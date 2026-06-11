Chân dung bác sĩ tim mạch "cãi số" đang viral nhất trên Thread lúc này

"Người mẹ chọn giữ con. Người bố muốn giữ mẹ. Còn bác sĩ chúng tôi muốn, họ không phải chọn lựa"... Đó là những lời gan ruột vị bác sĩ này chia sẻ trên Thread, khiến MXH đang cực kỳ quan tâm.

Tối 8/6 từng dòng chia sẻ của một bác sĩ trên Thread trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

"Trong y khoa có những lúc phải đứng trước câu hỏi rất khó: "Cứu mẹ hay cứu con?"

Một sản phụ 37 tuần tuổi thai nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp. Tình trạng diễn tiến rất nhanh, nguy cơ sốc tim và đe dọa tính mạng ngay lập tức.

Nếu can thiệp tim trước, nguy cơ băng huyết khi sinh rất lớn. Nếu mổ lấy thai trước, người mẹ có thể ngừng tim bất cứ lúc nào.

Người mẹ chọn giữ con. Người bố muốn giữ mẹ. Còn bác sĩ chúng tôi muốn, họ không phải chọn lựa.

BS Công kể lại ca bệnh hiếm gặp.

Cuộc hội chẩn được triển khai ngay trong đêm. Cấp cứu. Sản khoa. Gây mê hồi sức. Tim mạch can thiệp. Sơ sinh. ICU. ECMO. Tất cả cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất: Giữ lại cả mẹ và con.

Em bé được mổ lấy thai khẩn cấp và đảm bảo để vài phút sau đó, người mẹ được chuyển sang phòng can thiệp tái thông mạch vành. Tại đây chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cả hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO cho trường hợp xấu nhất...

Sau tất cả, chúng tôi đã "cãi số" thành công, giữ lại sinh mạng cho 2 mẹ con.

...

Vài ngày trước, tôi siêu âm tim cho chính em bé ấy. Nhìn con nằm ngoan trên tay mẹ khỏe mạnh, một cảm xúc hạnh phúc khó tả dâng lên".

Sản phụ bị nhồi máu cơ tim được BS Công cùng ekip cứu chữa kịp thời.

Bài đăng nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Và vị bác sĩ đang được cộng đồng mạng ráo riết săn tìm info này chính là ThS.BS Nguyễn Đình Công (Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh).

ThS.BS Nguyễn Đình Công (Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh).

"Chúng tôi phải mổ lấy thai rất nhanh, sau đó can thiệp cứu mẹ"

Vóc dáng thư sinh, giọng nói trầm ấm, BS Công ngồi bên bàn làm việc, vừa uống nước vừa chậm rãi kể lại tình huống khẩn cấp hôm ấy.

Sau khi mổ lấy thai ra ngoài, các bác sĩ chỉ còn phải lo cho người mẹ. Tuy nhiên, sản phụ vừa mổ xong nên nguy cơ chảy máu rất cao. Khi can thiệp, để không hình thành huyết khối trong dụng cụ đưa vào trong tim, bác sĩ phải dùng thuốc chống đông liều cao. Trong khi những vết mổ mới khâu, nhất là vết khâu tử cung rất dễ chảy máu, nguy cơ băng huyết sau sinh. Lúc này, đội ngũ đối mặt với nỗi lo bệnh nhân nguy hiểm không chỉ là do nhồi máu cơ tim mà còn nguy cơ mất mạng bởi biến cố băng huyết.

May mắn là "các bác sĩ sản đã khâu rất tốt cho bệnh nhân". Sự phối hợp ăn ý với các bác sĩ sản khoa đã giúp cấp cứu thành công ca bệnh.

"Lúc làm can thiệp, tôi có lo chứ? Lo vì là dạng tổn thương lóc tách động mạch này nếu không được đưa vào dây dẫn can thiệp vào đúng lòng thật của mạch máu thì can thiệp diễn ra rất lâu. Tình trạng của người bệnh sẽ nặng lên rất nhanh. Lo vì đứa con của sản phụ mới chào đời, nếu mình không cứu được mẹ thì con sau này sẽ rất tội nghiệp", BS Công tâm sự.

Đây là một ca bệnh hiếm gặp. "Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của bác sĩ tim mạch chắc cũng chỉ gặp vài ca, có thể gặp rồi lại bỏ sót chẩn đoán". Nhưng nhờ sự phối hợp của nhiều chuyên khoa khác nhau, tình trạng bệnh cấp tính đã được phát hiện nhanh chóng. Sau cuộc hội chẩn toàn viện đã thống nhất chiến lược điều trị lấy thai trước.

Thông thường với các bệnh lý cấp tính liên quan đến sản khoa, thường có nguyên tắc ưu tiên cứu mẹ trước. Tuy nhiên, với tổn thương dự đoán là lóc tách ở mạch vành, điều trị can thiệp khả năng cao là phải đặt stent, bắt buộc phải dùng thuốc chống đông và thuốc kháng tập tiểu cầu để bảo vệ mạch máu không bị tắc lại, sau đó sẽ cố giữ con thêm mấy ngày hoặc mấy tuần nữa trong bụng mẹ.

