hàng ngày về cơ bản vẫn diễn ra như cũ. "Xuống dưới Ninh Bình, tớ cần dậy sớm hơn nhiều và thường xuyên hơn. Thường thì buổi sáng 5h20 là tớ sẽ thức dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị trước khi ra tàu, tất cả gói gọn trong 20-25 phút. 6h kém 15, tớ xuất phát ra tàu. Trộm vía là nhà tớ gần tàu, gần ga, di chuyển từ nhà ra đây hết có 10 phút thôi", BS Tâm kể.

"Đi ô tô từ đầu sẽ đến viện khá sớm, khoảng 7h10 là có mặt rồi. Còn những ngày đi tàu, mất thêm thời gian di chuyển từ ga Phủ Lý vào viện bằng ô tô 1 đoạn nữa nên thường phải 7h40 mới đến nơi", BS Tâm nói.

Vậy nên khi đi tàu đến bệnh viện, BS Tâm sẽ nhanh chóng thay đồ rồi bắt đầu làm việc. Các hoạt động của anh tại cơ sở Ninh Bình khá tương đồng với cơ sở cũ. Anh bắt đầu bằng cuộc họp giao ban. Sau đó lên khu lâm sàng ở tầng 6 để thăm khám bệnh nhân, kê thuốc, xử lý các vấn đề liên quan đến người bệnh, thực hiện thủ thuật và hội chẩn. Nếu ngày hôm đó có lịch làm việc tại phòng khám của khoa Khám bệnh thì anh sẽ phải đến sớm hơn một chút. Buổi chiều, anh xuống phòng xét nghiệm ở tầng 2 để đọc kết quả xét nghiệm tuỷ (nếu có) cho bệnh nhân. Kết thúc 1 ngày làm việc, BS Tâm sẽ về Hà Nội vào khoảng 16h30-16h45. Dù đi tàu hay đi ô tô, khoảng 18h30 anh cùng các đồng nghiệp sẽ có mặt tại Hà Nội, sau đó di chuyển về nhà với gia đình.

"Tuy nhiên, thời gian di chuyển cũng mất khá nhiều nên có những ngày công việc chưa xử lý xong thì tớ vẫn sẽ đem việc về nhà để giải quyết nốt", BS Tâm chia sẻ.

"Từ ngày đi làm xa, thấy vợ thương hơn, thêm yêu và trân quý gia đình"

Quãng đường di chuyển xa hơn, BS Tâm thừa nhận có nhiều điều trong cuộc sống của anh thay đổi. Về đến nhà, anh không còn nhiều thời gian dành cho gia đình, con cái như trước nữa. Dẫu vậy, anh luôn cố gắng cân bằng. Quãng thời gian ngồi tàu xe mất hơn 2 tiếng không còn lãng phí khi anh có thể tranh thủ chợp mắt một giấc ngủ ngắn, để thấy đỡ mệt hơn, về nhà cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình so với những ngày đầu.

Anh kể: "Tớ sống cùng gia đình nhỏ thôi. Nhưng khi đi tàu làm việc thế này thì không chỉ vợ con tớ mà bố mẹ, người thân trong nhà, ai nói rằng đi như này thì hơi vất vả. Những ngày đầu, mọi người lo lắng, hỏi han liên tục, nhất là thấy vợ tớ thương tớ hơn chứ?". Biết chồng không có thói quen ăn đồ bên ngoài, vợ anh sẽ chuẩn bị sẵn từ hôm trước các bữa ăn được ghi chú sáng - trưa - tối (dành cho ngày nào anh phải đi trực), cất vào tủ lạnh. Sáng dậy, chồng chỉ việc bỏ vào túi mang đi. Đến bữa lấy phần ăn được chuẩn bị sẵn.

Những ngày đi về Ninh Bình làm việc cũng giúp BS Tâm thêm yêu gia đình nhỏ của mình. Anh thấy nhớ vợ, nhớ con hơn bình thường và bất cứ ngày nào ở đây, anh đều nhắn tin hỏi thăm vợ con mình. "Thỉnh thoảng rảnh trong giờ trực là tớ sẽ gọi điện cập nhật cuộc sống của 2 mẹ con, còn ngày trước chắc ở gần nhau hơn nên cũng đỡ nhớ hơn", anh cười nói.