"Nhưng giả sử quả tim tiếp tục suy nặng lên thì sao? Huyết áp sẽ tiếp tục tụt. Tình trạng cực nguy hiểm. Lúc này mới mổ bắt con thì nguy hiểm cho cả 2. Bởi vậy bắt buộc phải mổ lấy con ra tại thời điểm khi mà huyết động của mẹ còn ổn định, khi thai được 37 tuần, dù chưa đủ tháng như mong đợi nhưng hoàn toàn có thể nuôi được bình thường. Còn không, nếu chẳng may mất cả mẹ cả con thì đau lòng vô cùng".

Không có phương án nào là hoàn hảo. Không có phương án nào là an toàn tuyệt đối. "Lựa chọn tốt nhất tùy vào từng ca bệnh và từng thời điểm phù hợp, để chúng tôi không phải lựa chọn và đưa cả 2 mẹ con khoẻ mạnh từ cửa tử trở về", BS Công nói.

Là vị bác sĩ quyết định gắn bó với chuyên ngành tim mạch như một cơ duyên

BS Công tâm sự, anh lựa chọn và gắn bó với chuyên ngành tim mạch cũng "tình cờ thôi". Từ thời sinh viên, anh đã thích chuyên ngành này, bắt đầu từ tiếng giảng bài điềm tĩnh của các thầy. Thời điểm đó ngành tim mạch cũng đang có nhiều chuyên ngành sâu đang phát triển cần thêm nhân lực. Anh lại được thầy hướng nghiệp học về ngành tim mạch. Vậy là không còn chần chừ gì nữa, BS Công chọn ngành tim mạch để gắn bó cả sự nghiệp.

"Đã chọn nghề và cảm thấy yêu nghề, làm được nghề thì mình cứ tiếp tục phát triển thôi. Và phải học tập, làm việc một cách nghiêm túc để ngày càng nâng cấp mình lên, để làm sao bệnh nhân càng về sau càng được mình điều trị tốt hơn nữa", BS Công nói.

Đối với BS Công, không chỉ ngành tim mạch mà bất cứ bác sĩ nào, làm chuyên ngành nào cũng phải thường xuyên chạy đua từng phút từng giây cứu sống người bệnh. Nếu chẳng may không cứu được bệnh nhân, anh buồn, không biết phải đối mặt với người nhà bệnh nhân như thế nào bởi "gia đình bệnh nhân bao giờ cũng kỳ vọng bác sĩ sẽ cứu được người nhà họ". Có thể do ca bệnh nặng quá. Nhưng nhiều khi bác sĩ cũng cần nhìn lại xem mình đã thực sự làm hết sức chưa. Quan trọng nhất là để khi gặp những ca tương tự thì mình có thể làm tốt hơn. Nhưng thật may mắn, khi gặp ca khó, BS Công luôn có những người thầy, người anh lớn sẵn sàng hỗ trợ hết mình, lại được sếp thấu hiểu, đồng cảm.

"Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề, tiếp tục nhận những ca bệnh khó, để rồi có những ca tôi nghĩ chắc mình thất bại rồi thì lại nhận được thành công ở cuối đường sau hành trình đầy nỗ lực", BS Công tâm sự.

Thành công với bác sĩ tim mạch là 1 định nghĩa không thể ngắn gọn

"Khi thành công về mặt thủ thuật, ví dụ mạch máu bị tắc, mình thông tắc thành công rồi. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân. Trong một số trường hợp, cơ tim phía sau chết hết rồi, thông ra nhưng không hồi phục được", BS Công kể.

Bởi vậy, sau mỗi ca bệnh can thiệp nặng, anh thường xuyên mất ngủ vài ngày khi chưa thực sự yên tâm về sức khoẻ người bệnh. Người làm nghề y, chuyên môn cần vững vàng, trau dồi qua năm tháng. Y đức đi kèm quan trọng không kém. Nhất là người bệnh mãn tính, bệnh nguy kịch phải điều trị thời gian kéo dài, tâm lý luôn cần phải vững vàng, ổn định.

Đó là sự thật được BS Công đúc rút ra sau hơn chục năm làm nghề. "Càng làm nghề càng lâu, tôi càng tiếp xúc với rất nhiều ca bệnh khác nhau, tiếp xúc với nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội, càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giữ vững tâm lý cho người bệnh".

"Hạnh phúc của tôi là được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tin tưởng sau khi có thể chữa bệnh thành công; là có thể vượt qua những ca bệnh khó", BS Công nói. Để rồi mỗi khi kết thúc 1 ngày làm việc áp lực, anh trở về nhà đọc sách, nghe nhạc, âm thầm với những niềm vui giống như bao người...