Về Ninh Bình làm việc và những niềm vui không thể dùng tiền để mua

Nếu như trước đây, BS Tâm tập trung vào chuyên môn truyền máu và trực lâm sàng thì ở cơ sở Ninh Bình, anh cũng như các bác sĩ khác cần kiêm nhiệm thêm nhiều vị trí. Vậy nhưng, hàng ngày đi tàu đem lại cho anh nhiều trải nghiệm thú vị.

"Tớ được đi cùng với các anh chị em đồng nghiệp, khá là vui đấy, đến gặp nhau như thế bọn tớ có thời gian trao đổi, sẻ chia nhiều thứ trong cuộc sống. Bởi vì cuộc sống đâu chỉ có mỗi công việc", BS Tâm cười nói.

Nếu như bình thường gặp mặt đồng nghiệp là trao đổi công việc, chạm mặt nhau chỉ kịp chào 1 câu, có những người biết nhau làm ở khoa phòng nào đó nhưng không có thời gian trò chuyện… thì giờ đây, chuyến tàu xe đến cơ sở Ninh Bình đã làm thay đổi tất cả.

"Bọn tớ ngồi cùng toa, cùng xe với nhau, biết hết nhau và thoải mái trò chuyện. Điều này thực sự giúp tăng tinh thần gắn kết, cải thiện môi trường làm việc, cải thiện sức khỏe tinh thần", BS Tâm nói.

"May quá! Các bác làm ở đây…"

Ngày khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, BS Tâm càng tin rằng quyết định xung phong về đây là đúng đắn. Tất cả sự chuẩn bị ngày hôm đó, cả về nhân sự, đầu tư trang thiết bị, thuốc men… đều nhiều hơn so với dự kiến nhưng anh vẫn bị choáng ngợp bởi người dân đến rất đông, đáng chú ý, số lượng bệnh nhân sau đó cứ tiếp tục tăng dần. BS Tâm cũng như đội ngũ tại bệnh viện đều "không nghĩ rằng lượng bệnh nhân đến đông và nhanh vậy".

Khoảnh khắc xúc động nhất là 1 bệnh nhân tìm đến anh. "Không biết có sự hướng dẫn của ai không, bệnh nhân vào thẳng phòng gặp bác sĩ và trình bày băn khoăn, liệu chất lượng khám chữa bệnh ở đây có bằng trên cơ sở Hà Nội… Tớ khẳng định luôn mọi thứ ở đây rất tốt, được đầu tư chất lượng nhân sự tương đương, riêng về cơ sở vật chất và quãng đường di chuyển thì thậm chí còn nhỉnh hơn".

Bác ấy thốt lên vui sướng và rất tự nhiên: "May quá! Các bác làm ở đây. Nói vậy là chúng tôi yên tâm rồi. Chúng tôi đã chờ mãi mới đến ngày này". Câu chuyện tương tự như vậy cứ tiếp tục trong tuần, với nhiều bệnh nhân khác, những câu nói tương tự. Những câu nói ấy chính là niềm động viên lớn lao giúp BS Tâm thấy quyết định xung phong làm việc này hoàn toàn đúng đắn. Những câu nói ấy làm cho khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân được rút ngắn.

"Nếu một ai đó hỏi khoảng cách Hà Nội - Ninh Bình có xa không, BS Tâm sẽ trả lời thế nào?".

BS Tâm mỉm cười: "Còn phải xem đó là ai hỏi nữa. Nếu là bệnh nhân, tớ sẽ nói "cũng xa đó bác ạ, bác cứ vào cơ sở Ninh Bình và yên tâm khám chữa bệnh chứ lên Hà Nội thì xa quá. Còn nếu là đồng nghiệp, người thân thì tớ sẽ nói: Ừ xa đấy! Nhưng đó là công việc, là một phần vô cùng ý nghĩa của cuộc đời, tớ sẽ luôn sẵn sàng xông pha".

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